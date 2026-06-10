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World Cup 2026Footballco
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 : ดูบอลคืนนี้, ตารางแข่งขัน, ช่องไหน? ถ่ายคู่ไหน?

Mexico v South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
South Korea v Czechia
South Korea
Czechia
USA v Paraguay
USA
Paraguay
Canada v Bosnia and Herzegovina
Canada
Bosnia and Herzegovina
Qatar v Switzerland
Qatar
Switzerland
Brazil v Morocco
Brazil
Morocco
Haiti v Scotland
Haiti
Scotland
Australia v Turkiye
Australia
Turkiye
Germany v Curacao
Germany
Curacao
Netherlands v Japan
Netherlands
Japan
Ivory Coast v Ecuador
Ivory Coast
Ecuador
Sweden v Tunisia
Sweden
Tunisia
Spain v Cape Verde
Spain
Cape Verde
Belgium v Egypt
Belgium
Egypt
Saudi Arabia v Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
Iran v New Zealand
Iran
New Zealand
France v Senegal
France
Senegal
Iraq v Norway
Iraq
Norway
Argentina v Algeria
Argentina
Algeria
Austria v Jordan
Austria
Jordan
Portugal v DR Congo
Portugal
DR Congo
England v Croatia
England
Croatia
Ghana v Panama
Ghana
Panama
Uzbekistan v Colombia
Uzbekistan
Colombia
Czechia v South Africa
Switzerland v Bosnia and Herzegovina
Canada v Qatar
Mexico v South Korea
USA v Australia
Scotland v Morocco
Brazil v Haiti
Turkiye v Paraguay
Netherlands v Sweden
Germany v Ivory Coast
Ecuador v Curacao
Tunisia v Japan
Spain v Saudi Arabia
Belgium v Iran
Uruguay v Cape Verde
New Zealand v Egypt
Argentina v Austria
France v Iraq
Norway v Senegal
Jordan v Algeria
Portugal v Uzbekistan
England v Ghana
Panama v Croatia
Colombia v DR Congo
Switzerland v Canada
Bosnia and Herzegovina v Qatar
Morocco v Haiti
Scotland v Brazil
South Africa v South Korea
Czechia v Mexico
Ecuador v Germany
Curacao v Ivory Coast
Japan v Sweden
Tunisia v Netherlands
Paraguay v Australia
Turkiye v USA
Senegal v Iraq
Norway v France
Uruguay v Spain
Cape Verde v Saudi Arabia
New Zealand v Belgium
Egypt v Iran
Panama v England
Croatia v Ghana
Colombia v Portugal
DR Congo v Uzbekistan
Algeria v Austria
Jordan v Argentina
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รอประกาศ v รอประกาศ
รอประกาศ v รอประกาศ
รอประกาศ v รอประกาศ
รอประกาศ v รอประกาศ
รอประกาศ v รอประกาศ
รอประกาศ v รอประกาศ
รอประกาศ v รอประกาศ
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โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ดูบอลสดได้ช่องทางไหนบ้าง คู่ไหนถ่ายช่องไหน เช็คที่นี่!!

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

เม็กซิโก - แอฟริกาใต้

MONOMAX

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
9.00 น.

เกาหลีใต้ - เช็ก

MONOMAX
2.00 น.

แคนาดา - บอสเนีย

MONOMAX

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
8.00 น.

สหรัฐอเมริกา - ปารากวัย

MONOMAX
2.00 น.

กาตาร์ - สวิตเซอร์แลนด์

MONOMAX

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
5.00 น.

บราซิล - โมร็อกโก

MONOMAX
8.00 น.

เฮติ - สกอตแลนด์

MONOMAX
11.00 น.

ออสเตรเลีย - ตุรกี

MONOMAX
0.00 น.

เยอรมัน - คูราเซา

MONOMAX
3.00 น.

เนเธอร์แลนด์ - ญี่ปุ่น

MONOMAX

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.00 น.

