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DFB Frauen heute live bei ARD oder ZDF: Wird Deutschland vs. Norwegen nicht live im Free TV gezeigt / übertragen?

World Cup Qualification UEFA
Deutschland - Norwegen
Deutschland
Norwegen

Die DFB-Frauen treffen heute in der WM-Qualifikation auf Norwegen. Hier erfahrt ihr, ob die Partie live im Free-TV gezeigt wird.

Im Kölner Rhein-Energie-Stadion steigt am heutigen Freitag, den 5. Juni, das WM-Qualifikationsspiel zwischen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und Norwegen. Anpfiff ist um 20.35 Uhr.

In Gruppe A kommt es damit zum direkten Duell um die Tabellenspitze. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück führt das Klassement mit zehn Punkten an, dicht gefolgt von Norwegen mit neun Zählern. Bereits das erste Aufeinandertreffen entschied Deutschland klar mit 4:0 für sich.

Im folgenden Absatz erfahrt Ihr, ob das Qualifikationsspiel im Free-TV übertragen wird.

  • DFB Frauen heute live bei ARD oder ZDF: Wird Deutschland vs. Norwegen nicht live im Free TV gezeigt / übertragen?

    Die ARD zeigt das Duell zwischen Deutschland und Norwegen live im Free-TV. Ab 20.15 Uhr führt Moderator Claus Lufen durch den Abend. Bernd Schmelzer kommentiert die Partie, unterstützt von Expertin Almuth Schult. Parallel steht das Länderspiel auch kostenlos im Livestream in der ARD-Mediathek sowie auf sportschau.de zur Verfügung.

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  • DFB Frauen heute live bei ARD oder ZDF: Wird Deutschland vs. Norwegen nicht live im Free TV gezeigt / übertragen? Wichtigste Infos

    • Begegnung: Deutschland vs. Norwegen
    • Wettbewerb: WM-Qualifikation
    • Spieltag: 5
    • Datum: 5. Juni 2026
    • Uhrzeit: 20.35 Uhr
    • Ort: Rhein-Energie-Stadion (Köln)
    • TV: ARD
    • Livestream: sportschau.de, ARD-Mediathek

  • DFB Frauen heute live bei ARD oder ZDF: Wird Deutschland vs. Norwegen nicht live im Free TV gezeigt / übertragen? Die Tabelle der Gruppe

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Deutschland431014:11310
    2Norwegen43019:639
    3Slowenien41033:13-103
    4Österreich40131:7-61
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