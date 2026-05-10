Tottenham vs Leeds Wett Tipp: Ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt

Unser Experte erwartet einen hart umkämpften Schlagabtausch, der durchaus Remis enden könnte. Dennoch bringen die Gäste aktuell genug Form mit, um sich am Ende knapp durchzusetzen.

Die besten Wetten für Tottenham vs Leeds

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.66 auf bet365

Doppelte Chance – Leeds/Unentschieden zu einer Quote von 1.90 auf bet365

Torschütze – Noah Okafor zu einer Quote von 3.25 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Tottenham 1:1 Leeds

Torschützen-Wett Tipp: Tottenham – Richarlison; Leeds – Noah Okafor

Drei Spieltage vor dem Ende der Premier-League-Saison sieht es ganz danach aus, als hätte Tottenham das Schlimmste im Abstiegskampf überstanden. Dank der aufeinanderfolgenden Siege gegen die Wolves und Aston Villa liegen die Spurs nun einen Punkt vor West Ham auf dem 18. Rang. Auch wenn sie noch nicht komplett über dem Berg sind, könnte der Heimvorteil in dieser Partie den entscheidenden Boden unter den Füßen geben.

Die Mannschaft von Roberto De Zerbi hat ihr Schicksal selbst in der Hand: Wenn sie die Ergebnisse von West Ham bis zum Saisonfinale mindestens mitgehen, ist der Klassenerhalt sicher. Doch in der wohl kompetitivsten Liga der Welt ist das leichter gesagt als getan. Die „Lilywhites“ werden am kommenden Wochenende zudem ihren Nordlondoner Rivalen Arsenal die Daumen drücken, wenn diese im London Stadium gegen die Hammers antreten.

Leeds konnte den Frust über das verlorene FA-Cup-Halbfinale gegen Chelsea schnell abschütteln und feierte einen souveränen 3:1-Heimsieg gegen den bereits feststehenden Absteiger Burnley. Die „Whites“ starten als Tabellenvierzehnter in diesen Spieltag und haben sechs Punkte Vorsprung auf ihre Gastgeber. Die Truppe von Daniel Farke muss in den verbleibenden Partien dennoch wachsam bleiben, um nicht doch noch tief in den Abstiegssog gezogen zu werden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Tottenham vs Leeds

Tottenham:Kinsky, Porro, Danso, Van De Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison

Leeds:Darlow, Rodon, Bijol, Struijk, Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Justin, Calvert-Lewin, Okafor

Tore auf beiden Seiten vorprogrammiert

Überraschenderweise hatte Tottenham die gesamte Saison über massive Probleme im eigenen Stadion. Sie kassierten 30 Gegentore in 17 Spielen – nur die Wolves mussten zu Hause noch mehr Treffer hinnehmen (33). Auf der anderen Seite ist ihre Trefferquote in Heimspielen mit 82% durchaus ordentlich und unterstreicht ihre Offensivgefahr.

Leeds präsentierte sich defensiv zuletzt extrem stabil und ließ in den vergangenen acht Ligaspielen nur sechs Gegentore zu. Zudem gelang es ihnen, in den letzten vier Partien jeweils mindestens doppelt zu treffen. Doch in der Fremde ist Farkes Team verwundbar: In 15 von 17 Auswärtsspielen gelang es ihnen nicht, die Null zu halten.

Passend dazu konnten die Spurs in keinem der letzten neun Heimspiele eine weiße Weste wahren und kassierten in den jüngsten sieben Partien sogar mindestens zwei Gegentore pro Spiel. Da bei 71% der Heimspiele von Tottenham und 65% der Auswärtsspiele von Leeds beide Teams trafen, ist dies eine logische Wahl.

Tottenham vs Leeds Wette 1: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.66 auf bet365

Ungeschlagene Serien auf dem Prüfstand

Erschreckenderweise verlor Tottenham 10 seiner 19 Heimspiele in dieser Saison und wartet seit neun Partien im eigenen Stadion auf einen Dreier. Mit nur zwei Heimsiegen teilen sich die Spurs den schlechtesten Heimrekord der Liga mit Burnley (beide 11 Punkte).

Kurioserweise war Leeds auswärts bisher auch keine Übermacht und konnte erst zwei Siege auf fremdem Platz einfahren. Allerdings sind sie seit sechs aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen ungeschlagen. Da Farkes Jungs drei ihrer letzten vier Ligaspiele gewonnen haben, sollten sie stabil genug sein, um auch am Montagabend eine Niederlage zu vermeiden.

Die Gastgeber werden zwar Selbstvertrauen aus ihrem aktuellen Lauf von drei ungeschlagenen Spielen ziehen, doch dieses Leeds ist nicht mehr mit den Teams der Vergangenheit zu vergleichen, auch wenn Tottenham die letzten fünf direkten Duelle für sich entscheiden konnte. Angesichts der acht Unentschieden von Leeds in 17 Auswärtsspielen riecht es hier stark nach einer Punkteteilung.

Tottenham vs Leeds Wette 2: Doppelte Chance – Leeds/Unentschieden zu einer Quote von 1.90 auf bet365

Okafor bereit für den nächsten Treffer gegen die Spurs

Beide Teams verfügen über gefährliche Torjäger, doch Noah Okafor sticht bei den Gästen derzeit besonders hervor. Am vergangenen Wochenende erzielte er den zweiten Treffer beim Sieg gegen Burnley. Damit schraubte er sein Konto auf acht Premier-League-Tore hoch und liegt nur noch vier Treffer hinter dem internen Top-Scorer Dominic Calvert-Lewin.

Der Schweizer Nationalspieler ist in Topform und traf in den letzten fünf Pflichtspielen für Leeds insgesamt viermal. Besonders interessant für dich: Okafor war bereits im Hinspiel (einer 1:2-Niederlage) erfolgreich. Er weiß also genau, wie man die Spurs-Abwehr knackt, was ihn zu unserem Favoriten für einen Torerfolg am Montagabend macht.

Tottenham vs Leeds Wette 3:Torschütze – Noah Okafor zu einer Quote von 3.25 auf bet365

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