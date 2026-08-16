Getty Images Sport
Traducido por
El Southampton, objeto de burlas por el escándalo del «Spygate» en su regreso de pesadilla a la Championship ante el Watford
Horrores para el Southampton mientras continúan las secuelas del Spygate
El Southampton descubrió que el Championship será un escenario implacable esta temporada, ya que fue objeto de burlas por el Spygate en su camino hacia una derrota por 2-1 ante un Watford con nueva imagen en Vicarage Road.
En su primer partido de liga desde el caso de espionaje que provocó su expulsión de los play-offs en mayo, el equipo de Eckert no tuvo respuesta ante la energía y la tenacidad del conjunto local. El ambiente estuvo cargado desde el inicio, con los jugadores del Southampton increpados tanto dentro como fuera del campo.
La derrota ya deja al Southampton en el fondo de la clasificación tras su deducción de cuatro puntos por el escándalo del Spygate. Antes del partido, Eckert había intentado devolver el foco al terreno de juego, afirmando "Que hable el fútbol" durante sus compromisos con los medios previos al encuentro. Sin embargo, eso resultó difícil, ya que los fantasmas del verano siguieron persiguiendo a su plantilla durante noventa minutos complicados en Hertfordshire.
El Watford golpea pronto en medio de los errores del Southampton
Los dos goles del Watford llegaron tras pases erróneos del Southampton, lo que puso de relieve la falta de aplomo en las filas del equipo visitante. El despeje sin rumbo de Jack Stephens fue aprovechado por Iker Bravo, llegado este verano desde el Udinese. El español, de 21 años, no dudó: avanzó con decisión y empujó el balón a la red para abrir el marcador.
Después, Amin Nabizada, canterano del Watford, aprovechó otro pase desacertado del Southampton, esta vez de Ryan Manning, para escaparse por la derecha. Parecía que el adolescente se había dado el balón demasiado largo cuando se internaba en el área del Southampton, antes de sacar de repente un disparo raso al fondo de la escuadra lejana.
El Southampton recortó distancias en la segunda parte. Cameron Bragg filtró el balón para Cyle Larin, a 9,14 metros de la portería, y el internacional canadiense superó a Federico Ravaglia en el minuto 56.
- Getty Images Sport
El Southampton sigue pagando el precio
El Southampton se lanzó al asedio final sobre la portería del Watford, pero Taylor Harwood-Bellis desaprovechó su ocasión más clara. Cuando el defensa mandó muy desviado un disparo en el tiempo añadido, el hombre señalado como uno de los villanos de la historia fue increpado verbalmente por una sucesión de jugadores del Watford. La sombra de la investigación sigue siendo muy alargada, con Eckert preparándose ya para una posible sanción mientras el club espera un veredicto final sobre el caso de espionaje.
El exdelantero del Southampton Kevin Phillips dijo a Sky Sports: "La presión va a empezar otra vez, ¿no? Hoy no han rendido. No te puedes permitir un tropiezo cuando estás a cuatro puntos. Aún queda mucho camino por recorrer y la temporada pasada demostraron que pueden encadenar una buena racha cuando hacen las cosas bien. No creo que eligiera el equipo adecuado de inicio. La presión está ahí, y todos sabemos por qué".
- Getty
Los Dragones Rojos golpean en las redes sociales
Las burlas a Southampton continuaron durante el verano, con Wrexham lanzando una pulla a los Saints tras la publicación del calendario del Championship.
Wrexham debe enfrentarse al Southampton en septiembre y compartió su calendario con el mensaje: «Nos lleva hasta el parón internacional», acompañado de un emoji de lupa y otro de espía. El troleo fue más allá, con un recordatorio añadido al calendario dos días antes del partido en el que se decía al personal que «revisara el campo de entrenamiento», en una clara referencia al escándalo del Spygate.
Wrexham también modificó el escudo del Southampton, añadiendo la silueta de un hombre escondido detrás de un árbol. La imagen hacía referencia a las fotos filtradas de William Salt, becario del Southampton, grabando una sesión de entrenamiento del Middlesbrough desde una zona arbolada durante la investigación.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias