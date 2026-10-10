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Gibraltar

Gibraltar Übersicht

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October 2026
Freundschaftsspiel
Liechtenstein badge
Liechtenstein
LIE
3
Gibraltar badge
Gibraltar
GIB
0
END
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Tabelle

Ekstraklasa crestEkstraklasa

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
2Bury Town crestBury Town1310122315831
U
S
N
S
S
3Bromsgrove Sporting crestBromsgrove Sporting1283121111027
U
S
U
U
S
4Rushall Olympic crestRushall Olympic149053021927
S
S
N
S
S
5Needham Market crestNeedham Market137242819923
S
S
S
U
N
6Peterborough Sports crestPeterborough Sports136522518723
U
S
S
S
U
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