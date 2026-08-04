La joven promesa de Marruecos pide salir: una oferta alemana sobre la mesa

El joven internacional marroquí Ossama Maama ha dado un paso importante en su trayectoria profesional, después de decidir abandonar el club inglés Watford durante el actual mercado de fichajes de verano, en busca de un nuevo desafío que le brinde una mayor oportunidad de jugar y recuperar su estatus en el panorama futbolístico, en medio de un creciente interés europeo por hacerse con sus servicios.

El portal "Le Site Info Sport" marroquí señaló que Ossama Maama ha tomado la decisión de marcharse del Watford antes del inicio de la nueva temporada, tras considerar que la etapa actual requiere fichar por un club que le permita jugar de forma regular.

El informe aclaró que el jugador aspira a vivir una nueva experiencia que le ayude a continuar su desarrollo técnico y a adquirir más experiencia, como preludio para dar un nuevo paso en su carrera profesional.

La decisión de Maama llegó tras un periodo durante el cual no logró imponerse por completo en las filas del Watford, pues no gozó de la continuidad necesaria que le permitiera mostrar su potencial, algo que se reflejó también en su trayectoria internacional.

La ausencia del jugador de la lista de la selección marroquí que participó en la última fase final de la Copa del Mundo fue una de las consecuencias más destacadas de su escasa participación con su equipo inglés, lo que aumentó su deseo de cambiar de aires y buscar una nueva oportunidad.

El Leipzig entra en escena

Según el informe, Ossama Maama cuenta con una oferta oficial del Leipzig alemán, que ha mostrado un interés serio en ficharlo durante el actual mercado de fichajes de verano.

El club alemán es uno de los más interesados en los servicios del jugador, en el marco de su intención de reforzar sus filas con elementos jóvenes que posean un gran potencial y capacidad de desarrollo.

Se espera que Ossama Maama defina su nuevo destino durante los próximos días, en medio de la comparación entre las ofertas disponibles y su deseo de elegir el club que le brinde la oportunidad de jugar de forma regular.

El jugador espera que su próxima parada suponga un nuevo punto de partida en su trayectoria, que le ayude a recuperar su nivel y a volver de nuevo a los planes de la selección marroquí en los próximos compromisos.