Champions League Sieger Quoten: Wett Tipp aktualisiert am 28.05.26

Die Quoten sprechen im Champions-League-Finale gegen Arsenal knapp für Paris Saint-Germain. Uns erwartet in Budapest ein echtes Kicker-Spektakel auf Augenhöhe.

Team Quote Implizierte Wahrscheinlichkeit (%) PSG 1.66 44.4 Arsenal 2.20 33.3

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Aktuelle UCL-Quoten & Marktveränderungen

Paris Saint-Germain hat sich bereits vor einigen Wochen die Meisterschaft in der Ligue 1 gesichert und konnte die Stars seitdem schonen.

Die Truppe von Luis Enrique verfügt über eine brandgefährliche Offensive, in der Ousmane Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia die Hauptprotagonisten im Angriffsspiel sind.

Arsenal wiederum hat ein phänomenales Saisonfinish hingelegt und die 22-jährige Durststrecke ohne Premier-League-Trophäe endlich beendet.

Die Gunners stehen defensiv extrem kompakt. Mikel Arteta hat aus den Londonern ein Team geformt, gegen das man unglaublich schwer Tore erzielen kann.

Team-für-Team-Analyse: Die Top-Anwärter auf den Henkelpott

1. Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain hat zwar sein letztes Pflichtspiel verloren, aber das dürfte die Mannschaft kaum kratzen. Die Pleite gegen den Paris FC kam erst nach der feststehenden Meisterschaft in der Ligue 1 zustande – die Köpfe waren da längst beim großen UCL-Finale. Die Enrique-Elf reist mit einer starken Bilanz von 11 Siegen aus den letzten 15 Pflichtspielen nach Ungarn.

Aktuelle Quoten: 2.25 / 13/10

2.25 / 13/10 Das spricht DAFÜR: Les Parisiens bringen die wertvolle Erfahrung des Titelgewinns aus dem Vorjahr mit. Zudem ist die individuelle Qualität im Kader enorm hoch.

Les Parisiens bringen die wertvolle Erfahrung des Titelgewinns aus dem Vorjahr mit. Zudem ist die individuelle Qualität im Kader enorm hoch. Das spricht DAGEGEN: Defensiv zeigten sie sich zuletzt anfällig und kassierten in den vergangenen sechs Partien knackige neun Gegentore.

Defensiv zeigten sie sich zuletzt anfällig und kassierten in den vergangenen sechs Partien knackige neun Gegentore. Unsere Einschätzung: Auch wenn die Abwehr nicht die sattelfesteste ist, erwarten wir, dass PSG die Gunners in der Puskás Aréna dank der höheren Offensivpower niederkämpft.

2. Arsenal

Mikel Arteta hat diesen Monat den historischen Triumph in der Premier League perfekt gemacht. Jetzt brennt er darauf, der Erfolgsgeschichte von Arsenal die europäische Krone aufzusetzen. Die Gunners reisen mit fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge und fünf Zu-Null-Spielen aus den letzten sieben Partien an. Im Angriff vielleicht nicht ganz so spektakulär wie die Franzosen, steht die Defensive dafür wie ein Prunkwerk.

Aktuelle Quoten: 3.00 / 21/10

3.00 / 21/10 Das spricht DAFÜR: Das Selbstvertrauen im Emirates Stadium könnte nach dem Premier-League-Titel nicht größer sein. Die Viererkette ist in absoluter Prachtform.

Das Selbstvertrauen im Emirates Stadium könnte nach dem Premier-League-Titel nicht größer sein. Die Viererkette ist in absoluter Prachtform. Das spricht DAGEGEN: Es fehlt manchmal die Durchschlagskraft im Sturm. Es bleibt die Frage, ob die Gunners in den entscheidenden Momenten das nötige Offensivfeuerwerk zünden können.

