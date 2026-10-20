Die Kaimaninseln Übersicht

Harry Kane mostrou seu lado decisivo no empate eletrizante do Bayern de Munique por 2 a 2 com o Arsenal, pela Champions League. Apesar de sair atrás no placar, o Bayern marcou com Alphonso Davies e Kane, de pênalti, para garantir a divisão dos pontos na Baviera.
Em um duelo de gigantes pela Champions League, Bayern de Munique e Arsenal dividiram os pontos em um empate por -2-2, marcado por transições intensas e brilhos individuais. Apesar da vantagem do Bayern em gols esperados, a resistência do Arsenal e os ajustes feitos no segundo tempo garantiram que a equipe deixasse a Baviera com um ponto.
O Arsenal arrancou um empate por 2 a 2 contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, com um gol de Declan Rice no fim da partida. Apesar de ter ficado atrás no placar após um pênalti convertido por Harry Kane, a equipe de Mikel Arteta mostrou maturidade tática e se manteve invicta na fase de liga da Champions League.