Norwegen Übersicht

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Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
4San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes30139852421048
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5Houston Dynamo FC crestHouston Dynamo FC3013894139247
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6Los Angeles FC crestLos Angeles FC311210948331546
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7Seattle Sounders FC crestSeattle Sounders FC30119103937242
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8LA Galaxy crestLA Galaxy311010114352-940
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