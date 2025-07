Bei der Frauen-EM kommt es heute zum Duell zwischen Gastgeber Schweiz und Norwegen. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Mittwoch, den 2. Juli, startet die Frauen-Europameisterschaft 2025. Gastgeber Schweiz bekommt es um 21 Uhr mit Norwegen zu tun. Das Duell in der Gruppe A findet im St.-Jakob-Park in Basel statt.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Schweiz vs. Norwegen bei der Frauen EM heute im Livestream und live im Free TV?

Zwei TV-Sender zeigen am heutigen Tag das Duell zwischen der Schweiz und Norwegen live im TV und Livestream. Im Free-TV seht Ihr das Duell ab 20.15 Uhr live im Ersten. Christina Graf ist als Kommentatorin für die ARD im Einsatz. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Artikel wird unten fortgesetzt

Zudem zeigt DAZN das Duell am 1. Gruppenspieltag der Frauen-EM live und in voller Länge. Auf DAZN 1 starten die Vorberichte zum Spiel um 20.50 Uhr. Kommentiert wird die Partie am Abend von Nico Seepe. Im Gegensatz zur Klub-WM erfordert die Übertragung der Frauen-EM ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Mit dem „Super Sports“-Paket, das aktuell in der Jahresversion ab 9,99 Euro pro Monat angeboten wird, seht Ihr das EM-Spiel heute live. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser.

Anstoßzeit Schweiz gegen Norwegen

Europameisterschaft der Frauen - EM Gruppe A St. Jakob Park

Schweiz vs. Norwegen: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Schweiz

Gastgeber Schweiz startet heute gegen die Norwegerinnen in die Frauen-EM. Die Schweizerinnen müssen am heutigen Abend auf die erfahrene Luana Bühler (61 Länderspiele) verzichten. Aufgrund von Kniebeschwerden verpasst die Abwehrspielerin das Turnier.

Im letzten Test vor der EM war Bühler noch im Einsatz. Die Generalprobe gegen Tschechien gewann die Schweiz überlegen mit 4:1.

Nach dem heutigen Auftaktspiel gegen Norwegen treffen die Schweizerinnen im Kampf um die K.o.-Runde im Anschluss auf Island und Finnland.

News über Norwegen

Die Europameisterinnen von 1987 hoffen bei der diesjährigen EM auf ein besseres Abschneiden als noch in den vergangenen Jahren. Bei den Turnieren 2022 und 2017 war für Norwegen jeweils bereits in der Vorrunde Schluss.

Mit Topstürmerin Ada Hegerberg von Olympique Lyon sind die Norwegerinnen gewillt nach den Duellen gegen die Schweiz, Finnland und Island die Gruppenphase zu überstehen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Schweiz vs. Norwegen: Die Tabellen

Nützliche Links