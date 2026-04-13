Liverpool vs PSG Wett Tipp: Pariser marschieren ins Halbfinale

Unser Experte rechnet damit, dass das Team von Arne Slot gegen den Titelverteidiger PSG ausscheidet und Liverpool somit zum zweiten Mal in Folge die Segel gegen die Pariser streichen muss.

Die besten Wetten für Liverpool vs PSG

Über 3.5 Tore insgesamt zu einer Quote von 2.10 bei bet365

PSG gewinnt die erste Halbzeit zu einer Quote von 2.87 bei bet365

Khvicha Kvaratskhelia trifft jederzeit zu einer Quote von 2.62 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Liverpool 1:3 PSG

Torschützen-Wett Tipp: Liverpool – Dominik Szoboszlai; PSG – Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue

Der sechsmalige Europapokalsieger Liverpool steht kurz davor, im zweiten Jahr in Folge gegen PSG auszuscheiden. Die "Reds" konnten sich zwar nach der Hinspielniederlage im Parc des Princes mit einem 2:0-Sieg gegen Fulham rehabilitieren – ihrem ersten Sieg in vier Pflichtspielen.

Die Mannschaft von Arne Slot war im Hinspiel schlichtweg überfordert, als die Treffer von Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia das Ergebnis besiegelten. Dennoch wird man froh sein, dieses Rückspiel vor heimischer Kulisse an der Anfield Road zu bestreiten, wo es um den ersten Halbfinaleinzug seit der Saison 2021/22 geht.

PSG hat jedoch alle Trümpfe in der Hand. Die Franzosen gehen nach einer einwöchigen Pause frisch in dieses Duell, ganz im Gegensatz zu den Gastgebern. Ihr wichtiges Ligaspiel gegen den Tabellenzweiten Lens wurde extra verschoben, um den Fokus voll auf die Champions League zu legen.

Seit der 1:3-Niederlage gegen Monaco in der Ligue 1 Anfang März ist PSG in blendender Verfassung und hat alle fünf darauffolgenden Partien gewonnen. Drei dieser Siege gelangen gegen englische Teams, und das jeweils mit zwei oder mehr Toren Vorsprung.

Ein Sieg an der Anfield Road würde ein Halbfinale gegen den FC Bayern München oder Real Madrid bedeuten. PSG ist der klare Favorit auf den dritten Halbfinaleinzug in Folge – ein Rekord für einen französischen Klub.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs PSG

Liverpool:Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Gravenberch, MacAllister, Kerkez, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

PSG:Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Torspektakel an der Anfield Road erwartet

Liverpools bisherige Reise in der Champions League war alles andere als langweilig. In vier der fünf Heimspiele im laufenden Wettbewerb fielen mehr als 3,5 Tore, wobei in den letzten drei Partien an der Anfield Road jeweils die 2,5-Tore-Marke geknackt wurde.

Die Reds erzielen in dieser Champions-League-Saison durchschnittlich 2,2 Tore pro Spiel. Doch die Historie spricht gegen sie: In neun der letzten zehn europäischen K.-o.-Runden schied Liverpool aus, wenn sie nach dem Hinspiel mit zwei Toren zurücklagen.

Auf der anderen Seite hat PSG in fünf aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen zwei oder mehr Tore erzielt. In den letzten drei Auswärtspartien in der Königsklasse fielen jeweils über 2,5 Tore. Die Pariser sind in einer außergewöhnlichen Verfassung vor dem Kasten und erzielten 17 Tore in ihren letzten fünf Spielen.

Da Liverpool von Beginn an bedingungslos angreifen muss, wird sich ein offener Schlagabtausch entwickeln. PSG ist jedoch kein Team, das sich nur hinten reinstellt. Über 3.5 Tore ist daher ein absolut rationaler Wett Tipp für Dich.

Liverpool vs PSG Wette 1: Über 3.5 Tore insgesamt zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Die Pariser dominieren den ersten Durchgang

In den letzten drei Pflichtspielniederlagen legte Liverpool jeweils einen Fehlstart hin. Sowohl Brighton als auch Manchester City und PSG übernahmen früh das Kommando. Gegen Fulham gelang zwar ein starker Start, bei dem beide Tore vor der Pause fielen, doch gegen PSG ist ein anderes Kaliber gefragt.

Ein konzentrierter Beginn ist für Liverpool essenziell, um den Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen. Zwar haben sie 16 der letzten 20 europäischen Heimspiele gewonnen, doch der Titelverteidiger scheint derzeit eine Nummer zu groß zu sein.

PSG hat in fünf der letzten sechs Champions-League-Partien bereits vor der Halbzeit getroffen. In den letzten 12 Auswärtsspielen in der Königsklasse lagen sie zur Pause zudem kein einziges Mal zurück.

Die Franzosen haben jedes ihrer letzten drei Europapokalspiele gewonnen, in denen sie zur Pause führten. Liverpool wird mit viel Druck beginnen, doch PSG wirkt abgeklärter. Es ist damit zu rechnen, dass die Pariser noch vor dem Pausenpfiff in Führung gehen.

Liverpool vs PSG Wette 2: PSG gewinnt die erste Halbzeit zu einer Quote von 2.87 bei bet365

Kvara-Magie auf Merseyside

Neben Desire Doue ist Khvicha Kvaratskhelia derzeit wohl der formstärkste Spieler bei PSG. Der ehemalige Star aus Neapel ist pünktlich zur entscheidenden Saisonphase zu seiner brillanten Bestform zurückgekehrt.

Der 25-Jährige steht derzeit auf dem geteilten fünften Platz der Torschützenliste der Champions League, gleichauf mit Erling Haaland. Er könnte sein Konto von acht Treffern an der Anfield Road weiter ausbauen, nachdem er im Achtelfinale der letzten Saison dort noch glücklos blieb.

"Kvara" kommt in 35 Einsätzen in der Ligue 1 und Champions League auf 12 Tore und acht Assists. Im laufenden Wettbewerb hat er nun in vier aufeinanderfolgenden Spielen getroffen – darunter der abgeklärte Abschluss beim 2:0-Sieg im Parc des Princes letzte Woche.

Es wird erwartet, dass der Georgier auch diesmal den Unterschied macht. Seine Fähigkeit, selbst abzuschließen oder Chancen zu kreieren, macht ihn zur größten Gefahr für die Hoffnungen von Liverpool.

Liverpool vs PSG Wette 3:Khvicha Kvaratskhelia trifft jederzeit zu einer Quote von 2.62 bei bet365

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