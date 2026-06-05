DFB Frauen heute live bei ARD oder ZDF: Wird Deutschland vs. Norwegen nicht live im Free TV gezeigt / übertragen?

Im Kölner Rhein-Energie-Stadion steigt am heutigen Freitag, den 5. Juni, das WM-Qualifikationsspiel zwischen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und Norwegen. Anpfiff ist um 20.35 Uhr.

In Gruppe A kommt es damit zum direkten Duell um die Tabellenspitze. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück führt das Klassement mit zehn Punkten an, dicht gefolgt von Norwegen mit neun Zählern. Bereits das erste Aufeinandertreffen entschied Deutschland klar mit 4:0 für sich.

Im folgenden Absatz erfahrt Ihr, ob das Qualifikationsspiel im Free-TV übertragen wird.