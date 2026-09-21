Selbst Diego Simeone kann es nicht fassen: "Barbarisches" Barca verzückt LaLiga

Der FC Barcelona hat unter Trainer Hansi Flick einen fulminanten Saisonstart hingelegt. Das bringt selbst Atletico Madrids Coach Diego Simeone ins Schwärmen. Der sonst eher nur in sein Team vernarrte Argentinier hat Barcas Fußball im Interview mit ESPN in höchsten Tönen gelobt.

"Es scheint, als ob sie eine andere Sportart als wir ausüben", sagte Simeone und bezeichnete die Flick-Truppe als "barbarisch". Die Katalanen sind mit acht Pflichtspielsiegen in Serie in die neue Saison gestartet und stellten damit einen Vereinsrekord auf.

Allen voran die Offensive um Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon und Karim Adeyemi hat es Simeone angetan. "Sie hatten keine Nummer neun (nach dem Abschied von Robert Lewandowski; Anm. d. Red.) und plötzlich taucht Raphinha auf und erzielt in sieben Spielen zwölf Tore. Yamal hat sieben Tore. Diese Zahlen sind unglaublich", betonte er. Barca habe ein Team zusammengestellt, "das dich in deine eigene Hälfte presst, dir die Zeit nimmt. Und sie haben keine Angst, Risiken einzugehen und auch mal ein Tor zu kassieren. Sie sind im Moment besser, basierend auf dem, was sie zeigen, das beste Team der Liga."

Wie gut ist Barca im Vergleich zu Real und Atletico Madrid?

Barca steht nach sieben Ligaspielen nicht nur bei 21 Punkten. Das Torverhältnis von 31:7 spricht ebenfalls Bände für die Dominanz der Flick-Mannschaft. Die zweitbeste Offensive stellt Real Madrid mit einer verhältnismäßig geringen Ausbeute von 18 Toren. Eine bessere Defensive stellt nur Atheltic Bilbao von Trainer Edin Terzic.

Der Vorsprung auf den ersten Verfolger beträgt bereits fünf Zähler, wobei es sich um Simeones Atletico handelt. Da die Rojiblancos am Sonntag das viel diskutierte Duell mit Real - Jose Mourinho griff anschließend das Schiedsrichtergespann verbal an - für sich entschieden, liegen die Königlichen bereits mit sechs Zählern hinter Barca zurück.

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