Es fehlt manchmal die Durchschlagskraft im Sturm. Es bleibt die Frage, ob die Gunners in den entscheidenden Momenten das nötige Offensivfeuerwerk zünden können. Unsere Einschätzung: Uns erwartet ein extrem enges Match in Budapest, an dessen Ende sich die Londoner wohl mit dem Vize-Titel abfinden müssen.

Unser Wett Tipp für die Champions League 2025/26

Die aktuellen Quoten für das Champions-League-Finale bescheinigen Paris Saint-Germain eine implizierte Wahrscheinlichkeit von 44 % auf einen Sieg nach der regulären 90-minütigen Spielzeit. Arsenal kommt auf dem 1X2-Markt zeitgleich auf eine Chance von 33 %. Es trennen diese beiden europäischen Schwergewichte vor dem Showdown in Budapest also nur Nuancen.

Es ist das absolute Traumfinale zwischen zwei der besten Teams des Kontinents. Bevor überhaupt der erste Ball in dieser Saison rollte, wurde Arsenal auf dem Langzeitmarkt als UCL-Favorit gehandelt – und sie haben geliefert. Mikel Arteta hat die Londoner zur ersten Meisterschaft seit 2004 geführt, die Brust der Spieler wird also unendlich breit sein.

Auf der Gegenseite wartet ein PSG-Team, das sich auf dem absoluten Zenit seines Schaffens befindet. Der amtierende Champions-League-Sieger weiß ganz genau, wie man diese Trophäe einfährt, während den Gunners diese Erfahrung komplett abgeht. Für den englischen Traditionsklub ist es das erste europäische Finale seit 2006. Der letzte internationale Titel liegt sogar noch weiter zurück: der Pokal der Pokalsieger im Jahr 1994.

Letztes Jahr fegte PSG Inter Mailand im Finale noch locker mit 5:0 vom Platz, doch so ein Spaziergang wird es diesmal garantiert nicht. Arsenal blieb auch nach der Ligaphase der Buchmacher-Favorit, während PSG hinter Bayern München nur als dritter Anwärter gelistet war. Das Blatt wendete sich für Les Rouge-et-Bleu erst, als sie die Münchner im Halbfinale mit einem packenden 6:5 nach Hin- und Rückspiel eliminieren konnten.

Die Bookies haben das „Unter 2,5 Tore“ auf dem aktuellen Over/Under-Markt als Favoriten quotiert, was auf ein eher torarmes Finale hindeutet. Arsenals defensive Meisterleistungen in dieser Saison stützen diese These, bei PSG sieht die Welt allerdings anders aus. Wie schon gegen Bayern gesehen, können sie defensiv wackeln, aber offensiv eben auch alles kurz und klein schießen.

Besonders beeindruckend: Die nur sechs Gegentore der Gunners sind der absolute Bestwert im gesamten Wettbewerb – und das nach immerhin 14 absolvierten Partien. Die Pariser hingegen gehen mit 22 Gegentreffern aus 16 Spielen ins Finale. Das wird dem Premier-League-Champion Hoffnung machen. Auf der anderen Seite hat PSG in diesen 16 Partien stolze 44 Tore erzielt – satte 15 Buden mehr als Arsenal in der laufenden UCL-Saison.

Die Männer von Luis Enrique gehen mit einem Asiatischen Handicap von -0.25 als leichter Favorit ins Match. Steht es nach 90 Minuten Unentschieden, sichert man sich mit dem Arsenal +0.25 Asian Handicap die halbe Auszahlung. PSG-Applikanten würden in diesem Szenario den halben Einsatz verlieren, während ein französischer Sieg in der regulären Spielzeit den vollen Gewinn einbringt.

Beim Blick auf die potenziellen Matchwinner fällt auf, dass fünf Akteure aus der Ligue 1 unter den Top 6 des „Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt“-Marktes zu finden sind. Viktor Gyökeres ist der einzige Arsenal-Profi in diesem Spitzenfeld und belegt dort den dritten Platz. Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola und Désiré Doué komplettieren die Top 6 – ein klarer Beweis für die brutale Offensivqualität der Pariser.