ไอวอรีโคสต์ - เอกวาดอร์

MONOMAX
9.00 น.

สวีเดน - ตูนิเซีย

MONOMAX
23.00 น.

สเปน - เคปเวิร์ด

MONOMAX
2.00 น.

เบลเยียม - อียิปต์

MONOMAX

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
5.00 น.

ซาอุดีอาระเบีย - อุรุกวัย

MONOMAX
8.00 น.

อิหร่าน - นิวซีแลนด์

MONOMAX
2.00 น.

ฝรั่งเศส - เซเนกัล

MONOMAX

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
5.00 น.

อิรัก - นอร์เวย์

MONOMAX
8.00 น.

อาร์เจนตินา - แอลจีเรีย

MONOMAX
11.00 น.

ออสเตรีย - จอร์แดน

MONOMAX
0.00 น.

โปรตุเกส - ดีอาร์คองโก

MONOMAX
3.00 น.

อังกฤษ - โครเอเชีย

MONOMAX

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.00 น.

กานา - ปานามา

MONOMAX
9.00 น.

อุซเบกิสถาน - โคลอมเบีย

MONOMAX
23.00 น.

เช็ก - แอฟริกาใต้

MONOMAX
2.00 น.

สวิตเซอร์แลนด์ - บอสเนีย

MONOMAX

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
5.00 น.

แคนาดา - กาตาร์

MONOMAX
8.00 น.

เม็กซิโก - เกาหลีใต้

MONOMAX
2.00 น.

สหรัฐอเมริกา - ออสเตรเลีย

MONOMAX

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
5.00 น.

สกอตแลนด์ - โมร็อกโก

MONOMAX
7.30 น.

บราซิล - เฮติ

MONOMAX
10.00 น.

ตุรกี - ปารากวัย

MONOMAX
0.00 น.

เนเธอร์แลนด์ - สวีเดน

MONOMAX
3.00 น.

เยอรมัน - ไอวอรีโคสต์

MONOMAX

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
7.00 น.

เอกวาดอร์ - คูราเซา

MONOMAX
11.00 น.

ตูนิเซีย - ญี่ปุ่น

MONOMAX
23.00 น.

สเปน - ซาอุดีอาระเบีย

MONOMAX
2.00 น.

เบลเยียม - อิหร่าน

MONOMAX

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
5.00 น.

อุรุกวัย - เคปเวิร์ด

MONOMAX
8.00 น.

นิวซีแลนด์ - อียิปต์

MONOMAX
0.00 น.

อาร์เจนตินา - ออสเตรีย

MONOMAX
4.00 น.

ฝรั่งเศส - อิรัก

MONOMAX

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
7.00 น.

นอร์เวย์ - เซเนกัล

MONOMAX
10.00 น.

จอร์แดน - แอลจีเรีย

MONOMAX
0.00 น.

โปรตุเกส - อุซเบกิสถาน

MONOMAX
3.00 น.

อังกฤษ - กานา

MONOMAX

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.00 น.

ปานามา - โครเอเชีย

MONOMAX
9.00 น.

โคลอมเบีย - ดีอาร์คองโก

MONOMAX
2.00 น.

สวิตเซอร์แลนด์ - แคนาดา

MONOMAX
2.00 น.

บอสเนีย - กาตาร์

MONOMAX

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
5.00 น.

โมร็อกโก - เฮติ

MONOMAX
5.00 น.

สกอตแลนด์ - บราซิล

MONOMAX
8.00 น.

เช็ก - เม็กซิโก

MONOMAX
8.00 น.

แอฟริกาใต้ - เกาหลีใต้

MONOMAX
3.00 น.

เอกวาดอร์ - เยอรมัน

MONOMAX
3.00 น.

คูราเซา - ไอวอรีโคสต์

MONOMAX

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.00 น.

