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Norwegen Übersicht
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Tabelle
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Major League Soccer
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|4
|San Jose Earthquakes
|30
|13
|9
|8
|52
|42
|10
|48
|5
|Houston Dynamo FC
|30
|13
|8
|9
|41
|39
|2
|47
|6
|Los Angeles FC
|31
|12
|10
|9
|48
|33
|15
|46
|7
|Seattle Sounders FC
|30
|11
|9
|10
|39
|37
|2
|42
|8
|LA Galaxy
|31
|10
|10
|11
|43
|52
|-9
|40