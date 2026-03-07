Deutschland vs. Norwegen bei ARD oder ZDF: Wird das Spiel der DFB Frauen heute live im Free TV und Live Stream übertragen?

Norwegen, Viertelfinalist bei der EM im vergangenen Sommer, ist der schwierigste Gegner der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation. Diesen Status untermauerten Ada Hegerberg und Co. auch am 1. Spieltag, als sie dank eines späten Tores mit 1:0 in Österreich gewannen.

Ein Sieg in Norwegen wäre für Deutschland um Bundestrainer Christian Wück daher bereits ein großer Schritt in Richtung Gruppensieg und WM-Ticket. Wück warnte nach dem mühelosen Auftakterfolg über Slowenien jedoch: "Es wird schon deswegen ein anderes Spiel, weil wir auf Kunstrasen spielen werden, das sind andere Gegebenheiten, darauf müssen wir uns einstellen - und natürlich ist das ein anderes Kaliber", betonte er. Norwegen gehöre "zu den Topnationen, das wird schon eine Aufgabe für uns werden", so Wück.

Die kommende WM wird vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 in Brasilien ausgetragen. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2023 will das DFB-Team natürlich unbedingt dabei sein und Wiedergutmachung auf der Weltbühne betreiben.