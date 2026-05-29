WM 2026 live in Deutschland sehen: Dein Guide für TV und Streaming

Aufgrund des Zeitunterschieds liegen die Anstoßzeiten überwiegend in den späten Abend- und Nachtstunden.

Leidenschaftliche Sport-Tipper nehmen dies gerne in Kauf – denn Fußball-Weltmeisterschaften bieten so viele Wettoptionen wie kein anderes Turnier. Von besonderem Reiz sind Langzeitwetten (z. B. WM Wetten auf den WM Top Scorer), da diese Top-Quoten versprechen.

Im folgenden Beitrag erfährst du, wie du die Gruppen- und K.-o.-Spiele der Weltmeisterschaft per WM Streaming mitverfolgen kannst. Wir verraten dir außerdem, welche Plattformen und Kanäle einen Fußball WM Livestream anbieten und wie du als Tipper am besten mit der Zeitverschiebung umgehst.

WM 2026 im Stream bei Buchmachern: Welche Möglichkeiten gibt es?

Deutsche Tipper stellen sich häufig die Frage, ob es Buchmacher gibt, die ein WM Live Stream kostenlos anbieten. Diese Frage kann mit “Ja” beantwortet werden: Der beliebte Buchmacher Tipico hat die Rechte für das WM Streaming erworben. Die Details dieses spektakulären Angebots für Fußball-Tipper findest du im folgenden Abschnitt.

Exklusivrechte von Tipico

Tipico sorgt im Vorfeld der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 für eine überraschende Neuerung im deutschen Markt. Anders als bei früheren Turnieren hat sich der Anbieter über FIFA bzw. Stats Perform die Rechte gesichert, um alle 104 WM-Spiele live über tipico.de und die Tipico Sportwetten App zu streamen. Auch der WM Finale Stream wird bei Tipico zu sehen sein.

Der Zugriff ist ausschließlich für verifizierte und aktive Nutzer in Deutschland möglich, die entweder ein Guthaben auf dem Konto haben oder innerhalb der letzten 24 Stunden eine Wette platziert haben. Der WM Livestream ist direkt in die bestehende Plattform integriert und steht damit nur einem klar definierten Nutzerkreis zur Verfügung.

Technisch ist das Angebot auf Desktop, Laptop, Tablet und Smartphone nutzbar, unterliegt jedoch gewissen Einschränkungen bei der Darstellung des Videoplayers. Das Live-Streaming ist zudem strikt vom eigentlichen Wettangebot getrennt und wird unterbrochen, sobald der Nutzer in andere Bereiche der Plattform wechselt.

Die Übertragung erfolgt über den Daten- und Streamingdienstleister Stats Perform, der als offizieller Partner der FIFA fungiert. Das erworbene Rechtepaket entspricht dem europaweit üblichen Standard für Sportwettenanbieter. Die Telekom Deutschland GmbH bleibt weiterhin zentrale Rechteinhaberin der TV-Übertragungen in Deutschland, während ARD und ZDF nur ausgewählte Spiele im Free-TV und im Livestream zeigen.

Live-Features bei anderen Buchmachern

Konkurrierende Sportwetten Anbieter wie Bet365, Betano oder Bwin werden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland keine Live-Videostreams anbieten können. Der Hintergrund sind lizenzrechtliche Einschränkungen, die den Zugang zu offiziellen Übertragungsrechten stark beschränken. Trotzdem bleiben diese Plattformen ein wichtiger Zusatz zu den Fernsehübertragungen, da sie umfangreiche Live-Funktionen rund um die Spiele bereitstellen.

Das haben die mit Tipico konkurrierenden Bookies Fußball-Tippern während der WM anzubieten:

Live-Match-Tracker : Statt eines Videostreams bieten die Anbieter interaktive Live- Match-Tracker, die das Spielgeschehen in Echtzeit als 2D- oder 3D-Animation darstellen. Ballbewegungen, Angriffe, Standardsituationen und Fouls werden visuell aufbereitet. Hierdurch lässt sich der Spielverlauf auch ohne Video nahezu live nachvollziehen und effizient verfolgen.

