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Kylian Mbappe France GFXGetty/GOAL
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

เมสซี, เอ็มบัปเป้ อันดับเท่าไหร่? ดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลโลก

K. Mbappe
L. Messi
World Cup
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สถิติ
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H. Kane
C. Ronaldo
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Portugal

โกล ประเทศไทย สรุปรวมอันดับดาวซัลโวตลอดกาลของฟุตบอลโลกมาไว้ที่นี่

คีลิยัน เอ็มบัปเป้ เป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก โดยทำไปถึง 22 ประตู จาก 22 เกม

ด้านเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก 2022 อย่าง ลิโอเนล เมสซี เป็นอันดับรองลงมา ด้วยจำนวน 21 ประตู

ขณะที่ เอ็มบัปเป้ ยังเป็นหนึ่งในสี่นักเตะร่วมกับ ฌุสต์ ฟงแตน, ซานดอร์ คอกซิส และ แกร์ด มุลเลอร์ ที่ยิงได้แตะหลัก 10 ประตูจากการเล่นในฟุตบอลโลกเพียงครั้งเดียว

ส่วนตำนานโลกลูกหนังเบอร์ 1 ตลอดกาลของบราซิลอย่าง เปเล คือดาวซัลโวสูงสุดอันดับ 8 โดยเจ้าตัวทำไปทั้งหมด 12 ประตู จากการลงเล่น 14 เกม ทั้งหมด 4 สมัย ได้แก่ 1958, 1962, 1966 และ 1970 แต่ที่น่าแปลกใจคือตัวนักเตะไม่เคยได้รับรางวัลรองเท้าทองคำหรือดาวซัลโวเลยแม้แต่ครั้งเดียว

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นักฟุตบอลที่ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลก

อันดับนักเตะทีมประตูนัด
1คีลิยัน เอ็มบัปเป้ฝรั่งเศส2222
2ลิโอเนล เมสซีอาร์เจนตินา2134
3มิโรสลาฟ โคลเซเยอรมัน1624
4โรนัลโด้บราซิล1519
=5แกร์ด มุลเลอร์เยอรมันตะวันตก1413
=5แฮร์รี เคนอังกฤษ1418
7ฌุสต์ ฟงแตนฝรั่งเศส136
8เปเลบราซิล1214
=9ซานดอร์ คอกซิสฮังการี115
=9เยอร์เก้น คลินส์มันน์เยอรมันตะวันตก, เยอรมัน1117
=9คริสเตียโน โรนัลโด้โปรตุเกส1127
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