Real Madrid vs Elche Wett Tipp: Die Königlichen lassen gegen das Kellerkind nichts anbrennen

Unser Experten-Wett-Tipp geht davon aus, dass Elche durchaus zum Torerfolg kommen wird. Letztendlich sollte sich jedoch die spielerische Überlegenheit von Real Madrid, besonders in der zweiten Halbzeit, deutlich bemerkbar machen.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Elche

Beide Teams treffen zu einer Quote von 1.80 auf Neobet

Real Madrid gewinnt & Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.70 auf Neobet

2. Halbzeit: Real Madrid erzielt über 1.5 Tore zu einer Quote von 2.14 auf Neobet

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Real Madrid 3:1 Elche

Torschützen-Wett Tipp: Real Madrid – Gonzalo García, Vinícius Júnior, Fede Valverde; Elche – André Silva

Nach einer Reihe eher durchwachsener Auftritte waren die Erwartungen an Real Madrid vor dem Champions-League-Kracher gegen Manchester City am Mittwoch gedämpft. Von den vorangegangenen vier Spielen hatten sie zwei verloren. Doch die „Blancos“ zeigten eine starke Reaktion: Dank eines Hattricks von Fede Valverde feierten sie einen beeindruckenden 3-0-Sieg.

Dieser Erfolg hat der Saison neues Leben eingehaucht, und Real bleibt im Titelrennen der La Liga am Ball. Nach dem 2-1-Sieg gegen Celta Vigo vor einer Woche beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Barcelona weiterhin vier Punkte.

Elche hingegen reist nach einem schwachen Start ins Jahr 2026 mit der Hoffnung auf einen Achtungserfolg in die spanische Hauptstadt. Der letzte Sieg der Gäste datiert aus dem Dezember (ein 4:0 gegen Rayo Vallecano). Die jüngste 1:2-Niederlage gegen Villarreal war der nächste Rückschlag für das Team von Trainer Eder Sarabia.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Elche

Real Madrid: Courtois, F. García, Huijsen, Asencio, Carvajal, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinícius, Gonzalo

Elche: Dituro, Petrot, Affengruber, Chust, Valera, Aguado, Neto, Febas, Josan, Silva, Mir

Elche traut sich im Bernabéu etwas zu

Unter Sarabia bleibt Elche seiner spielerischen Linie treu. Mit durchschnittlich 59,2 % Ballbesitz in dieser La-Liga-Saison stehen sie in dieser Statistik nur hinter Real Madrid und Barcelona.

Dieser mutige Ansatz sorgt dafür, dass sie sich regelmäßig Chancen erarbeiten. Die „Franjiverdes“ haben in 15 ihrer letzten 16 Pflichtspiele mindestens einen Treffer erzielt. Zudem endeten 10 ihrer letzten 11 Partien mit Toren auf beiden Seiten („Both Teams to Score“).

Das macht Hoffnung für einen eigenen Treffer im Bernabéu. Mut gibt auch das 2:2-Remis aus dem Hinspiel, in dem Elche 15 Torschüsse abgab und auf einen xG-Wert von 1.44 kam.

Da Real defensiv personell angeschlagen ist – vier Verteidiger sind fraglich und Alvaro Arbeloa könnte Antonio Rüdiger für das Rückspiel gegen City schonen – ist ein Tipp auf „Beide Teams treffen“ äußerst lukrativ.

Real Madrid vs Elche Wette 1: Beide Teams treffen zu einer Quote von 1.80 auf Neobet

Die Königlichen peilen den zweiten Heimsieg binnen vier Tagen an

Der Triumph unter der Woche dürfte die Stimmung im Lager der Madrilenen deutlich verbessert haben. Nachdem die Spieler zuletzt teilweise von den eigenen Fans ausgepfiffen wurden, wird die Atmosphäre im Bernabéu dieses Wochenende sicher positiver ausfallen.

Für Elche sind das schlechte Nachrichten. Die Gäste sind das Schlusslicht der Formtabelle: Nur drei Punkte aus den letzten acht Spielen bei 17 Gegentoren sprechen eine deutliche Sprache.

Real Madrid hat zudem bewiesen, dass sie auch ohne Kylian Mbappé offensiv glänzen können – wie beim 5:1 gegen Betis im Januar, als Gonzalo García dreifach traf.

Neben dem formstarken Valverde ist auch Vinícius Júnior wieder voll da (sechs Tore in acht Spielen). In einer vermutlich offenen Partie sollte Real den Sieg souverän einfahren.

Real Madrid vs Elche Wette 2: Real Madrid gewinnt & Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.70 auf Neobet

Gastgeber drehen nach dem Seitenwechsel auf

Arbeloa hofft, Mbappé für das City-Rückspiel fit zu bekommen, was einen Jokereinsatz in der zweiten Hälfte wahrscheinlich macht. Aber auch ohne ihn wird Real die anfällige Defensive der Gäste mürbe spielen.

Schon beim Aufeinandertreffen im November erzielte Real zwei Tore in der Schlussviertelstunde. Das ist kein Zufall: Elche neigt zu späten Gegentoren – satte 37 % ihrer Gegentreffer in dieser Saison fielen nach der 75. Minute.

Als Aufsteiger konnten sie anfangs viele Teams mit ihrem Kurzpassspiel überraschen, doch mittlerweile haben sich die Gegner darauf eingestellt. In der Endphase entstehen oft große Lücken, die Real Madrid eiskalt ausnutzen wird.

Real Madrid vs Elche Wette 3: 2. Halbzeit: Real Madrid erzielt über 1.5 Tore zu einer Quote von 2.14 auf Neobet

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