: Statt eines Videostreams bieten die Anbieter interaktive Live- Match-Tracker, die das Spielgeschehen in Echtzeit als 2D- oder 3D-Animation darstellen. Ballbewegungen, Angriffe, Standardsituationen und Fouls werden visuell aufbereitet. Hierdurch lässt sich der Spielverlauf auch ohne Video nahezu live nachvollziehen und effizient verfolgen. Echtzeit-Statistiken : Ergänzend stehen umfangreiche Live-Daten zur Verfügung, z. B. zu Ballbesitz, Schüssen aufs Tor, Passquoten und Expected Goals (xG). Diese Kennzahlen aktualisieren sich fortlaufend und ermöglichen eine tiefere Analyse des Spiels. Der Nutzer erhält ein datenbasiertes Bild des Spielverlaufs und kann taktische Entwicklungen besser einordnen.

: Ergänzend stehen umfangreiche Live-Daten zur Verfügung, z. B. zu Ballbesitz, Schüssen aufs Tor, Passquoten und Expected Goals (xG). Diese Kennzahlen aktualisieren sich fortlaufend und ermöglichen eine tiefere Analyse des Spiels. Der Nutzer erhält ein datenbasiertes Bild des Spielverlaufs und kann taktische Entwicklungen besser einordnen. Dynamische Live-Quoten: Ein zentrales Feature sind dynamische Live-Quoten, die sich in Echtzeit an das Spielgeschehen anpassen. Ereignisse wie Tore, Karten oder Druckphasen führen zu sofortigen Marktbewegungen. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen Spielverlauf und Wettangebot, die das Live-Erlebnis zusätzlich intensiviert.

Auch ohne bewegte Bilder bleiben diese Plattformen damit eine wichtige Ergänzung zur klassischen TV-Übertragung. In Verbindung mit den Fernsehübertragungen ermöglichen sie eine parallele, datenbasierte Spielanalyse in Echtzeit.

Offizielle Übertragungspartner in Deutschland: MagentaTV, ARD & ZDF

Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat sich die Deutsche Telekom (MagentaTV) die vollständigen Medienrechte für alle 104 Spiele gesichert. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sub-Lizenzen für die Free-TV-Übertragung erworben. Du kannst also beinahe täglich einen ARD Livestream der WM sehen. Im Unterschied zu MagentaTV ist der ARD Livestream Fußball WM kostenlos empfangbar.

📺MagentaTV überträgt alle 104 WM-Spiele live. Die meisten Begegnungen werden in UHD-Qualität auf die Endgeräte gestreamt, sofern diese Auflösung unterstützt wird. Wichtig zu wissen ist, dass 44 der 104 Spiele exklusiv bei Magenta übertragen werden. Bei diesen Spielen kannst du weder in der ARD noch im ZDF einen Livestream WM sehen.

📺ARD und ZDF teilen sich insgesamt 60 Live-Spiele der WM 2026 im Free-TV. Besonders wichtig ist dabei, dass alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und natürlich auch das Finale kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind. Damit erhalten alle Zuschauer in Deutschland Zugang zu den wichtigsten Partien des Turniers, ohne dass ihnen zusätzliche Kosten entstehen.

Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten bei der WM eine gewohnt umfangreiche Berichterstattung und sorgen dafür, dass wichtige Spiele für ein breites Publikum zugänglich sind. Neben den Partien der deutschen Mannschaft werden auch ausgewählte Top-Spiele der K.-o.-Phase übertragen. So wird sichergestellt, dass die entscheidenden Momente des Turniers kostenfrei im TV verfolgt werden können.

Neben den oben erwähnten Spielen übertragen ARD und ZDF viele weitere attraktive Partien. Dazu zählen vor allem die Topspiele der Gruppenphase mit Spitzenmannschaften wie Brasilien, Argentinien, Frankreich, England und Spanien.

Zusätzlich wird ein WM Livestream ausgewählter Begegnungen der K.-o.-Runde gezeigt, z. B. Spiele aus dem Achtel- und teilweise auch dem Viertelfinale. Die Auswahl richtet sich dabei vor allem nach sportlicher Relevanz, Attraktivität und erwarteter Zuschauerresonanz im deutschen Fernsehen.

