Mallorca vs Real Madrid Wett Tipp: Vinícius trifft beim Auswärtssieg der Königlichen

Unser Experte rechnet damit, dass die Gäste aus der Hauptstadt einen Blitzstart hinlegen und die Partie am Ende für sich entscheiden – wobei Vinícius Júnior erneut als Torschütze glänzen dürfte.

Die besten Wetten für Mallorca vs Real Madrid

Halbzeit – Real Madrid zu einer Quote von 2.05 auf Interwetten

Vinícius Júnior trifft jederzeit zu einer Quote von 2.65 auf Interwetten

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.73 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Mallorca 1:2 Real Madrid

Torschützen-Wett Tipp: Mallorca – Pablo Torre; Real Madrid – Vinícius Júnior, Kylian Mbappé

Real Madrid blickt auf zwei fantastische Wochen vor der Länderspielpause zurück. Die Madrilenen hielten ihre Titelträume in La Liga mit drei Siegen in Folge gegen Celta Vigo, Elche und Atlético Madrid am Leben. Zudem setzte sich die Mannschaft von Álvaro Arbeloa im Viertelfinale der Champions League mit einem 5:1-Gesamtsieg gegen Manchester City durch.

Trotz dieser Erfolgsserie liegen sie im spanischen Titelrennen immer noch vier Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona. An diesem Wochenende zählt auf den Balearen also nur ein Sieg.

Mallorca hat kürzlich einen Trainerwechsel vollzogen: Martin Demichelis übernahm das Ruder von Jagoba Arrasate. Unter dem Argentinier holten die Insulaner in den ersten vier Spielen vier Punkte. Der 2:1-Sieg gegen Espanyol im letzten Monat war ein echtes Highlight, doch zuletzt gab es einen Dämpfer durch die 1:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller, Elche.

Voraussichtliche Aufstellungen für Mallorca vs Real Madrid

Mallorca:Roman, Mojica, Valjent, Raíllo, Maffeo, Mascarell, Costa, Joseph, Torre, Virgili, Muriqi

Real Madrid:Lunin, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Pitarch, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Real Madrid vor Blitzstart in Palma

Mallorca hatte in dieser Saison immer wieder Probleme, in der ersten Halbzeit auf Betriebstemperatur zu kommen. Nur 35 % ihrer Saisontore in der Liga erzielten sie vor dem Pausentee. Gleichzeitig kassierten sie 57 % ihrer Gegentreffer in den ersten 45 Minuten.

Dieser Trend ist besonders bei Heimspielen eklatant: Die Tordifferenz in der ersten Halbzeit vor den eigenen Fans liegt bei -7. Im krassen Gegensatz dazu steht eine beeindruckende Bilanz von +10 in der zweiten Spielhälfte in Palma.

Real Madrid geht mit dem Rückenwind von fünf Pflichtspielsiegen in Serie in dieses Match. Arbeloa kann zudem wieder auf Kylian Mbappé und Jude Bellingham zurückgreifen, die ihre Verletzungen rechtzeitig auskurieren konnten. Angesichts der schwachen ersten Halbzeiten von Mallorca bietet die Wette auf eine Pausenführung der Königlichen hier einen echten Value.

Mallorca vs Real Madrid Wette 1: Halbzeit – Real Madrid zu einer Quote von 2.05 auf Interwetten

Der formstarke Vinícius schlägt erneut zu

Fede Valverde und Vinícius Júnior sind die beiden Spieler, die am meisten von der Ernennung Arbeloas im Januar profitiert haben. Während der Uruguayer diesmal gesperrt fehlt, wird Vinícius trotz seiner Länderspielreise unter der Woche in der Startelf erwartet.

Der 25-Jährige hat nach dem Trainerwechsel zu seiner Bestform zurückgefunden. Seit dem Abschied von Xabi Alonso, zu dem er ein eher angespanntes Verhältnis hatte, erzielte er in 17 Spielen elf Treffer. Dazu gehören Doppelpacks in seinen letzten beiden Einsätzen gegen Manchester City und Atlético Madrid.

Da Mbappé nach seiner Verletzung eventuell noch nicht für die vollen 90 Minuten bereit ist, wird die Last in der Offensive vor allem auf Vinícius liegen. Im Madrid-Derby gab er zuletzt fünf Schüsse ab, von denen vier direkt auf das Tor gingen. Darauf zu setzen, dass der Brasilianer am Samstag erneut knipst, ist ein smarter Move.

Mallorca vs Real Madrid Wette 2: Vinícius Júnior trifft jederzeit zu einer Quote von 2.65 auf Interwetten

Auch der Außenseiter trifft

Mallorca war in den vergangenen Spielzeiten defensiv oft sehr stabil, doch in dieser Saison wackelt die Abwehr gewaltig. Mit 1,62 Gegentoren pro Spiel in La Liga stellen sie die viertschlechteste Defensive. Auch ihr xGA-Wert (Expected Goals Against) von 49,4 rangiert unter den schlechtesten drei der Liga.

Das deutet darauf hin, dass die Real-Stürmer reichlich Chancen bekommen werden. Allerdings gab es unter Demichelis offensive Fortschritte.

Die wichtigste Änderung war die Rückkehr von Sommer-Neuzugang Pablo Torre in die Startelf als klassischer Zehner. Das ehemalige Barcelona-Talent zahlte das Vertrauen mit Toren in zwei aufeinanderfolgenden Spielen zurück. Er unterstützt Stoßstürmer Vedat Muriqi, der mit 18 Treffern aktuell auf Platz zwei der Torjägerliste steht – nur fünf Tore hinter Mbappé.

Die Wette auf „Beide Teams treffen“ erscheint bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 57,1 % sehr lukrativ. Dieser Tipp ging in den letzten drei Ligaspielen von Mallorca sowie in den letzten drei Partien von Real Madrid jeweils auf.

Mallorca vs Real Madrid Wette 3: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.73 auf Interwetten

+