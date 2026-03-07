Goal.com
Live
Germany v Slovenia - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Deutschland vs. Norwegen bei ARD oder ZDF: Wird das Spiel der DFB Frauen heute live im Free TV und Live Stream übertragen?

Für die DFB-Frauen steht das wohl schwierigste Spiel in der WM-Qualifikation auf dem Programm. Wo läuft Norwegen vs. Deutschland im TV und Livestream?

Nach dem souveränen 5:0 gegen Slowenien zum Auftakt wartet in der Qualifikation zur WM 2027 in Brasilien der erste echte Prüfstein auf die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Das DFB-Team ist am Samstag (7. März) beim früheren Welt- und Europameister Norwegen zu Gast. Angepfiffen wird die Partie um 18 Uhr.

Eine Live-Übertragung des Spiels im klassischen TV wird es nicht geben, hier werdet Ihr weder bei der ARD noch beim ZDF fündig. Natürlich gibt es aber trotzdem einen bequemen Weg, Norwegen gegen Deutschland heute kostenlos live zu schauen. Weitere Informationen dazu folgen jetzt!

  • Deutschland vs. Norwegen bei ARD oder ZDF: Wird das Spiel der DFB Frauen heute live im Free TV und Live Stream übertragen?

    Das ZDF überträgt den Auftritt der DFB-Frauen in Norwegen am frühen Samstagabend zwar nicht in seinem TV-Hauptprogramm, stellt in der ZDF-Mediathek und via zdf.deaber natürlich einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist kostenlos verfügbar und beginnt um 17.50 Uhr, sodass Ihr zehn Minuten vor dem Anpfiff für die Nationalhymnen einschalten könnt.

    Claudia Neumann wird Norwegen gegen Deutschland im ZDF-Stream kommentieren, ausgetragen wird das Länderspiel in Stavanger.

    • Werbung
  • Germany v Slovenia - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    Nicht im TV, aber im kostenlosen Live Stream: Die Übertragung von Norwegen vs. Deutschland heute

    SpielNorwegen vs. Deutschland
    WettbewerbWM-Qualifikation, 2. Spieltag
    DatumSamstag, 7. März 2026
    Anstoß18 Uhr
    Übertragung live im Free-TV-
    Übertragung im kostenlosen Live Streamzdf.de / ZDF-Mediathek
    Übertragungsbeginn17.50 Uhr
    KommentatorinClaudia Neumann
    SpielortStavanger (Norwegen)

  • Deutschland (DFB Frauen) in Norwegen heute im Live Stream und live im TV: Die Situation in der deutschen Gruppe

    Norwegen, Viertelfinalist bei der EM im vergangenen Sommer, ist der schwierigste Gegner der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation. Diesen Status untermauerten Ada Hegerberg und Co. auch am 1. Spieltag, als sie dank eines späten Tores mit 1:0 in Österreich gewannen.

    Ein Sieg in Norwegen wäre für Deutschland um Bundestrainer Christian Wück daher bereits ein großer Schritt in Richtung Gruppensieg und WM-Ticket. Wück warnte nach dem mühelosen Auftakterfolg über Slowenien jedoch: "Es wird schon deswegen ein anderes Spiel, weil wir auf Kunstrasen spielen werden, das sind andere Gegebenheiten, darauf müssen wir uns einstellen - und natürlich ist das ein anderes Kaliber", betonte er. Norwegen gehöre "zu den Topnationen, das wird schon eine Aufgabe für uns werden", so Wück.

    Die kommende WM wird vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 in Brasilien ausgetragen. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2023 will das DFB-Team natürlich unbedingt dabei sein und Wiedergutmachung auf der Weltbühne betreiben.

World Cup Qualification UEFA
Norwegen crest
Norwegen
NOR
Deutschland crest
Deutschland
DEU
0