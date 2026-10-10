+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Gibraltar Übersicht
Tabelle
Mehr
Ekstraklasa
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|2
|Bury Town
|13
|10
|1
|2
|23
|15
|8
|31
|3
|Bromsgrove Sporting
|12
|8
|3
|1
|21
|11
|10
|27
|4
|Rushall Olympic
|14
|9
|0
|5
|30
|21
|9
|27
|5
|Needham Market
|13
|7
|2
|4
|28
|19
|9
|23
|6
|Peterborough Sports
|13
|6
|5
|2
|25
|18
|7
|23