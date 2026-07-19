คีลิยัน เอ็มบัปเป้ เป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก โดยทำไปถึง 22 ประตู จาก 22 เกม
ด้านเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก 2022 อย่าง ลิโอเนล เมสซี เป็นอันดับรองลงมา ด้วยจำนวน 21 ประตู
ขณะที่ เอ็มบัปเป้ ยังเป็นหนึ่งในสี่นักเตะร่วมกับ ฌุสต์ ฟงแตน, ซานดอร์ คอกซิส และ แกร์ด มุลเลอร์ ที่ยิงได้แตะหลัก 10 ประตูจากการเล่นในฟุตบอลโลกเพียงครั้งเดียว
ส่วนตำนานโลกลูกหนังเบอร์ 1 ตลอดกาลของบราซิลอย่าง เปเล คือดาวซัลโวสูงสุดอันดับ 8 โดยเจ้าตัวทำไปทั้งหมด 12 ประตู จากการลงเล่น 14 เกม ทั้งหมด 4 สมัย ได้แก่ 1958, 1962, 1966 และ 1970 แต่ที่น่าแปลกใจคือตัวนักเตะไม่เคยได้รับรางวัลรองเท้าทองคำหรือดาวซัลโวเลยแม้แต่ครั้งเดียวGetty
นักฟุตบอลที่ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลก
|อันดับ
|นักเตะ
|ทีม
|ประตู
|นัด
|1
|คีลิยัน เอ็มบัปเป้
|ฝรั่งเศส
|22
|22
|2
|ลิโอเนล เมสซี
|อาร์เจนตินา
|21
|34
|3
|มิโรสลาฟ โคลเซ
|เยอรมัน
|16
|24
|4
|โรนัลโด้
|บราซิล
|15
|19
|=5
|แกร์ด มุลเลอร์
|เยอรมันตะวันตก
|14
|13
|=5
|แฮร์รี เคน
|อังกฤษ
|14
|18
|7
|ฌุสต์ ฟงแตน
|ฝรั่งเศส
|13
|6
|8
|เปเล
|บราซิล
|12
|14
|=9
|ซานดอร์ คอกซิส
|ฮังการี
|11
|5
|=9
|เยอร์เก้น คลินส์มันน์
|เยอรมันตะวันตก, เยอรมัน
|11
|17
|=9
|คริสเตียโน โรนัลโด้
|โปรตุเกส
|11
|27