Mainz vs Strasbourg Wett Tipp: Serien auf dem Prüfstand

Unser Experten-Team erwartet ein enges Duell zwischen zwei formstarken Klubs. Es ist gut möglich, dass sich beide Teams in einem packenden Unentschieden gegenseitig neutralisieren.

Die besten Wetten für Mainz vs Strasbourg

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.70 auf Oddset

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Martial Godo zu einer Quote von 3.80 auf Oddset

Halbzeit/Endstand – Unentschieden/Unentschieden zu einer Quote von 5.50 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Mainz 1:1 Strasbourg

Torschützen-Wett Tipp: Mainz – Phillip Tietz; Strasbourg – Martial Godo

Zu einem gewissen Zeitpunkt der Saison sah es so aus, als würde Mainz 05 direkt auf den Abstieg zusteuern. Doch unter der Leitung von Urs Fischer haben sie diese Sorgen vertrieben und spielen wieder mit breiter Brust. In der Folge sind die Nullfünfer in der Bundesliga-Tabelle geklettert und belegen sechs Spieltage vor Schluss den neunten Platz.

Mit dem Einzug in das Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs haben sie bereits Vereinsgeschichte geschrieben. Jetzt ist die deutsche Elf effektiv nur noch 180 Minuten vom Halbfinale entfernt. Fischers Truppe muss fest daran glauben, dass der ganz große Wurf möglich ist.

Der Sieg gegen Hoffenheim am Wochenende dürfte ihnen ordentlich Rückenwind für den Besuch aus Straßburg am Donnerstag gegeben haben. Der Ligue-1-Klub erlebt eine ähnlich positive Phase, weshalb auch sie mit viel Selbstvertrauen in dieses Duell gehen werden. „Le Racing“ beendete die Ligaphase als Tabellenführer und sicherte sich damit das erste große europäische Viertelfinale seit 1979/80.

Die Mannschaft von Gary O’Neil hat in der Ligue 1 noch immer Chancen auf die europäischen Plätze. Bei sechs verbleibenden Spielen beträgt der Rückstand nur fünf Punkte. Dennoch würde der ehemalige Wolves-Coach sein Team lieber bis zum Ende führen und die Conference League gewinnen.

Zuerst muss er sie jedoch zu einem positiven Ergebnis in diesem Duell führen – angefangen damit, die Niederlage in Deutschland am Donnerstag zu vermeiden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Mainz vs Strasbourg

Mainz:Batz, Da Costa, Posch, Kohr, Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene, Becker, Tietz

Strasbourg:Penders, Doue, Omobamide, Doukoure, Chilwell, El Mourabet, Oyedele, Yassine, Nanasi, Godo, Enciso

Tore auf beiden Seiten fast garantiert

Mainz hat in dieser Conference-League-Saison reichlich Offensivqualität bewiesen. Die Bundesligisten erzielten neun Tore in ihren acht Spielen, was einem Schnitt von 1,13 Toren pro Spiel entspricht. Bemerkenswert ist ihre aktuelle Form: In den letzten zehn Pflichtspielen blieben sie nur zweimal ohne eigenen Treffer.

Die Nullfünfer haben in jedem ihrer letzten vier Spiele mindestens doppelt getroffen. Das unterstreicht, dass sie sich offensiv momentan in einer hervorragenden Verfassung befinden. Die Gäste agierten vor dem gegnerischen Gehäuse sogar noch effizienter und markierten 14 Treffer in ihren acht Conference-League-Partien. Mit einem Schnitt von 1,75 Toren pro Spiel sind sie eine ernstzunehmende Gefahr für jede Abwehrreihe.

Es ist hervorzuheben, dass Straßburg nur in einem von acht Spielen in diesem Wettbewerb ohne Tor blieb. Zudem gehen sie mit der Empfehlung von drei Toren aus den letzten zwei Spielen in diese Partie. Da in 13 der letzten 15 Spiele der Gäste beide Teams trafen, ist dies auch für Donnerstagabend ein sehr wahrscheinliches Szenario.

Mainz vs Strasbourg Wette 1: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.70 auf Oddset

Godo im europäischen Rhythmus

Ein Großteil des Offensivschwungs von Straßburg geht auf das Konto von Martial Godo. Der Mann von der Elfenbeinküste brach am Wochenende beim 3:1-Heimsieg gegen Nizza den Bann. Der 23-jährige Stürmer spielt eine beeindruckende Saison für die Gäste: In 23 Einsätzen in der Ligue 1 erzielte er acht Tore und steuerte eine Vorlage bei.

Aktuell hat er in aufeinanderfolgenden Spielen für Verein und Nationalmannschaft getroffen und war auch im Achtelfinale gegen Rijeka erfolgreich. Godo stand an jenem Abend nur 26 Minuten auf dem Platz und erzielte den Siegtreffer bereits sieben Minuten nach seiner Einwechslung.

Der Stürmer liefert auf der europäischen Bühne für Straßburg sensationell ab. Mittlerweile kommt er auf vier Tore und drei Assists in sieben Europapokal-Spielen für den Klub – das entspricht im Schnitt einer Torbeteiligung pro Match.

Die Hälfte seiner 14 Vereinstreffer erzielte er in der Fremde, darunter drei in der Conference League. Daher ist er unser Top-Kandidat für einen Treffer gegen die Mainzer an diesem Donnerstag.

Mainz vs Strasbourg Wette 2: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Martial Godo zu einer Quote von 3.80 auf Oddset

Der Trend zum Remis hält an

Beide Teams befinden sich momentan in einer starken Verfassung und bauen auf beeindruckende Serien ohne Niederlage. Die Gastgeber haben keines ihrer letzten acht Spiele verloren, wobei die letzten vier Partien allesamt Siege waren. Zudem sind sie in diesem Wettbewerb zu Hause noch ungeschlagen und haben insgesamt nur eines ihrer acht Spiele verloren.

Straßburgs Serie ist sogar noch einen Tick besser: Sie sind seit zehn Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen. Diese Serie teilt sich exakt in fünf Unentschieden und fünf Siege auf. Darüber hinaus hat „Le Racing“ in der laufenden Conference-League-Saison noch keine einzige Niederlage einstecken müssen – egal ob heim oder auswärts.

Die Hausherren werden zuversichtlich sein, eine Niederlage im Hinspiel zu vermeiden, da sie jedes ihrer letzten sechs Heimspiele im Europapokal gewonnen haben. Auf der anderen Seite hat O'Neil in sieben Auswärtsspielen vier Siege eingefahren.

Da dies das allererste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs ist, wäre eine Punkteteilung nach 90 Minuten keine Überraschung. Es ist zudem erwähnenswert, dass Mainz in vier ihrer letzten fünf Spiele bereits zur Halbzeit unentschieden stand. Da so viel auf dem Spiel steht, könnte auch dieses Duell nach 45 Minuten noch ohne Sieger sein.

Mainz vs Strasbourg Wette 3:Halbzeit/Endstand – Unentschieden/Unentschieden zu einer Quote von 5.50 auf Oddset

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