ตูนิเซีย - เนเธอร์แลนด์

MONOMAX
6.00 น.

ญี่ปุ่น - สวีเดน

MONOMAX
9.00 น.

ตุรกี - สหรัฐอเมริกา

MONOMAX
9.00 น.

ปารากวัย - ออสเตรเลีย

MONOMAX
2.00 น.

เซเนกัล - อิรัก

MONOMAX
2.00 น.

นอร์เวย์ - ฝรั่งเศส

MONOMAX

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
7.00 น.

อุรุกวัย - สเปน

MONOMAX
7.00 น.

เคปเวิร์ด - ซาอุดีอาระเบีย

MONOMAX
10.00 น.

นิวซีแลนด์ - เบลเยียม

MONOMAX
10.00 น.

อียิปต์ - อิหร่าน

MONOMAX
4.00 น.

ปานามา - อังกฤษ

MONOMAX
4.00 น.

โครเอเชีย - กานา

MONOMAX

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.30 น.

ดีอาร์คองโก - อุซเบกิสถาน

MONOMAX
6.30 น.

โคลอมเบีย - โปรตุเกส

MONOMAX
9.00 น.

แอลจีเรีย - ออสเตรีย

MONOMAX
9.00 น.

จอร์แดน - อาร์เจนตินา

MONOMAX

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

(รองแชมป์กลุ่มเอ) - (รองแชมป์กลุ่มบี)

MONOMAX

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
0.00 น.

(แชมป์กลุ่มซี) - (รองแชมป์กลุ่มเอฟ)

MONOMAX
3.30 น.

(แชมป์กลุ่มอี) - (อันดับ 3 กลุ่มเอ/บี/ซี/ดี/เอฟ)

MONOMAX

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
8.00 น.

(แชมป์กลุ่มเอฟ) - (รองแชมป์กลุ่มซี)

MONOMAX
0.00 น.

(รองแชมป์กลุ่มอี) - (รองแชมป์กลุ่มไอ)

MONOMAX
4.00 น.

(แชมป์กลุ่มไอ) - (อันดับ 3 กลุ่มซี/ดี/เอฟ/จี/เอช)

MONOMAX

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
8.00 น.

(แชมป์กลุ่มเอ) - (อันดับ 3 กลุ่มซี/อี/เอฟ/เอช/ไอ)

MONOMAX
23.00 น.

(แชมป์กลุ่มแอล) - (อันดับ 3 กลุ่มอี/เอช/ไอ/เจ/เค)

MONOMAX
3.00 น.

(แชมป์กลุ่มจี) - (อันดับ 3 กลุ่มเอ/อี/เอช/ไอ/เจ)

MONOMAX

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
7.00 น.

(แชมป์กลุ่มดี) - (อันดับ 3 กลุ่มบี/อี/เอฟ/ไอ/เจ)

MONOMAX
2.00 น.

(แชมป์กลุ่มเอช) - (รองแชมป์กลุ่มเจ)

MONOMAX

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.00 น.

(รองแชมป์กลุ่มเค) - (รองแชมป์กลุ่มแอล)

MONOMAX
10.00 น.

(แชมป์กลุ่มบี) - (อันดับ 3 กลุ่มอี/เอฟ/จี/ไอ/เจ)

MONOMAX
1.00 น.

(รองแชมป์กลุ่มดี) - (รองแชมป์กลุ่มจี)

MONOMAX

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
5.00 น.

(แชมป์กลุ่มเจ) - (รองแชมป์กลุ่มเอช)

MONOMAX
8.30 น.

(แชมป์กลุ่มเค) - (อันดับ 3 กลุ่มดี/อี/ไอ/เจ/แอล)

MONOMAX

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
0.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX
4.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
3.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
7.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX
2.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
7.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX
23.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX
3.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
3.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
4.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
8.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงอันดับ 3

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
4.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศ

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

(รอยืนยัน)

MONOMAX
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