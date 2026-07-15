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أحمد فرهود

تفاصيل مثيرة عن شرطه الجزائي.. الهلال يتفوق على يوفنتوس وإنتر في سباق التعاقد مع نجم كولومبيا ولكن!

الهلال
يوفنتوس
إنتر
بولونيا
جون لوكومي
كولومبيا
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي
انتقالات

لاعب تألق في كأس العالم 2026..

دخل نادي الهلال، في منافسة شرسة مع عملاقي إيطاليا يوفنتوس وإنتر؛ لحسم صفقة دفاعية مهمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يرغب في تدعيم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل العودة للسيطرة على الألقاب مجددًا، بعد موسم مخيب للآمال في 2025-2026.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الهلال يدخل صفقة مدافع كولومبيا بقوة

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "سبورت إيطاليا" مساء اليوم الأربعاء، عن رغبة نادي الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في التعاقد مع المدافع الكولومبي جون لوكومي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    الموقع أشار إلى أن لوكومي، البالغ من العمر 28 سنة، يرغب في الرحيل عن ناديه الإيطالي بولونيا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي بالفعل؛ وذلك رغم أن عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، يمتد حتى 30 يونيو 2027.

    وأكد الموقع أن المدافع الكولومبي، يحظى باهتمام كبير من عملاقي إيطاليا يوفنتوس وإنتر؛ بالإضافة إلى الزعيم الهلالي، الذي دخل الصفقة بقوة.

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-BOLOGNAAFP

    تفاصيل "الشرط الجزائي" في عقد جون لوكومي

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. موقع "سبورت إيطاليا" تحدث عن امتلاك المدافع الكولومبي جون لوكومي، "شرطًا جزائيًا" في عقده مع نادي بولونيا، بقيمة 28 مليون يورو.

    وبإمكان أي نادٍ، التعاقد مع لوكومي دون التفاوض مع إدارة بولونيا؛ حال دفع قيمة "الشرط الجزائي" في العقد، بشكلٍ رسمي.

    لكن.. الموقع أوضح أن صلاحية هذا الشرط، تنتهي بختام اليوم الأربعاء "15 يوليو 2026"؛ حيث ستكون على الأندية الراغبة في التعاقد مع لوكومي بعدها، التفاوض مع إدارة بولونيا على قيمة جديدة للصفقة.

  • Torino FC v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    موقف الأندية الراغبة في ضم لوكومي من "الشرط الجزائي"!

    واستكمالًا لخبره.. تطرق موقع "سبورت إيطاليا" مساء اليوم الأربعاء، إلى موقف الأندية الراغبة في التعاقد مع المدافع الكولومبي جون لوكومي، من قيمة "الشرط الجزائي" الذي يُقدر بـ28 مليون يورو؛ وذلك على النحو التالي:

    * يوفنتوس وإنتر: لا يستطيعان دفع هذا المبلغ؛ حيث يريدان سداد قيمة أقل من الـ28 مليون يورو، مع بعض التعويضات لنادي بولونيا.

    * الهلال: سيكون باستطاعته دفع هذا المبلغ؛ ولكن عليه إقناع اللاعب بالانتقال إلى الملاعب السعودية من الأساس.

    وبما أن صلاحية "الشرط الجزائي"، تنتهي بختام اليوم الأربعاء؛ فإنه على الأغلب لن يقوم أي نادٍ بدفع الـ28 مليون يورو، وسيكون هُناك تفاوض مع بولونيا على قيمة جديدة للصفقة.

    ويأمل مجلس إدارة بولونيا، في الحصول على عروض من إنجلترا وإسبانيا، بقيمة مالية لا تقل عن 25 مليون يورو؛ بينما يظل الهلال في مقدمة سباق التعاقد مع لوكومي، لكن في انتظار موافقة اللاعب نفسه.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مسيرة جون لوكومي في عالم الساحرة المستديرة

    المدافع الكولومبي جون لوكومي البالغ من العمر 28 سنة، بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي ديبورتيفو كالي؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، حتى الصعود للفريق الأول في يناير 2016.

    وبعد عامين ونصف.. انتقل لوكومي من ديبورتيفو كالي إلى خينك البلجيكي؛ وذلك في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو، آنذاك.

    ولعب المدافع الكولومبي 4 سنوات، مع فريق خينك الأول لكرة القدم؛ قبل أن يرحل إلى نادي بولونيا الإيطالي، مقابل 8 ملايين يورو.

    ومع بولونيا.. لعب جون لوكومي 152 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها هدفين، مع صناعة 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

    وعلى المستوى الدولي؛ لعب لوكومي 42 مباراة بقميص منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، آخرها في بطولة كأس العالم 2026.

    وشارك لوكومي في جميع مباريات كولومبيا، بالنسخة المونديالية الحالية؛ وذلك حتى الخروج من دور ثمن النهائي، أمام منتخب سويسرا.