Valencia vs Barcelona Wett Tipp: Der Meister verabschiedet sich mit einem Sieg

Unser Experte für Sportwetten erwartet einen verhaltenen Beginn in einer eher torarmen Partie, die am Ende aber an Barcelona gehen sollte.

Die besten Wetten für Valencia vs Barcelona

1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2.55 auf Interwetten

Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1.70 auf Interwetten

Sieg Barcelona zu einer Quote von 1.90 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Valencia 1:2 Barcelona

Torschützen-Wett Tipp: Valencia – Javi Guerra; Barcelona – Raphinha, Dani Olmo

Nach dem dramatischen 4:3-Sieg bei Real Sociedad durch zwei späte Tore darf Valencia weiterhin von Europa träumen. Das Team von Carlos Corberán konnte zudem in den letzten fünf Partien gegen Girona und den Athletic Club Dreier einfahren und sich ins gesicherte Mittelfeld vorschieben. Um überhaupt noch eine Chance auf die Qualifikation für die Conference League zu haben, zählt für sie in diesem Spiel nur ein Sieg.

Für den FC Barcelona geht es tabellarisch um nichts mehr. Die Katalanen machten die Meisterschaft bereits durch einen 2:0-Erfolg im Clásico gegen Real Madrid perfekt. Das darauffolgende Spiel gegen Alavés ging zwar verloren, doch am vergangenen Sonntag meldete man sich mit einem 3:1-Sieg gegen Real Betis eindrucksvoll zurück. Sollte die Mannschaft von Hansi Flick diese Partie gewinnen, würde sie die Saison mit 97 Punkten beenden – die höchste Ausbeute des Vereins seit 13 Jahren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Valencia vs Barcelona

Valencia: Dimitrievski, Vazquez, Pepelu, Tarrega, Correia, Ugrinic, Rodriguez, Rioja, Guerra, Lopez, Duro

Barcelona: Szczesny, Cancelo, Martin, Cubarsi, Kounde, Bernal, Pedri, Olmo, Gavi, Raphinha, Ferran

Remis zur Pause im Mestalla

In den ersten Halbzeiten bei Valencias Heimspielen war in dieser Saison bisher extrem wenig los. Kaum zu glauben, aber in den 18 Ligaspielen im Mestalla fielen vor dem Seitenwechsel insgesamt gerade einmal neun Tore. Satte 62 % dieser Partien gingen mit einem Unentschieden in die Kabine.

Zudem kommt Barcelona in der Fremde oft nur langsam in Fahrt. In 61 % ihrer Auswärtsspiele in der Liga stand es zur Halbzeit unentschieden oder Barca lag sogar hinten. Auch das Torverhältnis der ersten 45 Minuten auf gegnerischem Platz ist mit gerade einmal +3 sehr mager.

Diese Statistiken sprechen klar dafür, dass uns ein hart umkämpfter erster Durchgang bevorsteht. An Motivation wird es Valencia definitiv nicht mangeln, da sie nach dem endgültig geschafften Klassenerhalt am vergangenen Wochenende nun nach einem fast schon unmöglichen Europapokal-Platz greifen. Der Wett Tipp auf ein Unentschieden zur Halbzeit ist bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 38,5 % absolut heiß.

Valencia vs Barcelona Wette 1: 1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2.55 auf Interwetten

Wenig Spektakel am Finalwochenende erwartet

Seitdem Lamine Yamal verletzungsbedingt fehlt, fehlt es den Spielen von Barcelona etwas an der gewohnten Leichtigkeit und Offensiv-Power. Beim letzten Auswärtsspiel blieben die Katalanen zum ersten Mal in dieser La-Liga-Saison ohne eigenen Treffer. In sechs der vergangenen sieben Partien fielen insgesamt drei oder weniger Tore.

Das liegt auch an der stabilisierten Defensive: Barca kassierte in den letzten sechs Ligaspielen lediglich drei Gegentore. Mit nur 0,89 Gegentreffern pro Partie stellen sie aktuell die geteilt beste Abwehr der spanischen Eliteklasse.

Valencia agiert gegen die Top-Teams der Liga ohnehin meist sehr vorsichtig. In den bisherigen sieben Duellen mit Mannschaften aus den Top 4 reichte es in dieser Spielzeit gerade einmal für mickrige zwei Tore.

Unter diesen Voraussetzungen bietet die Wette auf „Unter 3,5 Tore“ einen hervorragenden Value. Dieser Wett Tipp ging in beachtlichen 83 % von Valencias Heimspielen in dieser La-Liga-Saison auf.

Valencia vs Barcelona Wette 2: Unter 3.5 Tore zu einer Quote von 1.70 auf Interwetten

Der Meister beendet die Saison mit einem Dreier

Die jüngste Pleite Barcelonas gegen Alavés folgte nur 48 Stunden nach der großen Meisterparade und den entsprechenden Feierlichkeiten. Flick schickte damals eine B-Elf auf den Rasen und rotierte im Vergleich zum Clásico kräftig durch. An diesem Wochenende im Mestalla dürfte das Team deutlich frischer sein – es ist zu erwarten, dass Hansi Flick wieder seine Top-Elf aufbietet.

Die Gäste haben stolze 12 ihrer letzten 13 Ligaspiele gewonnen. Auch wenn es für Barca nur noch um die Ehre geht, dürfte die Qualität für Valencia zu hoch sein – das Hinspiel im September endete immerhin mit einer 6:0-Abreibung für die Fledermäuse. Überhaupt gingen alle der letzten fünf direkten Duelle an die Katalanen.

Valencias Bilanz von sieben Niederlagen aus sieben Spielen gegen die aktuellen Top-4-Teams untermauert die Tendenz zum Auswärtssieg zusätzlich. Gegen Mannschaften aus den Top 6 holten sie in dieser Saison lediglich einen einzigen Punkt. Für uns ist Barca hier der klare Favorit, und bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 54.1 % bringt der Tipp auf Auswärtssieg richtig guten Value mit.

Valencia vs Barcelona Wette 3: Sieg Barcelona zu einer Quote von 1.90 auf Interwetten

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