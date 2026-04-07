PSG vs Liverpool Wett Tipp: Pariser legen im Hinspiel vor

Unser Experten-Team erwartet, dass das von Luis Enrique trainierte PSG den sechsmaligen Europapokalsieger Liverpool im Parc des Princes schlagen wird, um sich eine optimale Ausgangslage für das Rückspiel zu verschaffen.

Die besten Wetten für PSG vs Liverpool

Über 3.5 Tore zu einer Quote von 2.20 bei bet365

PSG gewinnt & Beide Teams treffen (BTTS – Ja) zu einer Quote von 2.87 bei bet365

Gewinnvorsprung – PSG mit genau zwei Toren zu einer Quote von 5.00 beibet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 3:1 Liverpool

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia; Liverpool – Hugo Ekitiké

Paris Saint-Germain hat seine Siegesserie mit einem souveränen 3:1 gegen Toulouse auf vier Pflichtspiele ausgebaut. Da das Ligaspiel am Wochenende gegen den Tabellenzweiten Lens von der Ligue 1 kontrovers verschoben wurde, konnte die Mannschaft von Luis Enrique wertvolle Kräfte sammeln und die Belastung steuern.

Mit einem komfortablen Vorsprung von vier Punkten an der Tabellenspitze kann sich PSG nun voll und ganz auf das Viertelfinale gegen Liverpool konzentrieren. Die "Reds" sind der zweite englische Brocken in Folge für die Pariser, nachdem sie Chelsea im Achtelfinale mit einem beeindruckenden Gesamtergebnis von 8:2 ausgeschaltet haben.

Liverpool reist mit einer schweren Last nach Paris: Im FA-Cup-Viertelfinale gab es eine deutliche 0:4-Klatsche gegen Manchester City. Auch die Nachricht über den feststehenden Abgang von Mohamed Salah am Saisonende sorgte im Umfeld eher für Unruhe als für Inspiration. Auf dem Platz antwortete Erling Haaland mit einem Hattrick und schoss City fast im Alleingang ins Halbfinale.

In der Königsklasse kassierten die Männer von Arne Slot bei ihrem letzten Auswärtsspiel in Istanbul eine 0:1-Niederlage gegen Galatasaray. Dies bügelten sie jedoch mit einem 4:0-Erfolg an der Anfield Road wieder aus – ihr vierter Sieg im fünften Champions-League-Spiel.

Beide Teams gehen mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen in dieses Duell. PSG hat die Fans im Parc des Princes im Rücken und sollte in der Lage sein, sich einen ordentlichen Vorsprung für das Rückspiel in einer Woche zu erarbeiten.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Liverpool

PSG:Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Zaire-Emery, Beraldo, Doué, Lee, Dembélé, Kvaratskhelia

Liverpool:Mamardashvili, Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Salah, Ekitiké

Torfestival in der französischen Hauptstadt erwartet

Trotz kleinerer Patzer in der Liga hat PSG seinen Offensivdrang beibehalten. In den letzten vier Siegen erzielten sie 15 Tore bei nur drei Gegentreffern. Alles deutet auf ein weiteres High-Scoring-Game hin.

In vier der letzten fünf Pflichtspiele von PSG sowie in fünf der letzten sechs Heimspiele fielen über 3,5 Tore. Spektakel ist bei den Parisern derzeit Programm.

Liverpool kommt in dieser Champions-League-Saison auf einen Schnitt von 2,40 Toren pro Spiel. In zwei ihrer letzten drei Pflichtspiele wurde die 3,5-Tore-Marke geknackt. Einzige Ausnahme war die knappe 1:2-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League.

Zwar verlor PSG in der letzten Saison das Achtelfinal-Hinspiel gegen Liverpool mit 0:1, doch die aktuelle Formkurve beider Teams spricht dieses Mal für ein wahres Torfestival in Paris.

PSG vs Liverpool Wette 1: Über 3.5 Tore zu einer Quote von 2.20 bei bet365

Heimsieg für Paris – aber nicht ohne Gegentreffer

PSG ist aktuell in Topform und gilt sowohl in der Ligue 1 als auch in der Champions League als Mitfavorit. Der Lauf seit der 1:3-Niederlage gegen Monaco vor vier Spielen ist schlichtweg beeindruckend.

Die Pariser haben in neun aufeinanderfolgenden Champions-League-Heimspielen getroffen. Das letzte Mal, dass sie zu Hause ohne Tor blieben, war beim bitteren Pokal-Aus gegen den Lokalrivalen Paris FC (0:1). Seitdem haben sie in 16 aufeinanderfolgenden Spielen immer eingenetzt.

Liverpool hingegen kämpfte zuletzt mit Ladehemmungen in der Offensive und blieb in zwei der letzten fünf Spiele ohne eigenen Treffer. Die Nullnummer gegen Manchester City hätte jedoch verhindert werden können, wenn Salah nicht einen Elfmeter vergeben hätte. Interessant für Statistiker: Keines der letzten 22 Champions-League-Auswärtsspiele von Liverpool endete mit einem Unentschieden.

PSG neigt dazu, furios zu starten und erzielte in vier der letzten fünf UCL-Partien bereits vor der Pause ein Tor. Ein erneuter Blitzstart und ein anschließender Sieg sind hochwahrscheinlich – besonders in einem Spiel, in dem beide Teams ihre Qualitäten in der Vorwärtsbewegung haben.

PSG vs Liverpool Wette 2: PSG gewinnt & Beide Teams treffen (BTTS – Ja) zu einer Quote von 2.87 bei bet365

Kann Liverpool den Pariser Schwung stoppen?

PSG geht mit vier Siegen in Folge in dieses Match, die allesamt mit zwei oder mehr Toren Vorsprung gewonnen wurden. Dieser Lauf begann mit der 5:2-Demontage von Chelsea im Parc des Princes, gefolgt von einem 3:0 an der Stamford Bridge. Danach gab es ein 4:0 gegen Nizza und das jüngste 3:1 gegen Toulouse.

In den letzten vier Champions-League-Spielen erzielte PSG jedes Mal mindestens zwei Tore. Die Pariser sind kaum zu stoppen und blieben in 20 ihrer letzten 24 Spiele in diesem Wettbewerb ungeschlagen.

Liverpool hingegen konnte in nur einem der letzten sieben Auswärtsspiele zwei oder mehr Tore erzielen. Im letzten Drittel fehlt den "Reds" derzeit oft die nötige Präzision.

Die Mannschaft von Arne Slot verfügt zweifellos über die individuelle Klasse, um zu treffen. Doch PSG wirkt derzeit gefestigter und ist pünktlich zur heißen Saisonphase in Bestform. Auf einen komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung für Paris zu setzen, bietet hier einen hervorragenden Value.

PSG vs Liverpool Wette 3: Gewinnvorsprung – PSG mit genau zwei Toren zu einer Quote von 5.00 bei bet365

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