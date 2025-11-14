โทษตัวเองบ้าง! กุนซือไอร์แลนด์สวน 'โรนัลโด้' หลังโดนเหน็บว่ากดดันผู้ตัดสินให้แจกใบแดง

เฮเมียร์ ฮัลล์กริมส์สัน เฮดโค้ชทีมชาติไอร์แลนด์ เผยว่า คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสพยายามโยนความผิดให้เขา หลังโดนใบแดงในเกมคัดบอลโลกที่แพ้ในดับลิน ซึ่งไอร์แลนด์คว้า 3 แต้มสำคัญได้สำเร็จ
เหตุการณ์เดือดเกิดขึ้นนาที 62 เมื่อ CR7 ฟันศอกใส่ ดารา โอเชีย หลังมีปะทะกัน ตอนแรกผู้ตัดสินให้ใบเหลืองก่อน แต่ VAR เรียกเช็คและเปลี่ยนเป็นใบแดง ซึ่งหลังจากนั้นมีการจับภาพได้ว่า โรนัลโด้ ทำท่าล้อเลียนดาวเตะไอริชและแฟนบอลด้วยท่าร้องไห้ รวมถึงมีปากเสียงกับกุนซือคู่แข่งระหว่างเดินออกจากสนามด้วย
หลังเกม ฮัลล์กริมส์สัน เผยว่า โรนัลโด้ เดินมาพูดกับเขาว่าเป็นคนกดดันผู้ตัดสินจนทำให้เกิดใบแดง ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริง พร้อมสวนกลับว่าดาวยิง อัล นาสเซอร์ ควรหัดโทษตัวเองบ้าง
“เขาชมว่าผมกดดันผู้ตัดสินได้ดี แต่ฟังนะ มันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลย มันเป็นการกระทำของเขาในสนามต่างหากที่ทำให้เขาโดนใบแดง” ฮัลล์กริมส์สัน กล่าว
“มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับผมเลย… เว้นแต่ว่าผมจะไปอยู่ในหัวเขา”
“เขาบอกผมตอนเดินออกจากสนาม ว่ามันเป็นเรื่องฉลาดที่ผมทำแบบนั้น เขาโทษผู้ตัดสินหรือใครก็ตามสำหรับเหตุการณ์นี้ แต่จริงๆ แล้วมันเป็นการตัดสินใจโง่ๆ ของเขาเองที่เล่นงานผู้เล่นของเรา”
โดย โรนัลโด้ จะหมดสิทธิ์ช่วยทีมในเกมชี้ชะตากับ อาร์เมเนีย วันอาทิตย์นี้ ซึ่งโปรตุเกสยังไม่การันตีตั๋วไปฟุตบอลโลก