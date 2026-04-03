Southampton vs Arsenal Wett Tipp: Saints fordern die Gunners im Pokal-Fight

Da Mikel Arteta nach der Länderspielpause mit neuen Verletzungssorgen zu kämpfen hat, herrscht vor dem Gastspiel im St. Mary’s Ungewissheit über die voraussichtliche Startelf der Gunners.

Die besten Wetten für Southampton vs Arsenal

Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 1.93 bei Oddset

Southampton +2 (Handicap 3-Weg) zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

Southampton (1. Tor) zu einer Quote von 3.90 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Southampton 1-2 Arsenal

Torschützen-Wett Tipp: Southampton – Larin; Arsenal – Dowman, Jesus

Southampton, aktuell mit berechtigten Hoffnungen auf die Championship-Playoffs, ist nur noch einen Sieg vom Halbfinale in Wembley entfernt. Um unter die letzten Vier einzuziehen, müssen sie jedoch den Giganten aus London ausschalten.

Die Saints befinden sich in der Championship in einer beeindruckenden Verfassung. Seit 12 Ligaspielen sind sie ungeschlagen (neun Siege, drei Remis) und haben sich damit fest in der Spitzengruppe etabliert. Dass sie auch gegen Premier-League-Teams bestehen können, bewiesen sie im Achtelfinale, als sie Fulham in der letzten Minute aus dem Wettbewerb warfen.

Saints-Coach Tonda Eckert muss voraussichtlich auf den brasilianischen Außenverteidiger Welington (Muskelverletzung) verzichten. Spielmacher Leo Scienza wird nach seinen Leistenproblemen jedoch rechtzeitig fit erwartet.

Arsenal hatte zwei Wochen Zeit, um die bittere Niederlage im EFL-Cup-Finale gegen Manchester City zu verdauen. Mikel Arteta geriet nach dem Spiel in die Kritik – sowohl wegen der zaghaften Herangehensweise als auch wegen der Entscheidung, David Raya statt Kepa im Tor einzusetzen, obwohl Letzterer maßgeblichen Anteil am Finaleinzug hatte.

Während City hofft, dass der Pokalsieg einen psychologischen Vorteil im Titelrennen bringt, ist der FA Cup für Arsenal nun die nächste "Ablenkung". Bitter für die Gunners: Gleich 11 Profis mussten letzte Woche ihre Länderspielreisen verletzungsbedingt absagen. Arteta steht vor der schwierigen Entscheidung, Stammkräfte für die Liga zu schonen und Talenten wie Max Dowman im Pokal erneut das Vertrauen zu schenken.

Voraussichtliche Aufstellungen für Southampton vs Arsenal

Southampton: Peretz, Bree, Manning, Stephens, Harwood-Bellis, Downes, Charles, Fellows, Azaz, Scienza, Larin

Arsenal: Kepa, White, Mosquera, Lewis-Skelly, Calafiori, Norgaard, Zubimendi, Martinelli, Dowman, Havertz, Jesus

Treffen beide Teams im St. Mary’s?

Arsenal hat in zwei ihrer bisherigen drei FA-Cup-Partien in dieser Saison Gegentore kassiert. Beide Male mussten sie auswärts ran – genau wie am Samstagabend in Southampton.

Die Gunners ließen Treffer gegen den Drittligisten Mansfield und gegen Southamptons Erzrivalen Portsmouth zu. Es gibt keinen Grund, warum die Saints die Arsenal-Abwehr nicht ebenfalls knacken sollten. Der Wettmarkt impliziert hier eine Wahrscheinlichkeit von 52,63 %. Für uns ist dies der Top-Value-Tipp unter unseren Southampton vs Arsenal Wett Tipps.

In 66,67 % der bisherigen FA-Cup-Spiele beider Teams in dieser Saison fielen Tore auf beiden Seiten.

Southampton vs Arsenal Wette 1: Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 1.93 bei Oddset

Die Saints bleiben im Spiel

Arsenal feierte zwar deutliche Siege gegen Portsmouth (3:0) und Wigan (4:0), doch das Achtelfinale in Mansfield gewannen sie nur knapp mit einem Tor Unterschied. Ein ähnliches Szenario erwarten wir am Samstag.

Die Defensive der Saints steht stabil: Im laufenden FA Cup kassierten sie im Schnitt nur ein Gegentor pro Spiel. Auch in der Championship ließen sie in den letzten sieben Partien lediglich vier Treffer zu, was für die taktische Disziplin unter Eckert spricht.

Da Arsenal den Fokus vermutlich auf die Premier League und die Champions League legt, trauen wir den Gastgebern zu, die Partie eng zu gestalten. Eine Wette darauf, dass Southampton mit maximal einem Tor Unterschied verliert (Handicap +2), hat laut Quoten eine Wahrscheinlichkeit von 51,28%.

Southampton vs Arsenal Wette 2: Southampton +2 (Handicap 3-Weg) zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

Value-Tipp: Gehen die Hausherren in Führung?

Arsenal geriet bereits in der 3. Runde bei Southamptons Rivalen Portsmouth früh in Rückstand. Pompey traf nach nur drei Minuten und erwischte die Gunners eiskalt.

Southampton hingegen erzielte in allen drei bisherigen Pokalrunden dieser Saison das erste Tor des Spiels – auch wenn der Siegtreffer gegen Fulham erst in der 91. Minute fiel.

In Anbetracht des "Final-Haters" aus dem EFL Cup und der vielen Verletzten bei Arsenal, bietet der Tipp auf das erste Tor durch die Saints echten Mehrwert. Der Markt taxiert die Wahrscheinlichkeit nur auf 26,32 %. Angesichts der Formkurve von Southampton und der Unterstützung im ausverkauften St. Mary’s wirkt diese Quote zu hoch angesetzt.

Southampton vs Arsenal Wette 3: Southampton (1. Tor) zu einer Quote von 3.90 bei Oddset

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