Deutschland vs. Norwegen bei ARD oder ZDF: Wird das Spiel der DFB Frauen heute live im Free TV und Live Stream übertragen?

Nach dem souveränen 5:0 gegen Slowenien zum Auftakt wartet in der Qualifikation zur WM 2027 in Brasilien der erste echte Prüfstein auf die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Das DFB-Team ist am Samstag (7. März) beim früheren Welt- und Europameister Norwegen zu Gast. Angepfiffen wird die Partie um 18 Uhr.
Eine Live-Übertragung des Spiels im klassischen TV wird es nicht geben, hier werdet Ihr weder bei der ARD noch beim ZDF fündig. Natürlich gibt es aber trotzdem einen bequemen Weg, Norwegen gegen Deutschland heute kostenlos live zu schauen. Weitere Informationen dazu folgen jetzt!