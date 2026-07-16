كرة ذهبية بلا صاحب .. انهيار أحلام هاري كين ويامال نحو خطف "التاسعة" من ميسي في نهائي كأس العالم!

اعتدنا في السنوات الماضية، أن يكون المرشح للفوز بالكرة الذهبية شبه ثابت وواضح للجميع، ومن بعده لاعب آخر أو لاعبين، ليتكون السباق منهم قبل الإعلان النهائي.

ولكن وفقًا لكل ما نراه حاليًا، فالصورة ضبابية، حتى بعد كل ما حدث في كأس العالم 2026، من الصعب لأحدهم أن يخرج ليقول بوضوح أن"هذا اللاعب" هو الأحق والأقرب للفوز بها.

نهائي المونديال سيكون يوم الأحد المقبل 19 يوليو، بين الأرجنتين وإسبانيا، وهي المواجهة التي قد نرى فيها الفائز بالكرة الذهبية لموسم 2025/2026 .. وربما لا!

بين "شلة باريس سان جيرمان" وثنائي ريال مدريد، ونجم آرسنال الحالم، والغني عن التعريف هاري كين، والأكثر تتويجًا في التاريخ وهو ليونيل ميسي، وخليفته في برشلونة لامين يامال.

الوضع مُحير للغاية .. ولكن دعونا نستعرض الوضع الحالي بعد وضوح الصورة قليلًا في المونديال :