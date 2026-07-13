بعدما أكد والده بأن نجله يعيش حاليًا الحلم، انهار كل شيء فوق رأس الإسرائيلي عنان خلايلة؛ لاعب وسط يونيون سانت جيلواز، بفشل انتقاله لإنتر الإيطالي، فكان أول تعليق له بأية قرآنية للتعبير عن ضاه بما قُدر له.
بأية قرآنية .. أول تعليق من الإسرائيلي عنان خلايلة بعد رفض اللجنة الأولمبية الإيطالية انتقاله إلى إنتر
ما القصة؟
خلايلة كان قريبًا من صفوف النيراتزوري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما اتفق النادي الإيطالي مع نظيره البلجيكي على كافة أمور التعاقد، بجانب الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب.
لكن المفاجأة كانت فيما أعلنه رئيس إنتر جوزيبي ماروتا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بإعلان فشل الصفقة بشكل رسمي، على إثر عدم اجتياز اللاعب الاختبارات الطبية المفروضة من جانب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
ماروتا قال خلال المؤتمر: "تلقينا خبرًا منذ قليل. كنا قد تفاوضنا على انضمام خلايلة، لكنه لم يجتز الفحص الطبي. لا يمكنني الخوض في التفاصيل حفاظًا على الخصوصية، فقانون الصحة في إيطاليا صارم للغاية".
وأضاف: "هذا الرفض لم يصدر عن الطاقم الطبي لإنتر، بل عن اللجنة الأولمبية الإيطالية. علينا الآن التفكير في بديل محتمل. لدينا فراغ في الجانب الأيمن بسبب قرار دومفريس، الذي قرر إنهاء مسيرته في نادٍ مرموق مثل ريال مدريد. لم يكن هذا قرارًا رغبنا فيه، إذ تعيدنا حالة خلايلة إلى نقطة البداية، وأنا واثق من أننا سنجد حلًا في أقرب وقت ممكن. نواجه بداية الموسم هذه ونحن نعلم أنه يتعين علينا استكمال تشكيلة الفريق. لكن دون قلق وبنهج عقلاني لاتخاذ أفضل الخيارات".
تعليق خلايلة
ما كان من اللاعب الإسرائيلي العربي المسلم إلا أن يختار أية قرآنية للتعليق على انهيار حلمه فوق رأسه في الأمتار الأخيرة..
خلايلة نشر صورة له وهو ساجد عبر خاصية "ستوري"، على حسابه بـ"إنستجرام"، معلقًا: "الحمد لله"، مع أية قرآنية: "وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
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من هو عنان خلايلة؟
وُلد عنان في حيفا في 3 سبتمبر 2004، وينحدر من عائلة فلسطينية من عرب 48 أو عرب الداخل كما يلقبون، تعود جذورها إلى سخنين المدينة الفلسطينية.
وقد أثرت نشأته في بيئة متعددة الثقافات تأثيرًا عميقًا على هويته كرياضي عربي-إسرائيلي، يركز على الاندماج والتعايش السلمي بحسب تصريحاته الشخصية في برنامج "حركة share".
ويقول خلايلة: "قرار السفر للاحتراف لم يكن سهلًا بالابتعاد عن أمي، أنا لاعب يحب التدريب ولا يحب الاستهتار والسهر وعدم الالتزام ومعرفة البنات، أنا أحب التواضع، ويجب المواظبة على الصلاة والصوم لأن هذا لا يقل أهمية عن التمرين، كنت أدعي أن يفتح الله علي في التمرين".
كما رد خلايلة في المقابلة التي أُجريت قبل عامين وقت انتقاله إلى بلجيكا على مطالبة الجمهور له للخروج بموقف بخصوص الحرب في غزة بالنظر لجنسيته الإسرائيلية وأصوله العربية الفلسطينية: "حاولت أن لا أتدخل، تلقيت رسائل من الجمهور تطالبني أن أقول شيئًا ولكن قررت أن أكتب أنني أريد سلام للشعبين ويعود الجميع سالمين ويرحم من رحلوا، وأنا راضي على موقفي".
- AFP
مسيرة خلايلة في الملاعب
صاحب الـ21 عامًا بدأ مسيرته الكروية في نادي مكابي حيفا، قبل أن يصعد للفريق الأول في يوليو 2023.
وبعد عام واحد فقط من الصعود للفريق الأول بالنادي الإسرئيلي، خرج خلايلة للاحتراف في نادي يونيون سانت جليواز البلجيكي، ولا يزال عقده معه ممتدًا حتى عام 2028.
شارك خلايلة في 99 مباراة مع الفريق البلجيكي، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع 11 آخرين.
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