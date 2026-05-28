PSG vs Arsenal Wett Tipp: Drei Experten-Tipps für den ultimativen Showdown in der Königsklasse

Beide Teams haben ihre heimischen Ligen nach Belieben dominiert und greifen nun nach der absoluten Krone im europäischen Vereinsfußball. Wir sehen Les Parisiens hier minimal vorne, erwarten aber einen engen Fight auf Augenhöhe.

Die besten Wetten für PSG vs Arsenal

PSG gewinnt das Spiel – Quote von 2.30 auf bet365

Beide Teams treffen (Beide treffen: Ja) – Quote von 1.80 auf bet365

Ousmane Dembélé trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt – Quote von 2.85 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 2:1 Arsenal

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia; Arsenal – Declan Rice

Paris Saint-Germain reist mit einer ordentlichen Portion Extra-Regeneration nach Budapest. Die Mannschaft von Luis Enrique konnte nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der Ligue 1 die Stars für das ganz große Ziel schonen. Dementsprechend ausgeruht und mit breiter Brust werden sie am Samstagabend auflaufen, um ihren Titel auf europäischer Bühne erfolgreich zu verteidigen.

Aber auch Arsenal reist als frischgebackener Meister an. Die Gunners haben im packenden Titelrennen der Premier League Manchester City niedergerungen. Damit hat das Team von Mikel Arteta sämtliche Kritiker endgültig verstummen lassen und jagt nun den ersten Champions-League-Henkelpott der Vereinsgeschichte. Die Londoner gehen mit einer beeindruckenden Serie von fünf Siegen in Folge aus allen Wettbewerben in dieses Finale.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Arsenal

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Ødegaard, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres

Offensiv-Power gegen Defensiv-Bollwerk in Ungarn

In Budapest kommt es zum ultimativen Showdown zwischen Paris Saint-Germain und dem Arsenal FC. Uns erwartet ein klassisches Duell „Sturm gegen Abwehr“, wenn die brandgefährliche Pariser Offensivreihe versucht, das extrem sattelfeste Abwehrbollwerk der Gunners zu knacken. Uns steht ein faszinierender Fußballabend bevor. Der französische Meister geht als hauchdünner Favorit in die Partie.

Gute Nachrichten gibt es aus dem Pariser Lazarett: Sowohl Ousmane Dembélé als auch Achraf Hakimi sind rechtzeitig zurück im Training. Das Duo könnte am Samstag in der Puskás Aréna den entscheidenden Unterschied ausmachen. Bei den Londonern hingegen droht Jurrien Timber erneut auszufallen, während Ben White definitiv verletzt fehlt und hinter dem Einsatz von Noni Madueke noch ein dickes Fragezeichen steht.

Wir erwarten ein hochspannendes und enges Match in Ungarn, glauben aber, dass sich PSG am Ende durchsetzen wird. Die qualitative Tiefe im Pariser Angriff ist schlichtweg atemberaubend, während Arsenal im Vorwärtsgang zuletzt hier und da die letzte Konsequenz vermissen ließ. Les Rouge-et-Bleu haben definitiv die Klasse, um vorne ein Tor mehr zu erzielen – selbst wenn hinten die Null wohl nicht stehen wird.

PSG vs Arsenal Wette 1: PSG gewinnt das Spiel – Quote von 2.30 auf bet365

Tore garantiert in einem dramatischen Finale

Arsenal hat in dieser Saison defensiv absolute Maßstäbe gesetzt und kassierte in den letzten sieben Pflichtspielen der Saison gerade einmal zwei Gegentore. Allerdings bekamen es die Gunners in letzter Zeit selten – wenn überhaupt – mit einer Offensivwucht vom Kaliber PSGs zu tun. Auf die Hintermannschaft wartet Schwerstarbeit. Wenn ein Team die Londoner Defensive knacken kann, dann sind es Les Parisiens.

Gleichzeitig ist es jedoch extrem unwahrscheinlich, dass die Franzosen defensiv komplett fehlerfrei bleiben. Auch wenn Arsenal im Angriff nicht immer brillant agierte, haben sie in acht Spielen in Folge immer getroffen. PSG wiederum präsentierte sich mit neun Gegentoren aus den letzten sechs Partien alles andere als sattelfest.

Da auf beiden Seiten absolute Ausnahmespieler mit enormem Torriecher auf dem Platz stehen, richten wir uns auf Action in beiden Strafräumen ein. Am Ende des Tages sollte der Ligue-1-Champion das Ding aber nach Hause bringen.

PSG vs Arsenal Wette 2: Beide Teams treffen (Beide treffen: Ja) – Quote von 1.80 auf bet365

Wer wird der Final-Held? Der Tipp auf den Torschützen

Während Arsenal in dieser Saison vor allem über das Kollektiv kam und die Tore auf fast alle Mannschaftsteile verteilt sind, liegt die Last des Erbeutens von Toren bei PSG primär auf den Schultern der prominenten Angriffsreihe. Einen einzelnen Akteur für einen Torschützen-Tipp herauszupicken, ist bei dieser individuellen Klasse nicht ganz einfach.

Ousmane Dembélé sticht hier jedoch sofort ins Auge. Der Franzose jagt sein 20. Pflichtspieltor in der Saison 2025/26. Trotz einiger verletzungsbedingter Rückschläge kommt er wettbewerbsübergreifend auf beeindruckende 30 Scorerpunkte. Zudem befindet sich der Flügelflitzer gerade auf internationalem Parkett in einer absoluten Luxusform.

Auch wenn sein Startelfeinsatz nicht zu 100% garantiert ist, geht die Fachwelt fest davon aus, dass Dembélé in diesem Finale eine Hauptrolle spielen wird. Mit fünf Toren aus seinen letzten drei Champions-League-Einsätzen reist er mit maximalem Selbstvertrauen an. Wir würden definitiv nicht dagegen wetten, dass er dem Spiel am Samstagabend seinen Stempel aufdrückt.

PSG vs Arsenal Wette 3: Ousmane Dembélé trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt – Quote von 2.85 auf bet365

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