Die Quoten für den Gesamtsieg (inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen) bescheinigen PSG eine Erfolgschance von 60 %. Arsenal ist mit 46 % der leichte Underdog, aber keineswegs chancenlos. Die Buchmacher erwarten also ein ähnliches Ende wie im Vorjahr, auch wenn es diesmal definitiv keine 5:0-Abreibung geben wird.

Spannung bringt zudem die personelle Lage. Sowohl Achraf Hakimi als auch Dembélé wackelten zuletzt aufgrund von Verletzungssorgen. Beide kehrten jedoch diese Woche ins Training zurück und brennen auf einen Startelfeinsatz in der Puskás Aréna.

Mit Hakimi und Dembélé auf dem Platz hat PSG eine völlig andere Dynamik, besonders durch die enorme Breite, die Hakimi dem Spiel verleiht. Der Außenverteidiger ist zudem defensiv stabil und brandgefährlich im Umschaltspiel – ein genialer Vorlagengeber. Über Dembélés individuelle Klasse muss man ohnehin nicht diskutieren; sein Ausfall wäre ein herber Rückschlag.

Les Parisiens absolvierten zur Vorbereitung ein internes Testspiel, bei dem der Ballon-d'Or-Gewinner vorsichtshalber noch aussetzte. Die rechtzeitige Trainingsrückkehr nahm den Fans jedoch die Sorgenfalten. Trotz seiner Verletzungsmisere in der Saison 2025/26 lieferte Dembélé in der Ligue 1 starke 0,85 Tore pro 90 Minuten – ein Wert, der ligaweit nur von Monacos Ansu Fati (0,91) übertroffen wurde.

Arsenal muss aller Voraussicht nach auf Ben White verzichten, während hinter Jurriën Timber und Noni Madueke noch dicke Fragezeichen stehen. Ansonsten hat Arteta alle Mann an Bord, wenn es an die finale Startaufstellung geht. Ob Kai Havertz oder Viktor Gyökeres ganz vorne drin startet, dürfte seine kniffligste Entscheidung werden.

Uns steht am Samstagabend ein faszinierendes Duell der zwei europäischen Giganten bevor. Beide Teams werden voll auf Sieg spielen. Es wird das klassische Duell: PSGs Traum-Offensive gegen Arsenals Abwehr-Bollwerk. Am Ende tippen wir auf das Team von Luis Enrique – selbst wenn die Entscheidung erst in der Verlängerung fallen sollte.

So liest Du Champions-League-Quoten richtig

Wenn Du neu im Sportwetten-Bereich bist, können die Quoten für den Champions-League-Sieger schnell wie eine Fremdsprache wirken. Dieser Abschnitt erklärt Dir verständlich alles, was Du über den Langzeitmarkt der Königsklasse, die verschiedenen Quotenformate und den besten Zeitpunkt für Deine Wettabgabe wissen musst.

4.1 Was sind Langzeitwetten (Outrights / Futures)?

Wenn Du nach den „Champions League Sieger Quoten“ suchst, bewegst Du Dich auf einem sogenannten Langzeitmarkt (Outright Market).

Bei Langzeitwetten tippst Du auf den Gesamtsieger des gesamten Turniers und nicht auf das Ergebnis eines einzelnen 90-minütigen Spiels.

Du kannst eine solche Wette schon vor dem Turnierstart im September platzieren oder eben im laufenden Wettbewerb (wie aktuell vor den entscheidenden Phasen).

Der große Unterschied zur klassischen Spielwette (bei der Du darauf wettest, dass Team A an einem bestimmten Dienstagabend Team B schlägt) ist: Eine Langzeitwette bleibt so lange heiß, wie Dein Team im Turnier ist. Stemmt die Mannschaft in Budapest den Pokal hoch, hast Du gewonnen.

