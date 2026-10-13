«Como aficionado del Watford de toda la vida, estoy muy amargado y decepcionado por el declive de las últimas semanas. Siento de verdad que los aficionados tengan que presenciar todo esto». Con estas duras y sentidas palabras, el artista se pronunció tras una nueva derrota del equipo de sus amores. El Burnley visitaba Vicarage Road y, a los 25 minutos, ya ganaba 3-0. El partido terminó 4-0, una victoria importante para los visitantes, que hasta entonces solo habían ganado un partido de liga en 2026 y llevaban casi un año sin vencer fuera de casa.





La situación es muy distinta para el Watford de Dionisi, que encadena tres derrotas en liga y ha perdido cinco de sus últimos seis partidos. El equipo de los Pozzo —duramente cuestionados por una afición que abucheó la gestión deportiva y empresarial del club— no juega en la Premier desde 2022 y, desde entonces, no ha superado nunca el undécimo puesto en la clasificación de la Championship.





Dionisi entrena al club desde junio. Firmó un contrato de dos años, pero ahora tendrá que intentar cambiar el rumbo. Es el duodécimo entrenador, sin contar a los interinos, que ocupa el banquillo del club desde el final de la temporada 2020-21. En la plantilla cuenta con varios futbolistas que pasaron por la Serie A, como Ravaglia, Mlacic, Zemura, Payero, Bove e Iker Bravo.





Como decíamos, la relación entre Elton John y el Watford es muy estrecha y dura toda una vida. El cantante sigue a los Hornets desde la infancia y fue propietario del club en dos etapas distintas: lo llevó de la cuarta división al segundo puesto en Division One y a la clasificación para las competiciones europeas bajo la dirección de Graham Taylor, entre los años 70 y 80. Después volvió a tomar las riendas a mediados de los años 90 y, tras recuperar a Taylor, devolvió al equipo a la Premier League en 1999 con dos ascensos consecutivos, antes de vender el club en 2002.





Elton John, que hoy tiene 79 años, publicó en 2024 el libro «Watford Forever», en el que relató su vínculo con el club. La leyenda de la música tiene incluso una grada de Vicarage Road que lleva su nombre.