Wie du auf das UCL-Finale zwischen der besten Defensive und der besten Offensive wettest

Interessanter Fact am Rande: PSG konnte die letzten beiden Duelle mit den Gunners für sich entscheiden – und kassierte dabei lediglich ein einziges Gegentor. Wird die Defensive der Pariser möglicherweise völlig unterschätzt?

Champions League Finale 2025/26 Wettmärkte Quote Beide Teams treffen (Ja) 1.75 Über 2.5 Tore 1.95 Über 1.5 Tore (1. Halbzeit) 2.62

Quoten zur Verfügung gestellt von Interwetten. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Tore auf beiden Seiten vorprogrammiert

In vier der letzten sechs Aufeinandertreffen dieser beiden Teams haben sowohl Arsenal als auch PSG genetzt. Obwohl die historische Quote für das "Beide Teams treffen" (BTTS) bei stolzen 66 % liegt, beziffern die Buchmacher die Wahrscheinlichkeit an diesem Wochenende auf gerade einmal 55,56 %.

Die Gunners dürften nach dem Gewinn der Premier League zudem deutlich befreiter aufspielen. Wir erwarten daher einen offenen Schlagabtausch in Budapest, bei dem sich beide Mannschaften absolut nichts schenken werden.

Zwar hat PSG im Laufe der aktuellen UCL-Saison 22 Gegentore geschluckt – fast viermal so viele wie Arsenal –, doch ein Blick auf die tieferen Statistiken verrät, dass das Defensivbollwerk der Gunners auf wackligen Beinen stehen könnte.

Arsenal hat seine defensiven Kennzahlen sowohl zu Hause als auch auswärts extrem überperformed. Im eigenen Stadion kassierten sie im Schnitt nur 0,33 Gegentore pro Spiel, während ihr Expected Goals Against (xGA) eigentlich bei 0,93 lag. In der Fremde gab es exakt 1 Gegentor pro Partie bei einem xGA-Wert von 1,36.

Da PSG in dieser Champions-League-Saison bisher in jedem einzelnen Spiel getroffen hat und Arsenal nur in 10 % der Partien ohne eigenen Treffer blieb, ist unser Wett Tipp auf "Beide Teams treffen" der wohl heißeste Pick des Wochenendes.

Das Aufeinandertreffen zweier Fußball-Philosophien

Mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 50 % für "Über 2.5 Tore" sehen die Bookies hier ein absolutes 50/50-Ding. Das Spiel kann am Samstagabend also problemlos in beide Richtungen ausschlagen.

Genau dieser stilistische Kontrast sorgt bei den Buchmachern für Kopfzerbrechen. Auf der einen Seite steht die Offensiv-Power von PSG – der produktivste Sturm des gesamten Wettbewerbs. Auf der anderen Seite hat Mikel Arteta aus Arsenal ein defensiv extrem pragmatisches Team geformt.

Schauen wir uns zuerst die Pariser an: Die Mannschaft hatte in der Kicker-Phase absolut keine Mühe, das Leder im Kasten unterzubringen. Sieben Dinger gegen Leverkusen, fünf im Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern und insgesamt acht Treffer gegen Chelsea in zwei Partien sprechen eine deutliche Sprache.

Dass die Quote für "Über 2.5 Tore" nicht noch deutlich niedriger ausfällt, liegt einzig und allein an Arsenals Abwehrbilanz. Einige ihrer wichtigsten UCL-Partien in dieser Saison endeten mit "Unter 2.5 Toren", wie das 1:0 im Halbfinale gegen Atlético oder das 1:0 im Viertelfinale gegen Sporting. Zudem ist bekannt, dass Finalspiele aufgrund des enormen Drucks oft taktisch geprägt und defensiver geführt werden.

Wenn PSG dem Spiel seinen Stempel aufdrückt, dürften hier locker drei oder mehr Tore fallen. Schafft es Arsenal jedoch, die Partie komplett zu neutralisieren, droht eine magere Torausbeute. Die ausgeglichene Quote spiegelt dieses Dilemma perfekt wider.

Was die Buchmacher hierbei aber übersehen: Beide Teams haben in dieser Saison im Schnitt mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt. Außerdem traf PSG in sage und schreibe 90 % der Spiele auch im zweiten Durchgang.

Massig Value bei den Toren in der 1. Halbzeit

Laut den Wettmärkten gilt dieser Wett Tipp zwar als unser Außenseiter-Tipp, dennoch gehen wir hier mit einem richtig guten Gefühl rein: "Über 1.5 Tore in der 1. Halbzeit". Die aktuelle Quote impliziert eine Wahrscheinlichkeit von rund 33 %.

Die Statistiken sprechen jedoch eine ganz andere Sprache. PSG ist dafür bekannt, von der ersten Minute an ein brutales Pressing aufzuziehen – und das auch gegen Arsenal. Im Halbfinal-Hinspiel der vergangenen Saison brach Ousmane Dembélé bereits in der 4. Minute den Bann.

Interessanterweise erwies sich Arsenal in dieser UCL-Saison ebenfalls als absoluter Frühstarter. Die Gunners trafen in 80 % ihrer Champions-League-Spiele bereits vor dem Pausenpfiff. Das ist sogar ein starker Kontrast zu PSG, bei denen es in 60 % der Fälle vor der Halbzeit im gegnerischen Kasten klingelte.

Da beide Teams im Schnitt ein Tor in der ersten Halbzeit pro UCL-Match erzielen, ist die von den Bookies angesetzte Wahrscheinlichkeit von 33 % schlichtweg zu niedrig. Hier liegt echter Value auf dem Tisch.

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