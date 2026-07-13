رسميًا | إنتر يعلن فشل صفقة خلايلة

أشار كيفو إلى المغادرين هذا الصيف: «لقد فقدنا لاعبين صنعوا تاريخ إنتر. لقد ساهموا في نجاح هذا الفريق. نود أن نشكرهم، فما قدموه ليس بالأمر الهين. لدينا مزيج من الخبرة والشباب. لدينا تشكيلة قادرة على المنافسة، مع نواة ثابتة من اللاعبين. لقد أظهروا جودتهم، وفازوا بالألقاب. سوق الانتقالات دائمًا ما يخدم أفكارنا ومستقبل هذا الفريق، بما يتماشى مع طموحات النادي ومالكيه".

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن ماروتا رسمياً أن صفقة خليل قد فشلت نهائياً: «تلقينا خبراً منذ قليل. كنا قد تفاوضنا على انضمام خلايلة، لكنه لم يجتز الفحص الطبي. لا يمكنني الخوض في التفاصيل حفاظاً على الخصوصية، فقانون الصحة في إيطاليا صارم للغاية. هذا الرفض لم يصدر عن الطاقم الطبي لإنتر، بل عن اللجنة الأولمبية الإيطالية (CONI). علينا الآن التفكير في بديل محتمل. لدينا فراغ في الجانب الأيمن بسبب قرار دومفريس، الذي قرر إنهاء مسيرته في نادٍ مرموق مثل ريال مدريد. لم يكن هذا قرارًا رغبنا فيه. تعيدنا حالة خليل إلى نقطة البداية، وأنا واثق من أننا سنجد حلاً في أقرب وقت ممكن. نواجه بداية الموسم هذه ونحن نعلم أنه يتعين علينا استكمال تشكيلة الفريق. لكن دون قلق وبنهج عقلاني لاتخاذ أفضل الخيارات".