ถึงเวลา! 'โรนัลโด้'คอนเฟิร์มฟุตบอลโลก 2026 คือครั้งสุดท้ายของตัวเอง

คริสเตียโน โรนัลโด้ กัปตันทีมชาติโปรตุเกส ยืนยันว่า ฟุตบอลโลก 2026 จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขา พร้อมเผยเตรียมอำลาวงการภายใน “อีกหนึ่งหรือสองปี” ข้างหน้า
ดาวยิงวัย 40 ปีจาก อัล นาสเซอร์ ซึ่งยิงไปแล้ว 953 ประตู ตลอดเส้นทางอาชีพทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ในงาน Tourism Summit ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบียถึงอนาคตในทีมชาติว่า
“แน่นอนเลย ฟุตบอลโลก 2026 จะเป็นครั้งสุดท้ายของผม” โรนัลโด้ กล่าว
“ผมจะอายุ 41 ปีในตอนนั้น และผมคิดว่านั่นจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันระดับใหญ่ครั้งสุดท้ายของชีวิต”
ก่อนหน้านี้ โรนัลโด้ เคยพูดไว้ว่าเขาจะ “เลิกเล่นในเร็ว ๆ นี้” และล่าสุดเจ้าตัวก็ยืนยันอีกครั้งว่า การอำลาสนามน่าจะเกิดขึ้นภายใน 1-2 ปีข้างหน้า
“พูดตามตรงนะครับ เมื่อผมบอกว่า ‘เร็ว ๆ นี้’ มันอาจหมายถึงอีกหนึ่งหรือสองปีที่ผมยังคงอยู่ในเกมฟุตบอล”
“ผมยังรักในสิ่งที่ทำ ยังมีแรงขับเคลื่อน และจะพยายามต่อไปจนถึงวันที่รู้สึกว่าร่างกายและใจพร้อมจะบอกลาจริงๆ”
CR7 ซึ่งปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับ อัล นาสเซอร์ ในซาอุดีอาระเบีย เป็นเจ้าของสถิติ ดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติโปรตุเกส ด้วยจำนวน 143 ประตู เขาเคยพาทีมคว้าแชมป์ ยูโร 2016 แต่ ฟุตบอลโลก คือหนึ่งในไม่กี่โทรฟี่ที่ยังขาดหายจากตู้เกียรติยศของเจ้าของรางวัล บัลลงดอร์ 5 สมัย
ขณะนี้ทีมของ โรแบร์โต้ มาร์ติเนซ ยังต้องลุ้นตั๋วไปฟุตบอลโลก โดยจะการันตีการผ่านเข้ารอบทันทีหากสามารถเอาชนะ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในเกมคัดเลือกวันพฤหัสบดีนี้ได้สำเร็จ