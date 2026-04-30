Solanke-Verletzung könnte den Abstieg der Spurs besiegeln

Trotz eines mühsamen Sieges beim Tabellenschlusslicht Wolves haben die Spurs nur eines ihrer letzten 15 Premier-League-Spiele gewonnen. Die immer länger werdende Verletztenliste könnte ihnen nun ausgerechnet im eigentlich machbaren Restprogramm zum Verhängnis werden.

2025/26 Premier League Abstiegsmarkt Odds Tottenham 1.66 West Ham 2.50 Nottingham Forest 17.00 Leeds United 26.00

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Tottenham ist der verdiente Favorit auf den Gang in die Zweitklassigkeit

Die Spurs unter Roberto De Zerbi liegen vier Spieltage vor Schluss zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer. Und an der Verletzungsfront nehmen die schlechten Nachrichten für die Londoner kein Ende: Xavi Simons fand gerade erst zu seiner Form, als er sich bei den Wolves eine schwere Kreuzbandverletzung zuzog.

Noch schwerer wiegt der Ausfall von Top-Stürmer Dominic Solanke. Ein Muskelfaserriss (Grad 2) im hinteren Oberschenkel wird ihn wohl für den Rest der Spielzeit außer Gefecht setzen. Damit könnte sogar seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in diesem Sommer in Gefahr geraten.

Trotz des nervösen 1:0-Erfolgs bei den bereits abgestiegenen Wolves gibt es aktuell nur wenig Argumente, die für einen Wett Tipp auf den Klassenerhalt von Tottenham sprechen.

Schaut man sich die zugrunde liegenden Metriken des Sieges im Molineux an, war dieser alles andere als überzeugend. Die Spurs erarbeiteten sich im gesamten Spiel nur zwei Großchancen und kamen auf einen xG-Wert von 0,92. Über die gesamte Saison gesehen ist der xG-Wert von Tottenham der viertschlechteste der Liga – die 43 erzielten Tore wirken im Vergleich zum xG von 35,4 wie ein statistischer Ausreißer nach oben.

Eigentlich sollte das Tottenham Hotspur Stadium eine Festung sein, doch davon ist man weit entfernt: Zehn der letzten 17 Heimspiele gingen verloren, seit neun Partien wartet man zu Hause auf einen Dreier.

Der durchschnittliche Punktewert der kommenden Gegner liegt bei 1,43. Rein auf dem Papier ist Tottenham in allen vier verbleibenden Partien der Außenseiter. Die Wettmärkte taxieren die Abstiegswahrscheinlichkeit der Spurs derzeit auf 58,14 %. Angesichts der Ausfälle von Solanke und Simons liegt die Realität aber wohl eher bei 66 %.

Das schwere Restprogramm könnte die Hammers noch einholen

West Ham United hat aus den letzten acht Spielen durchschnittlich 1,50 Punkte geholt und sich damit vorerst aus dem Tabellenkeller befreit. Obwohl ihr Torverhältnis um sechs Treffer schlechter ist als das von Tottenham, haben sie aktuell einen Vorsprung von zwei Punkten auf den Stadtrivalen.

Zwar trennt die Spurs nur ein Sieg davon, West Ham wieder tief in den Sumpf zu ziehen, doch United präsentierte sich zuletzt stabil und sammelte acht Zähler aus den letzten fünf Partien.

Das Hauptproblem für West Ham: In zwei der letzten vier Spiele geht es gegen Teams, für die es noch um alles geht. Der nächste Gegner Brentford schielt noch massiv auf die europäischen Plätze, gefolgt von einem Duell gegen Arsenal, das voll im Titelrennen steckt.

Die Rettung könnte am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Leeds liegen. Sollten die „Whites“ von Daniel Farke bis dahin den Klassenerhalt sicher haben, dürfte die Motivation bei den Hammers am 24. Mai deutlich höher sein.

Defensiv hat West Ham spürbar angezogen, was für deinen Wett Tipp auf den Klassenerhalt spricht. In den letzten acht Partien kassierten sie nur 1,13 Gegentore pro Spiel – das sind 33,9 % weniger als ihr Saisondurchschnitt (1,71). Bei einem Team mit diesem Aufwärtstrend fällt es schwer, bei einer Wahrscheinlichkeit von 40 % mit gutem Gewissen auf einen Abstieg zu setzen.

Forest sollte dank spätem Turnaround sicher sein

Nottingham Forest hat in den letzten acht Spielen ebenfalls einen Schnitt von 1,50 Punkten pro Partie hingelegt. Unter Vitor Pereira gelang eine bemerkenswerte Kehrtwende, die das Team sogar bis ins Halbfinale der Europa League führte.

Aktuell hat Forest fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Tottenham müsste also mindestens zwei ihrer letzten vier Spiele gewinnen, um Nottingham überhaupt noch gefährlich zu werden. Da Forest seit sechs Ligaspielen ungeschlagen ist, ist davon auszugehen, dass sie weitere Punkte sammeln werden.

Besonders beeindruckend ist die gesteigerte Torausbeute: Der Saisonschnitt von 1,21 Toren pro Spiel wurde in den letzten acht Partien um massive 65,3 % übertroffen. Aktuell erzielt Forest im Schnitt zwei Treffer pro Spiel.

Die einzige Gefahr für die Rettung wäre eine zu starke Ablenkung durch die Europa League. Sollten sie das Finale erreichen, könnte der Fokus in der Liga leiden. Dennoch: Mit machbaren Heimspielen gegen Newcastle und Bournemouth haben sie alle Trümpfe in der Hand, um die nötigen vier Punkte für den endgültigen Klassenerhalt einzufahren.

Leeds’ Heimvorteil beendet alle Abstiegssorgen

Mit 40 Punkten auf Platz 15 ist die Mannschaft von Daniel Farke so gut wie gerettet. Die Buchmacher geben Leeds nur noch eine Chance von 4 % auf einen Abstieg – eine Einschätzung, die absolut realistisch wirkt.

Der Punkteschnitt der vier verbleibenden Gegner liegt bei gerade einmal 0,87. Als Nächstes empfangen sie Burnley an der Elland Road – ein Team, das bereits als Absteiger feststeht. Für Leeds ist das die perfekte Gelegenheit, den Sack am Wochenende endgültig zuzumachen.

Am 11. Mai reisen sie dann zum angeschlagenen Tottenham Hotspur, wo United die Chance hat, den Spurs endgültig den Stecker im Überlebenskampf zu ziehen.

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