Die 60 Free-TV-Spiele werden nicht als feste, im Voraus komplett veröffentlichte Liste definiert, sondern von ARD und ZDF während des Turniers ausgewählt. Entscheidend sind dabei Faktoren wie das Einschaltquoten-Potenzial, attraktive Anstoßzeiten und die sportliche Bedeutung der jeweiligen Begegnungen im Turnierverlauf.

So kannst du die WM 2026 online in Deutschland streamen

MagentaTV App bietet einen durchgehenden WM Livestream des diesjährigen Turniers. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig, über das alle 104 Spiele übertragen werden. Besonders relevant sind die 44 exklusiven Partien, die nicht im Free-TV laufen und nur hier verfügbar sind. Der WM Livestream funktioniert auf Smartphone, Tablet, Smart-TV und im Browser.

ARD und ZDF stellen insgesamt rund 60 WM-Spiele kostenlos im Livestream bereit. Über die Mediatheken und Apps der beiden Sender können Nutzer die frei empfangbaren Partien ohne zusätzliche Kosten verfolgen. Auch Plattformen wie Joyn bündeln die WM Spiel Live Streams und machen den Zugriff noch einfacher. So bleibt ein großer Teil der Weltmeisterschaft für alle Zuschauer frei verfügbar und flexibel abrufbar.

ZDF WM Livestream ist dabei ein wichtiger Suchbegriff für viele Nutzer, die schnell zu den Spielen gelangen wollen. Über die ZDFmediathek lassen sich die Übertragungen direkt und ohne Registrierung starten. Die Streams sind für mobile Geräte optimiert und in hoher Qualität verfügbar. Der öffentliche Sender bietet zudem eine Gratis-App an, über die sich der Fußball WM Live Stream kostenlos verfolgen lässt.

Die offizielle Plattform des Weltverbands (“FIFA+”) ergänzt das Live-Angebot um zusätzliche Inhalte. Auf der Plattform gibt es zwar keine kompletten Live-Spiele, dafür aber umfangreiche Highlights, Zusammenfassungen und Analysen. Darüber hinaus bietet FIFA+ Statistiken, Interviews und Hintergrundberichte zu allen Teams. Besonders nach den Spielen eignet sich die App, um die wichtigsten Szenen kompakt nachzuerleben.

Zusätzlich liefert FIFA+ auch vertiefende Inhalte rund um die WM 2026, die über das reine Spielgeschehen hinausgehen. Dazu gehören historische WM-Momente, Spielerprofile und taktische Analysen. Die Plattform eignet sich ideal für Nutzer, die sich über Details zu den WM-Spielen informieren wollen.

Anstoßzeiten: Umgang mit der Zeitverschiebung zur Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ)

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird in Nordamerika ausgetragen, wodurch sich für Zuschauer in Deutschland eine deutliche Zeitverschiebung zur mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) ergibt. Aufgrund der geografischen Lage der Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko beginnen die Spiele zu für deutsche Fans ungewöhnlichen Uhrzeiten. Die meisten Partien werden zwischen etwa 18:00 Uhr und 04:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen, was den Tagesrhythmus von eingefleischten Fußballfans gehörig durcheinanderwirbelt.

Für viele deutsche Fußballfans bedeuten die ungewohnten Zeiten jedoch auch gute Abendunterhaltung. Gerade die früheren Anstoßzeiten um 19:00 Uhr oder 21:00 Uhr MESZ eignen sich gut, um die Spiele entspannt nach Feierabend zu verfolgen. Diese Slots werden voraussichtlich besonders attraktiv sein, da sie ein breites Publikum erreichen. Vor allem die um 19 Uhr beginnenden Spiele können problemlos in den Alltag eingebunden werden.

Auf der anderen Seite wird die WM 2026 auch echte Nachteulen herausfordern. Spiele mit Anstoßzeiten um 03:00 Uhr oder sogar 05:00 Uhr MESZ erfordern führen zu klassischen „All-Nighter“-Situationen. Wer diese Partien live sehen möchte, muss seinen Schlafrhythmus entsprechend anpassen. Die vorübergehende Umstellung des Tagesrhythmus hat jedoch auch ihren Reiz – denn nur wer lange genug aufbleibt, kann die Ereignisse live und als Erster mitverfolgen.

