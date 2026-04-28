SC Braga vs SC Freiburg Wett Tipp: Portugiesen wollen sich Heimmvorteil sichern

Wir setzen in diesem Duell auf die Gastgeber. Unserer Meinung nach werden die „Os Arcebispos“ ihren Heimvorteil in Portugal eiskalt ausnutzen.

Die besten Wetten für SC Braga vs SC Freiburg

Braga gewinnt zu einer Quote von 2.40 bei bet365

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.80 bei bet365

Rodrigo Zalazar trifft jederzeit zu einer Quote von 1.77 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: SC Braga 2:1 SC Freiburg

Torschützen-Wett Tipp: Braga – Rodrigo Zalazar, Pau Victor; Freiburg – Igor Matanovic

Obwohl Braga das letzte Spiel verloren hat, präsentierte sich der portugiesische Traditionsclub diesen Monat in einer starken Verfassung. Der April war extrem intensiv, doch mit vier Siegen aus sieben Partien (bei nur einer Niederlage) stimmt die Form. Nachdem das Team von Carlos Vicens im Viertelfinale bereits Real Betis ausgeschaltet hat, strotzen sie vor Selbstvertrauen für den nächsten Schritt Richtung Finale.

Der SC Freiburg hingegen reist mit einer gewissen Inkonstanz im Gepäck an. Die bittere Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale letzte Woche und das deutliche 0:4 gegen Dortmund am Sonntag hängen den Breisgauern sicher noch in den Knochen. Zuvor hatte Julian Schuster sein Team jedoch zu vier Siegen in Folge geführt – darunter ein überzeugender Auftritt gegen Celta Vigo, bei dem sie sechs Tore erzielten.

Voraussichtliche Aufstellungen für SC Braga vs SC Freiburg

SC Braga:Hornicek, Arrey-Mbi, Carvalho, Lagerbielke, Gomez, Grillitsch, Gorby, Martinez, Horta, Zalazar, Victor

SC Freiburg:Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Makengo, Manzambi, Eggestein, Beste, Suzuki, Grifo, Matanovic

Portugiesische Power sorgt für Probleme

Sowohl Braga als auch Freiburg kommen aus einer Niederlage in dieses Halbfinale und brennen darauf, Wiedergutmachung zu leisten. Da es in den heimischen Ligen für beide um nicht mehr allzu viel geht, hat der Erfolg in der Europa League oberste Priorität. Die Hausherren gehen als Favorit ins Rennen, doch im Estádio Municipal de Braga erwartet uns ein enges Höschen.

Braga muss weiterhin auf Adrian Barisic, Sikou Niakate und Diego Rodrigues verzichten, zudem steht hinter Gabriel Martinez ein Fragezeichen. Dass Rodrigo Zalazar rechtzeitig fit geworden ist, ist jedoch ein riesiger Boost für die Portugiesen. Freiburg hofft derweil auf die Rückkehr von Jordy Makengo und Philipp Treu, während Patrick Osterhage und Max Rosenfelder definitiv ausfallen.

Das Team von Carlos Vicens ist eine Heimmacht: Von den letzten 56 Pflichtspielen im eigenen Stadion gingen nur 11 verloren. Freiburg tat sich in der Fremde zuletzt oft schwer – auch wenn die drei Tore gegen Celta Vigo in Spanien Mut machen sollten. Wir rechnen damit, dass „Os Arsenalistas“ den Sieg einfahren, auch wenn es ihnen Julian Schuster und seine Jungs nicht leicht machen werden.

SC Braga vs SC Freiburg Wette 1: Braga gewinnt zu einer Quote von 2.40 bei bet365

Offener Schlagabtausch in Braga erwartet

In der laufenden Europa-League-Saison sind die Quoten für „Beide Teams treffen“ bei Braga (33 %) und Freiburg (42 %) statistisch gesehen eher moderat. Aber: Beide haben ihre offensive Durchschlagskraft zuletzt deutlich gesteigert, während die Abwehrreihen alles andere als sattelfest wirken. Beide Trainer werden Schwachstellen beim Gegner ausgemacht haben, die es zu attackieren gilt.

In fünf der letzten acht Pflichtspiele von Braga trafen beide Mannschaften. Bei Freiburg war dies in drei der letzten vier Partien der Fall. Wenn man bedenkt, dass in den jeweiligen Viertelfinal-Duellen insgesamt 15 Tore fielen, spricht alles für ein torreiches Halbfinale.

Wir gehen davon aus, dass beide Defensivreihen in Portugal mindestens einmal hinter sich greifen müssen.

SC Braga vs SC Freiburg Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.80 bei bet365

Zalazar als brandgefährlicher Faktor

Den richtigen Torschützen vorherzusagen, ist bei diesem Spiel knifflig – selbst die Buchmacher haben rund sechs Spieler auf dem Zettel, denen sie am ehesten eine Bude zutrauen. Doch nach einer überragenden Saison sticht ein Name besonders hervor.

Rodrigo Zalazar hat in der Saison 2025/26 als Mittelfeldspieler unglaubliche 23 Tore in 43 Spielen erzielt und dazu sieben Vorlagen beigesteuert. Ricardo Horta liegt mit 21 Treffern dicht dahinter, doch Zalazar bietet aktuell den besseren Value. Nach seiner Verletzungspause ist der 26-Jährige zurück und hat gegen Santa Clara direkt wieder genetzt.

Auf Seiten der Gäste ist Igor Matanovic die logische Wahl, aber auch Vincenzo Grifo bleibt immer eine gefährliche Option. Wir erwarten ein unterhaltsames Spiel im „Felsendom“ von Braga, bei dem die Nummer 10 der Gastgeber der entscheidende Mann sein könnte.

SC Braga vs SC Freiburg Wette 3:Rodrigo Zalazar trifft jederzeit zu einer Quote von 1.77 bei bet365

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