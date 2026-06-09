Dschibuti Übersicht

10 possíveis revelações da Copa do Mundo de 2026

Está tão perto que quase dá para tocar. Após anos de expectativa, a Copa do Mundo de 2026 terá início em pouco mais de 24 horas, quando o México, um dos anfitriões, enfrentará a África do Sul, numa repetição da partida de abertura de 2010. Nas próximas cinco semanas e meia, recordes serão quebrados e legados reescritos, enquanto vários grandes nomes do futebol moderno disputam o troféu mais reconhecido de todos os esportes.