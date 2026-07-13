بأية قرآنية .. أول تعليق من الإسرائيلي عنان خلايلة بعد رفض اللجنة الأولمبية الإيطالية انتقاله إلى إنتر

خلايلة كان قريبًا من صفوف النيراتزوري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما اتفق النادي الإيطالي مع نظيره البلجيكي على كافة أمور التعاقد، بجانب الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب.

لكن المفاجأة كانت فيما أعلنه رئيس إنتر جوزيبي ماروتا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بإعلان فشل الصفقة بشكل رسمي، على إثر عدم اجتياز اللاعب الاختبارات الطبية المفروضة من جانب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ماروتا قال خلال المؤتمر: "تلقينا خبرًا منذ قليل. كنا قد تفاوضنا على انضمام خلايلة، لكنه لم يجتز الفحص الطبي. لا يمكنني الخوض في التفاصيل حفاظًا على الخصوصية، فقانون الصحة في إيطاليا صارم للغاية".

وأضاف: "هذا الرفض لم يصدر عن الطاقم الطبي لإنتر، بل عن اللجنة الأولمبية الإيطالية. علينا الآن التفكير في بديل محتمل. لدينا فراغ في الجانب الأيمن بسبب قرار دومفريس، الذي قرر إنهاء مسيرته في نادٍ مرموق مثل ريال مدريد. لم يكن هذا قرارًا رغبنا فيه، إذ تعيدنا حالة خلايلة إلى نقطة البداية، وأنا واثق من أننا سنجد حلًا في أقرب وقت ممكن. نواجه بداية الموسم هذه ونحن نعلم أنه يتعين علينا استكمال تشكيلة الفريق. لكن دون قلق وبنهج عقلاني لاتخاذ أفضل الخيارات".