4.2 Die drei Quotenformate im Überblick

Je nachdem, wo Du wohnst oder welchen Wettanbieter Du nutzt, werden Quoten in drei unterschiedlichen Formaten dargestellt. Sie bedeuten mathematisch alle exakt dasselbe und weisen denselben potenziellen Gewinn auf – sie sind nur anders geschrieben. Nutzen wir Arsenal als plastisches Beispiel:

Dezimalquoten (3.25) – Der Standard in Europa & international: Diese Zahl zeigt Dir den gesamten Bruttobetrag an, den Du pro gesetzter Einheit zurückbekommst (also inklusive Deines Einsatzes). Wenn Du 10 € auf Arsenal zu einer Quote von 3.25 setzt, beträgt Deine Gesamtauszahlung 32,50 € (22,50 € Reingewinn plus Deine 10 € Einsatz).

Diese Zahl zeigt Dir den gesamten Bruttobetrag an, den Du pro gesetzter Einheit zurückbekommst (also inklusive Deines Einsatzes). Wenn Du 10 € auf Arsenal zu einer Quote von 3.25 setzt, beträgt Deine Gesamtauszahlung 32,50 € (22,50 € Reingewinn plus Deine 10 € Einsatz). Fraktionale Quoten / Bruchquoten (9/4) – Beliebt in Großbritannien & Irland: Dieses Format zeigt Dir den potenziellen Nettogewinn im Verhältnis zum Einsatz. Die Formel lautet: Gewinn / Einsatz. Bei einer Quote von 9/4 gewinnst Du für alle gesetzten 4 € glatte 9 € Reingewinn hinzu. Ein Einsatz von 4 € bringt Dir also 13 € Gesamtauszahlung.

Dieses Format zeigt Dir den potenziellen Nettogewinn im Verhältnis zum Einsatz. Die Formel lautet: Gewinn / Einsatz. Bei einer Quote von 9/4 gewinnst Du für alle gesetzten 4 € glatte 9 € Reingewinn hinzu. Ein Einsatz von 4 € bringt Dir also 13 € Gesamtauszahlung. Amerikanische Quoten / Moneyline (+225) – Der Standard in den USA: Steht ein Pluszeichen (+) vor der Quote, gibt der Wert an, wie viel Reingewinn Du mit einem Einsatz von 100 $erzielst. Eine Quote von +225 bedeutet also: 100$ Einsatz bringen 225 $Gewinn, was zu einer Gesamtauszahlung von 325$ führt.

4.3 Was versteht man unter der implizierten Wahrscheinlichkeit?

Die implizierte Wahrscheinlichkeit rechnet die nackte Wettquote in einen Prozentwert um. Sie zeigt Dir direkt, für wie wahrscheinlich der Buchmacher ein bestimmtes Ereignis hält.

Die einfachste Formel zur Berechnung nutzt die Dezimalquote:

1 ÷ Dezimalquote x 100 = Implizierte Wahrscheinlichkeit %

Schauen wir uns Arsenals aktuelle Quote von 3.25 an:

1 ÷ 3.25 = 0.3076

0.3076 × 100 = 30.8 %

Auf gut Deutsch: Die Buchmacher sehen die Chance, dass Arsenal die Champions League gewinnt, bei rund 30,8 %. Wenn Du der Meinung bist, dass die realen Chancen von Arsenal höher als 30,8 % liegen, hat die Wette für Dich einen guten „Value“ (Mehrwert). Glaubst Du, sie sind schlechter, ist es ein schlechter Tipp.

4.4 Warum verändern sich Wettquoten?

Der Langzeitmarkt ist ein dynamisches Konstrukt, das sich ständig bewegt. Die Quoten fluktuieren basierend auf verschiedenen Faktoren:

Spielergebnisse: Gewinnt ein Team im Turnierverlauf souverän (wie beispielsweise Bayern mit einem 10:2 nach Hin- und Rückspiel), sinkt die Quote (sie „verkürzt“ sich, z. B. von 6.00 runter auf 4.00). Das bedeutet: Die implizierte Wahrscheinlichkeit steigt, die mögliche Auszahlung sinkt.

