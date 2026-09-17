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Pérdida devastadora para el fútbol: el ex portero del Crystal Palace y del Watford Kevin Miller muere de forma inesperada a los 57 años
Una pérdida repentina para la comunidad futbolística
La pirámide del fútbol inglés está conmocionada por la noticia de que Miller, el exportero de Crystal Palace, Watford y Exeter City, ha fallecido inesperadamente a los 57 años.
En el momento de su muerte, Miller ejercía como entrenador de porteros del primer equipo del Wigan Athletic, de la League One, después de haberse incorporado a los Latics este verano. Su fallecimiento el martes por la noche ha dejado a sus compañeros, excompañeros de equipo y aficionados de todo el país en un estado de profunda conmoción y tristeza.
El Wigan Athletic publicó un emotivo comunicado en el que confirmaba la devastadora pérdida para el fútbol, y destacó el impacto inmediato que Miller había tenido en el Brick Community Stadium pese a su corta etapa en el club. "Aunque el tiempo de Kevin con el Wigan Athletic fue demasiado corto, rápidamente se convirtió en un miembro muy querido y respetado de nuestro cuerpo técnico del primer equipo", dijo el club. "Su experiencia, profesionalidad y pasión por la portería eran evidentes para todos, mientras que su personalidad inspiradora dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado.
Un legado duradero en el Exeter City
La trayectoria de Miller en el fútbol profesional estuvo estrechamente ligada al Exeter City, un club en el que disfrutó de dos etapas distintas como jugador y en el que más tarde también ejerció como entrenador. Tras comenzar su carrera en el fútbol no profesional de Cornualles con el Newquay y el Falmouth Town, dio el salto en St James Park en 1989.
A lo largo de 252 partidos con el Exeter City, se convirtió en un héroe de culto, especialmente durante su primera etapa de 200 encuentros, en la que ayudó al club a conquistar el título de la cuarta categoría.
El Exeter rinde homenaje a Miller
Tras una exitosa etapa como entrenador a las órdenes de Gary Caldwell en el Exeter, dejó el cargo en junio para seguir al técnico al Wigan. En un emotivo homenaje, el Exeter City destacó el vacío que deja su fallecimiento: «Como jugador, Kevin tenía una presencia imponente y un espíritu competitivo feroz. Con solo 57 años, su fallecimiento es una enorme pérdida para su familia, sus amigos y todos los que le conocieron. El Exeter City Football Club envía sus más sinceras condolencias a la familia y los amigos de Kevin en estos momentos increíblemente difíciles. Nuestros pensamientos también están con Gary Caldwell y con nuestro antiguo cuerpo técnico en el Wigan Athletic».
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Pedigrí de la Premier League y hitos de su carrera
Aunque Exeter era su hogar espiritual, Miller demostró su calidad en el más alto nivel del fútbol inglés. Tras etapas impresionantes en Birmingham City y Watford, se ganó un mediático traspaso de 1,5 millones de libras al Crystal Palace en 1997.
Después disputó todos y cada uno de los 38 partidos del club en la Premier League durante la temporada 1997-98. Incluso después de que el Crystal Palace descendiera, su lealtad se mantuvo y siguió siendo el portero titular en la Championship antes de marcharse finalmente al Barnsley en 1999. Su etapa en Selhurst Park consolidó su reputación como uno de los guardametas más fiables de su época.
A lo largo de una carrera en la que vistió las camisetas de Bristol Rovers, Southampton y Torquay United, Miller acumuló la asombrosa cifra de 738 partidos en el fútbol profesional.
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