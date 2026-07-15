تفاصيل مثيرة عن شرطه الجزائي.. الهلال يتفوق على يوفنتوس وإنتر في سباق التعاقد مع نجم كولومبيا ولكن!

وفي هذا السياق.. كشف موقع "سبورت إيطاليا" مساء اليوم الأربعاء، عن رغبة نادي الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في التعاقد مع المدافع الكولومبي جون لوكومي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الموقع أشار إلى أن لوكومي، البالغ من العمر 28 سنة، يرغب في الرحيل عن ناديه الإيطالي بولونيا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي بالفعل؛ وذلك رغم أن عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وأكد الموقع أن المدافع الكولومبي، يحظى باهتمام كبير من عملاقي إيطاليا يوفنتوس وإنتر؛ بالإضافة إلى الزعيم الهلالي، الذي دخل الصفقة بقوة.