Osasuna vs Barcelona Wett Tipp: Offener Schlagabtausch endet mit Punkteteilung

Unser Experten-Team erwartet ein unterhaltsames Match, in dem die Hausherren früh zuschlagen werden, es am Ende aber keinen Sieger gibt.

Die besten Wetten für Osasuna vs Barcelona

1. Halbzeit - Osasuna über 0,5 Tore zu einer Quote von 2,20 bei Oddset

Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,25 bei Oddset

Unentschieden & Beide Teams treffen zu einer Quote von 4,50 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Osasuna 2:2 Barcelona

Torschützen-Wett Tipp: Osasuna – Ante Budimir, Victor Munoz; Barcelona – Ferran Torres, Fermin Lopez

Osasuna hat sich über weite Strecken der Saison im Tabellenmittelfeld festgesetzt. Mit dem 2:1-Comeback-Sieg gegen Sevilla im letzten Spiel haben sie die letzten theoretischen Abstiegssorgen endgültig begraben. Nach einer Serie von nur einer Niederlage aus den letzten fünf Partien besteht sogar noch eine kleine Außenseiterchance auf die Qualifikation für das europäische Geschäft.

Barcelona ist unterdessen nur noch fünf Punkte von der Meisterschaft entfernt. Die Katalanen könnten den Titel bereits an diesem Wochenende eintüten, falls sie im El Sadar gewinnen und Real Madrid am Sonntag Federn lässt.

Neun Siege in Folge im spanischen Oberhaus haben das Meisterschaftsrennen fast schon im Alleingang entschieden. Trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Lamine Yamal und Raphinha setzten sie sich am vergangenen Wochenende souverän mit 2:0 beim FC Getafe durch.

Voraussichtliche Aufstellungen für Osasuna vs Barcelona

Osasuna:Herrera, Galan, Catena, Boyomo, Rosier, Moncayola, I. Munoz, V. Munoz, Oroz, Ruben, Budimir

Barcelona:J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Gavi, Pedri, Fermin, Olmo, Bardghji, Ferran

Osasuna schlägt vor der Pause zu

Barcelona musste in der letzten Saison auf diesem Platz eine herbe 2:4-Niederlage einstecken. Osasuna präsentiert sich in dieser Paarung traditionell extrem konkurrenzfähig und erzielte in den letzten vier Begegnungen in Pamplona stolze acht Treffer.

In dieser Spielzeit haben die Gastgeber die Gewohnheit entwickelt, vor eigenem Publikum blitzschnell loszulegen. Tatsächlich fielen 54% ihrer Heimtore in der Liga noch vor dem Pausenpfiff. Allein zwischen der 31. Minute und der Halbzeitpause netzten sie zehnmal ein.

Da Barcelona gleichzeitig 62% seiner Auswärtsgegentore in der ersten Halbzeit kassierte, wird das Team von Alessio Lisci seine Chance auf einen frühen Treffer wittern. Mut macht ihnen zudem das Fehlen von Jules Koundé, der auf der rechten Abwehrseite gesperrt zusehen muss. Der flinke Flügelspieler Victor Munoz dürfte auf Osasunas linker Flanke für ordentlich Betrieb sorgen.

Ein wenig Selbstgefälligkeit könnte sich bei den Gästen angesichts des fast entschiedenen Titelrennens ebenfalls einschleichen. Die Wette, dass Osasuna in der ersten Halbzeit über 0,5 Tore erzielt, erscheint bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 45,5% sehr lukrativ.

Osasuna vs Barcelona Wette 1: 1. Halbzeit - Osasuna über 0,5 Tore zu einer Quote von 2,20 bei Oddset

Torfestival im El Sadar erwartet

Dieses Spiel dürfte einen völlig anderen Charakter haben als Barcelonas Gastspiel bei Getafe am letzten Wochenende. Die Mannschaft von José Bordalás war gegen den Tabellenführer erwartungsgemäß rein defensiv eingestellt. Lisci hingegen wird sein Team mutig nach vorne schicken, um Räume für seinen Top-Stürmer Ante Budimir (16 Saisontore) zu schaffen.

„Los Rojillos“ erzielen in dieser Saison durchschnittlich 1,75 Tore pro Heimspiel – ein Wert, den nur fünf Teams in La Liga übertreffen. Da sie Siege benötigen, um den Traum von Europa am Leben zu erhalten, wird dies die Partie zusätzlich öffnen.

In den Ligaspielen Barcelonas fielen in dieser Saison im Schnitt 3,55 Tore pro 90 Minuten. Zudem fielen bei den letzten vier Besuchen im El Sadar durchschnittlich vier Treffer pro Spiel. Auch das spricht klar für Value bei einem Tipp auf über 3,5 Tore (implizierte Wahrscheinlichkeit von 44,4%).

Osasuna vs Barcelona Wette 2: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,25 bei Oddset

Remis mit Toren vertagt Barcas Meisterfeier

Sollte Barcelona dieses Spiel nicht gewinnen, hätten sie die Chance, den Titel am kommenden Wochenende im El Clásico perfekt zu machen. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass es so kommt, da Osasuna in dieser Saison zu Hause erst zweimal verloren hat. Lisci's Elf holt im Schnitt exakt zwei Punkte pro Spiel im El Sadar – der beste Wert außerhalb der Top 4.

Allerdings gab es zuletzt auffällig viele Punkteteilungen: 41% ihrer Spiele in allen Wettbewerben endeten seit Jahresbeginn unentschieden. In fast all diesen Remis (bis auf eines) trafen beide Mannschaften.

Möglicherweise kehrt Raphinha bei Barca zurück und könnte eine Rolle spielen, was die Offensivkraft der Gäste weiter stärken würde. Ohnehin trifft die Flick-Elf extrem zuverlässig und hat in jedem einzelnen La-Liga-Spiel dieser Saison mindestens einmal genetzt.

Da in allen sieben Heimspielen Osasunas gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte beide Mannschaften getroffen haben, ist eine Wiederholung am Samstag in Kombination mit einem Unentschieden ein smarter Spielzug.

Osasuna vs Barcelona Wette 3:Unentschieden & Beide Teams treffen zu einer Quote von 4,50 bei Oddset

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