Gewinnt ein Team im Turnierverlauf souverän (wie beispielsweise Bayern mit einem 10:2 nach Hin- und Rückspiel), sinkt die Quote (sie „verkürzt“ sich, z. B. von 6.00 runter auf 4.00). Das bedeutet: Die implizierte Wahrscheinlichkeit steigt, die mögliche Auszahlung sinkt. Turnier-Auslosungen: Der Weg ins Finale ist entscheidend. Trifft ein Top-Favorit bereits im Viertelfinale auf einen echten Brocken, steigt seine Quote meist an. Erwischt das Team ein vermeintlich „leichtes“ Los, sinkt die Quote sofort.

Der Weg ins Finale ist entscheidend. Trifft ein Top-Favorit bereits im Viertelfinale auf einen echten Brocken, steigt seine Quote meist an. Erwischt das Team ein vermeintlich „leichtes“ Los, sinkt die Quote sofort. Verletzungen von Schlüsselspielern: Sollte sich ein absoluter Leistungsträger wie Harry Kane eine schwere Verletzung zuziehen und für den Rest des Turniers ausfallen, würden die Quoten des FC Bayern auf den Gesamtsieg sofort nach oben schnellen, um diesen schmerzhaften Verlust einzupreisen.

Sollte sich ein absoluter Leistungsträger wie Harry Kane eine schwere Verletzung zuziehen und für den Rest des Turniers ausfallen, würden die Quoten des FC Bayern auf den Gesamtsieg sofort nach oben schnellen, um diesen schmerzhaften Verlust einzupreisen. Wettvolumen: Wettanbieter passen ihre Lines auch daran an, wo die Community ihr Geld platziert, um das finanzielle Risiko des Buchmachers zu balancieren. Wenn plötzlich die halbe Welt massiv Geld auf Barcelona setzt, reagieren die Bookies und senken die Barca-Quote.

4.5 Früh vs. Spät wetten – Wann ist der beste Zeitpunkt?

Ist es besser, die Champions-League-Wette im September oder erst im Mai zu platzieren? Eine pauschale Antwort gibt es nicht – das hängt ganz von Deiner persönlichen Strategie und Risikobereitschaft ab.

Früh wetten (Höheres Risiko, höhere Quoten): Wenn Du bereits während der Gruppenphase auf ein Team setzt, profitierst Du fast immer von deutlich attraktiveren Quoten, da es noch viele Unbekannte gibt. Du sicherst Dir wertvollen „Value“, bevor der Markt merkt, wie stark das Team wirklich ist. Das Risiko: Ein frühes Ausscheiden oder schwere Verletzungen im Winter können Deinen Wettschein schnell zerstören.

Wenn Du bereits während der Gruppenphase auf ein Team setzt, profitierst Du fast immer von deutlich attraktiveren Quoten, da es noch viele Unbekannte gibt. Du sicherst Dir wertvollen „Value“, bevor der Markt merkt, wie stark das Team wirklich ist. Das Risiko: Ein frühes Ausscheiden oder schwere Verletzungen im Winter können Deinen Wettschein schnell zerstören. Spät wetten (Geringeres Risiko, niedrigere Quoten): Setzt Du Deine Tipps erst im Viertel- oder Halbfinale auf, hast Du maximale Gewissheit. Du kennst die Formkurve, den exakten Turnierbaum und den Verletztenstatus des Kaders. Der Haken an der Sache: Die Quoten sind zu diesem Zeitpunkt meist im Keller, was zu deutlich geringeren Gewinnen führt.

Disclaimer: Wetten birgt finanzielle Risiken. Bitte spiele verantwortungsbewusst und setze nur Geld ein, dessen Verlust Du Dir leisten kannst. Wenn Du oder jemand in Deinem Umfeld Anzeichen von Spielsucht zeigt, suche bitte umgehend Hilfe bei den regionalen oder nationalen Beratungsstellen für verantwortungsvolles Glücksspiel.

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