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft, wie ein typischer Spieltag bei der Fußball-WM 2026 aus Sicht von deutschen Fans aussehen könnte:

Lokale Anstoßzeit (USA / CAN) Uhrzeit in Deutschland (MESZ) Begegnung (Gruppe / Stadion) 01:00 PM (Houston) 19:00 Uhr (Abend) Deutschland vs. Curaçao (Gruppe E, Houston) 04:00 PM (Dallas) 22:00 Uhr (Spätabend) Niederlande vs. Japan (Gruppe F, Dallas) 07:00 PM (Philadelphia) 01:00 Uhr (Nachts) Elfenbeinküste vs. Ecuador (Gruppe E, Philadelphia) 07:00 PM (Monterrey) 04:00 Uhr (Frühmorgens) Schweden vs. Tunesien (Gruppe F, Monterrey)

WM 2026: Spielplan der Gruppenphase für Deutschland

Die Gruppenphase der WM 2026 beinhaltet für die deutsche Nationalmannschaft drei feste Termine, die für große Aufmerksamkeit sorgen dürften. Diese Spiele werden von unterschiedlichen Partnern im deutschen Fernsehen und per WM Streaming übertragen.

14. Juni, 18:00 Uhr: Deutschland vs. Curaçao – Übertragung via MagentaTV sowie im Free-TV bei der ARD. Das Auftaktspiel eröffnet die Gruppenphase und richtet sich zur besten Sendezeit an ein breites Publikum.

– Übertragung via MagentaTV sowie im Free-TV bei der ARD. Das Auftaktspiel eröffnet die Gruppenphase und richtet sich zur besten Sendezeit an ein breites Publikum. 20. Juni, 21:00 Uhr: Deutschland vs. Elfenbeinküste – Live bei MagentaTV und im ZDF WM Livestream. Dieses Duell findet zur späten europäischen Prime Time statt und dürfte besonders viele Zuschauer anziehen.

– Live bei MagentaTV und im ZDF WM Livestream. Dieses Duell findet zur späten europäischen Prime Time statt und dürfte besonders viele Zuschauer anziehen. 25. Juni, 22:00 Uhr: Ecuador vs. Deutschland – Ebenfalls zu sehen bei MagentaTV, eine zusätzliche Free-TV-Zuordnung ist aktuell noch nicht bestätigt.

Damit werden den deutschen Fans sowohl klassische Abendspiele als auch späte Anstoßzeiten geboten. Besonders die Prime-Time-Spiele dürften in Deutschland hohe Einschaltquoten und große mediale Aufmerksamkeit erzielen.

WM Streaming – FAQ (Häufig gestellte Fragen)

+ Kann ich alle WM-Spiele kostenlos im deutschen Fernsehen sehen? Nur rund 60 der insgesamt 104 WM-Spiele laufen kostenlos bei ARD und ZDF. Die restlichen 44 Spiele sind exklusiv bei MagentaTV verfügbar. + Wo kann ich die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft sehen? Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden im Free-TV bei ARD oder ZDF sowie im Livestream über deren Mediatheken gezeigt. Zusätzlich sind sie bei MagentaTV verfügbar. + Muss ich mich registrieren, um die WM bei ARD und ZDF zu sehen? Die Livestreams von ARD und ZDF sind in der Regel kostenlos und ohne Registrierung über die Mediatheken und Apps abrufbar. + Kann jeder MagentaTV für die WM nutzen? Grundsätzlich kann jeder Tipper ein kostenpflichtiges MagentaTV-Abo abschließen und damit alle WM-Spiele sehen. Für den Zugang ist jedoch ein aktives Abo erforderlich, da es sich um einen Pay-TV-Dienst handelt. + Wie viel kostet MagentaTV für die WM? Die Kosten hängen vom gewählten Paket ab. Um alle 104 WM-Spiele live sehen zu können, ist ein separates Abo notwendig. + Kann ich die WM auf meinem Smartphone über Apps oder Webseiten streamen? Die WM kann über verschiedene Apps und Webseiten gestreamt werden – z. B. über MagentaTV sowie die Mediatheken von ARD und ZDF. Auch auf dem Smartphone oder Tablet ist der Live-Zugriff problemlos möglich.

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