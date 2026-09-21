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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Jochen Tittmar

"War eindeutig": Kurioser Fakt im Madrider Derby legt große Schwachstelle von Real offen

La Liga
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
Kylian Mbappé
Vinicius Junior
D. Simeone

Diego Simeone hat nach dem Derbysieg gegen Real über die große Problemzone der Königlichen gesprochen.

Jose Mourinho zahlte mit Real im Derby gegen Atletico Madrid bitteres Lehrgeld. Nach der 1:2-Niederlage enthüllt L'Equipe die verheerende Unordnung bei den Königlichen. Die französische Sportzeitung veröffentliche eine Heat Map der ersten Halbzeit der Königlichen. Darauf ist zu sehen, dass die Superstars Kylian Mbappe und Vinicius Junior über die gesamten ersten 45 Minuten hinweg nahezu exakt denselben Raum auf dem Feld besetzten.

Trotz der im Vorfeld bereits aufgekommenen Zweifel bezüglich der Abstimmung untereinander verzichtete Mourinho auf personelle Anpassungen und stellte Mbappe sowie Vinicius gemeinsam mit Jude Bellingham und Arda Güler von Beginn an auf.

Das Quartett scheiterte jedoch an der fehlenden Balance auf dem Platz. Anstatt durch kluge Raumaufteilung die individuellen Qualitäten zur Entfaltung zu bringen, behinderten sich die Offensivkräfte gegenseitig.

Das ständige Überlappen im selben Bewegungsradius beraubte die Königlichen ihrer Durchschlagskraft im Angriff und legte deutliche Abstimmungsprobleme offen, sobald die Intensität des Gegners anstieg. In einem intensiven Duell agierte das Team organisatorisch ziemlich unstrukturiert.

Diego Simeone benennt Schwachstelle von Real Madrid

Atleticos Trainer Diego Simeone nutzte diese Schwachstellen konsequent aus und sagte über den Ausgang des Spiels nach Schlusspfiff: "Abgesehen von den Platzverweisen war der Spielverlauf eindeutig: Eine Mannschaft hatte mehr Ballbesitz, eine Mannschaft nutzte die entscheidenden Momente, und die andere Mannschaft schuf nicht die Torchancen, die sie normalerweise hat. Wir wussten, wo wir ihnen wehtun konnten, und zwar auf ihrer linken Seite."

Die Analyse von L'Equipe fiel gar vernichtend aus. "Mbappe und Vinicius positionierten sich während der gesamten ersten Halbzeit fast im selben Bereich - eine Szene, die das kollektive Problem von Real Madrid und die schlechte Rollenverteilung innerhalb der Mannschaft deutlich offenlegte", schrieb das Blatt.

Der Platzverweis gegen Dean Huijsen im zweiten Durchgang verschärfte die Situation der Gäste zusätzlich. In Unterzahl kassierte Madrid zwei Gegentreffer und musste sich am Ende mit 1:2 geschlagen geben.

Mourinho witterte nach der Pleite eine Verschwörung, auch Bellingham kritisierte die Entscheidungen des Schiedsrichters. Für Real kam es ohnehin doppelt bitter: Nicht nur holte man keine Punkte, auch Mittelfeldspieler Fede Valverde hat sich mutmaßlich schwer verletzt.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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