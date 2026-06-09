Dschibuti Übersicht

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World Cup breakout GFX

10 possíveis revelações da Copa do Mundo de 2026

Está tão perto que quase dá para tocar. Após anos de expectativa, a Copa do Mundo de 2026 terá início em pouco mais de 24 horas, quando o México, um dos anfitriões, enfrentará a África do Sul, numa repetição da partida de abertura de 2010. Nas próximas cinco semanas e meia, recordes serão quebrados e legados reescritos, enquanto vários grandes nomes do futebol moderno disputam o troféu mais reconhecido de todos os esportes.

AnálisesCopa do Mundo
World Cup Power Rankings GFX

Ranking de Força do WC26: Espanha mantém o primeiro lugar, enquanto Brasil e EUA sobem

Não há nada como a Copa do Mundo. Até mesmo as eliminatórias geram um entusiasmo nacional que os campeonatos de clubes simplesmente não conseguem igualar; é por isso que testemunhamos cenas de verdadeira alegria em todo o mundo, à medida que um país após o outro garantia sua vaga no grande evento do futebol deste verão na América do Norte. Os seis últimos participantes foram confirmados em março, com Suécia, Turquia, República Tcheca e Bósnia e Herzegovina ocupando as quatro vagas restantes na Europa, enquanto Iraque e República Democrática do Congo saíram das repescagens interconfederativas.

Power rankingsCopa do Mundo
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Tabelle

Premier League crestPremier League

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Zamalek SC crestZamalek SC26175439172256
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2Pyramids FC crestPyramids FC26166443212254
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3Al Ahly crestAl Ahly26158344242053
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4Ceramica Cleopatra crestCeramica Cleopatra26128634211344
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5Al Masry SC crestAl Masry SC26101063529640
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