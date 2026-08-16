El Southampton descubrió que el Championship será un escenario implacable esta temporada, ya que fue objeto de burlas por el Spygate en su camino hacia una derrota por 2-1 ante un Watford con nueva imagen en Vicarage Road.

En su primer partido de liga desde el caso de espionaje que provocó su expulsión de los play-offs en mayo, el equipo de Eckert no tuvo respuesta ante la energía y la tenacidad del conjunto local. El ambiente estuvo cargado desde el inicio, con los jugadores del Southampton increpados tanto dentro como fuera del campo.

La derrota ya deja al Southampton en el fondo de la clasificación tras su deducción de cuatro puntos por el escándalo del Spygate. Antes del partido, Eckert había intentado devolver el foco al terreno de juego, afirmando "Que hable el fútbol" durante sus compromisos con los medios previos al encuentro. Sin embargo, eso resultó difícil, ya que los fantasmas del verano siguieron persiguiendo a su plantilla durante noventa minutos complicados en Hertfordshire.