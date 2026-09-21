Jose Mourinho zahlte mit Real im Derby gegen Atletico Madrid bitteres Lehrgeld. Nach der 1:2-Niederlage enthüllt L'Equipe die verheerende Unordnung bei den Königlichen. Die französische Sportzeitung veröffentliche eine Heat Map der ersten Halbzeit der Königlichen. Darauf ist zu sehen, dass die Superstars Kylian Mbappe und Vinicius Junior über die gesamten ersten 45 Minuten hinweg nahezu exakt denselben Raum auf dem Feld besetzten.

Trotz der im Vorfeld bereits aufgekommenen Zweifel bezüglich der Abstimmung untereinander verzichtete Mourinho auf personelle Anpassungen und stellte Mbappe sowie Vinicius gemeinsam mit Jude Bellingham und Arda Güler von Beginn an auf.

Das Quartett scheiterte jedoch an der fehlenden Balance auf dem Platz. Anstatt durch kluge Raumaufteilung die individuellen Qualitäten zur Entfaltung zu bringen, behinderten sich die Offensivkräfte gegenseitig.

Das ständige Überlappen im selben Bewegungsradius beraubte die Königlichen ihrer Durchschlagskraft im Angriff und legte deutliche Abstimmungsprobleme offen, sobald die Intensität des Gegners anstieg. In einem intensiven Duell agierte das Team organisatorisch ziemlich unstrukturiert.

Diego Simeone benennt Schwachstelle von Real Madrid

Atleticos Trainer Diego Simeone nutzte diese Schwachstellen konsequent aus und sagte über den Ausgang des Spiels nach Schlusspfiff: "Abgesehen von den Platzverweisen war der Spielverlauf eindeutig: Eine Mannschaft hatte mehr Ballbesitz, eine Mannschaft nutzte die entscheidenden Momente, und die andere Mannschaft schuf nicht die Torchancen, die sie normalerweise hat. Wir wussten, wo wir ihnen wehtun konnten, und zwar auf ihrer linken Seite."

Die Analyse von L'Equipe fiel gar vernichtend aus. "Mbappe und Vinicius positionierten sich während der gesamten ersten Halbzeit fast im selben Bereich - eine Szene, die das kollektive Problem von Real Madrid und die schlechte Rollenverteilung innerhalb der Mannschaft deutlich offenlegte", schrieb das Blatt.

Der Platzverweis gegen Dean Huijsen im zweiten Durchgang verschärfte die Situation der Gäste zusätzlich. In Unterzahl kassierte Madrid zwei Gegentreffer und musste sich am Ende mit 1:2 geschlagen geben.

Mourinho witterte nach der Pleite eine Verschwörung, auch Bellingham kritisierte die Entscheidungen des Schiedsrichters. Für Real kam es ohnehin doppelt bitter: Nicht nur holte man keine Punkte, auch Mittelfeldspieler Fede Valverde hat sich mutmaßlich schwer verletzt.