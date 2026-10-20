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Die Kaimaninseln

Die Kaimaninseln Übersicht

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Tabelle

Liga Profesional crestLiga Profesional

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Manchester City crestManchester City77001971221
S
S
S
S
S
2Arsenal crestArsenal7601115618
S
S
N
S
S
3Brighton crestBrighton75112351816
S
S
S
S
U
4Chelsea crestChelsea74121713413
S
S
N
U
N
5Liverpool crestLiverpool733198112
S
N
S
U
S
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