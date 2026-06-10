โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 : ดูบอลคืนนี้, ตารางแข่งขัน, ช่องไหน? ถ่ายคู่ไหน?
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ดูบอลสดได้ช่องทางไหนบ้าง คู่ไหนถ่ายช่องไหน เช็คที่นี่!!
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|3.00 น.
(รอยืนยัน)
|MONOMAX
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|3.00 น.
(รอยืนยัน)
|MONOMAX
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|2.00 น.
(รอยืนยัน)
|MONOMAX
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|4.00 น.
(รอยืนยัน)
|MONOMAX
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|8.00 น.
(รอยืนยัน)
|MONOMAX
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|2.00 น.
(รอยืนยัน)
|MONOMAX
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|2.00 น.
(รอยืนยัน)
|MONOMAX
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงอันดับ 3
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|4.00 น.
(รอยืนยัน)
|MONOMAX
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศ
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|2.00 น.
(รอยืนยัน)
|MONOMAX