Sporting vs Arsenal Wett Tipp: Die Gunners schlagen nach Doppelschlag zurück

Nach zwei schmerzhaften Niederlagen in Folge für die Gunners setzen wir darauf, dass die Mannschaft von Mikel Arteta in Portugal die passende Antwort gibt und in die Spur zurückfindet.

Die besten Wetten für Sporting vs Arsenal

Sieg Arsenal zu einer Quote von 1.75 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.80 auf bet365

Viktor Gyökeres trifft jederzeit zu einer Quote von 2.65 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Sporting 1:2 Arsenal

Torschützen-Wett Tipp: Sporting – Luis Suarez; Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka

Sporting Clube de Portugal hat starke Wochen hinter sich und tanzt weiterhin auf mehreren Hochzeiten. In der letzten Champions-League-Runde kämpften sie sich nach einem 0:3-Rückstand gegen Bodo/Glimt eindrucksvoll zurück und erzielten zuletzt acht Tore in zwei Ligaspielen. Das Team von Rui Borges ist im Titelrennen der Liga Portugal noch voll dabei, doch diese Woche wartet auf internationalem Parkett ein echtes Schwergewicht.

Im Gegensatz dazu verliefen die letzten Tage für die Titelaspiranten der Premier League alles andere als nach Plan. Arsenal verlor zunächst das Carabao-Cup-Finale gegen Manchester City, bevor man gegen Southampton aus dem FA Cup ausschied. Mikel Arteta wird händeringend nach einer Reaktion verlangen, nachdem der Traum vom Quadruple geplatzt ist und nun „nur“ noch das Double möglich bleibt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Sporting vs Arsenal

Sporting: Silva, Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas, Braganca, Morita, Catamo, Trincao, Goncalves, Suarez

Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Martinelli, Gyökeres, Saka

Die Gunners brauchen eine Reaktion

Nachdem die Hoffnungen im Carabao Cup und FA Cup begraben wurden, bleiben Arsenal nur noch zwei Trophäen, um die es zu kämpfen lohnt. Niemand hat in dieser Saison ernsthaft ein Quadruple erwartet, aber die Art und Weise, wie diese Rückschläge kurz hintereinander einschlugen, dürfte Spuren hinterlassen haben. In der Premier League stehen sie zwar gut da, aber Sporting Lissabon könnte sich hier als Stolperstein erweisen.

Erschwerend kommt hinzu, dass Gabriel Magalhães gegen Southampton angeschlagen vom Platz musste. Zudem fallen Eberechi Eze, Piero Hincapié und Mikel Merino definitiv aus. Doch auch die Gastgeber haben Sorgen: Fotis Ioannidis, Geovany Quenda und Nuno Santos fehlen, während hinter Luis Guilherme ein Fragezeichen steht. Da auch Kapitän Morten Hjulmand gesperrt ist, tritt Rui Borges’ Elf keineswegs in Bestbesetzung an.

Wir setzen hier auf das Auswärtsteam, da einige Schlüsselspieler zurückkehren, die bei der Niederlage gegen Southampton schmerzlich vermisst wurden. Die Gunners sollten letztlich zu stark sein, selbst wenn das Selbstvertrauen zuletzt etwas gelitten hat.

Sporting vs Arsenal Wette 1: Sieg Arsenal zu einer Quote von 1.75 auf bet365

Sporting bleibt brandgefährlich

Sporting mag auf dem Papier der Außenseiter sein, wird sich aber keineswegs verstecken. Die Portugiesen haben in ihren letzten drei Partien stolze 13 Tore erzielt. Luis Suarez ist an vorderster Front eine echte Waffe; er steht wettbewerbsübergreifend bereits bei 33 Saisontoren.

Zudem sind die „Leões“ extrem heimstark und haben im Estádio José Alvalade in der Saison 2025/26 erst drei Spiele verloren. Sie empfangen die Gunners mit einer Serie von neun Heimsiegen im Rücken. Da in drei ihrer letzten fünf Spiele beide Teams getroffen haben, ist Spektakel vorprogrammiert.

Auch wenn wir am Ende den Sieg der Arteta-Elf vorne sehen, wird es kein Spaziergang. Arsenal sollte in Portugal zwar zum Torerfolg kommen, defensiv wirkten sie zuletzt jedoch nicht immer sattelfest. Nachdem Southampton am Wochenende doppelt traf, trauen wir Suarez und Co. auch am Dienstag mindestens einen Treffer zu.

Sporting vs Arsenal Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.80 auf bet365

Gyökeres’ Rückkehr nach Portugal

Alle Augen richten sich in dieser Woche auf einen Mann: Viktor Gyökeres kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Schwede erzielte für Sporting unglaubliche 97 Tore in 102 Spielen – dies ist sein erster Auftritt in Lissabon seit seinem Abgang im Sommer. Er wird brennen, seinem Ex-Club zu zeigen, was ihnen seit seinem Weggang fehlt.

Gyökeres reist in Topform an. Er traf beim Sieg gegen Everton im letzten Ligaspiel und netzte auch nach seiner Einwechslung im St. Mary’s ein. Hinzu kommen vier Tore in zwei Länderspielen für Schweden im März, was sein Selbstvertrauen massiv gepusht haben dürfte.

Auch Luis Suarez ist mit sieben Champions-League-Beteiligungen in 10 Spielen ein heißer Kandidat für die Torschützenliste. Unser Fokus liegt jedoch auf dem ehemaligen Sporting-Helden: Wir tippen darauf, dass Gyökeres die Gäste zum Sieg führt.

Sporting vs Arsenal Wette 3: Viktor Gyökeres trifft jederzeit zu einer Quote von 2.65 auf bet365

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