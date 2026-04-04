Inter vs Roma Wett Tipp: Die Nerazzurri lassen Federn

Unser Experten-Wett-Tipp geht davon aus, dass Christian Chivus Tabellenführer Inter gegen die AS Rom von Gian Piero Gasperini erneut Punkte liegen lassen wird.

Die besten Wetten für Inter vs Roma

Beide Teams treffen – Ja, zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Unter 2,5 Gesamttore, zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Doppelte Chance – Sieg Rom oder Unentschieden, zu einer Quote von 2.30 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Inter 1:1 Roma

Torschützen-Wett Tipp: Inter – Federico Dimarco; Roma – Lorenzo Pellegrini

Der Ball rollt wieder in Italien, nachdem die Nationalmannschaft die Qualifikation für die dritte Weltmeisterschaft in Folge verpasst hat. Der Fokus kehrt nun zurück in den Liga-Alltag, wo direkt einige hochkarätige Begegnungen auf dem Programm stehen. Die Roma reist ins Stadio Giuseppe Meazza zu einer Inter-Mannschaft, die zuletzt spürbar aus dem Rhythmus geraten ist.

Die Nerazzurri erleben seit der 0:1-Niederlage im Derby gegen den AC Milan einen deutlichen Formeinbruch. Inzwischen ist das Team seit drei Serie-A-Spielen ohne Sieg; die letzten beiden Partien gegen Atalanta und die Fiorentina endeten jeweils mit einem enttäuschenden 1:1-Remis.

Die Truppe von Christian Chivu hat zwar noch sechs Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze und dürfte froh sein, wieder zu Hause zu spielen – dort ist man seit acht Ligaspielen ungeschlagen.

Die Roma beendete ihre Durststrecke von fünf sieglosen Spielen mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Lecce. Robinio Vaz erlöste die Giallorossi im Stadio Olimpico nach 60 Minuten. Es war der erste Sieg für das Team nach drei Spielen in der Serie A. Sorgen bereitet jedoch die Auswärtsbilanz: In den letzten sechs Pflichtspielen in der Fremde gab es keinen einzigen Sieg (drei Niederlagen, drei Remis).

Da beide Teams kürzlich aus den europäischen Wettbewerben ausgeschieden sind, liegt die volle Konzentration nun auf der Liga. Sowohl Inter als auch die Roma taten sich zuletzt im Offensivspiel schwer, während die defensiven Schwächen gnadenlos aufgedeckt wurden. In dieser Konstellation erscheint ein Unentschieden als das wahrscheinlichste Szenario.

Voraussichtliche Aufstellungen für Inter vs Roma

Inter: Inter Sommer, Bisseck, Akanji, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas, Pisilli, Pellegrini, Malen

Keine Weiße Weste für Sommer oder Svilar erwartet

Inters Yann Sommer bleibt statistisch der beste Keeper der Liga mit 14 Clean Sheets in 28 Spielen. Er teilt sich diesen Bestwert mit Jean Butez, der allerdings zwei Spiele mehr für Como absolviert hat. Roms Mile Svilar folgt dicht dahinter mit 13 Weißen Westen.

Der letzte Sieg ohne Gegentor gelang den Nerazzurri Ende Februar beim 2:0 gegen Genua. Zudem gab es ein torloses Remis gegen Como im Halbfinale der Coppa Italia. Seitdem wirkt die Defensive jedoch unsortiert: In jedem der letzten drei Ligaspiele kassierte man genau einen Gegentreffer, während man selbst nur zweimal traf.

Die Roma zeigte sich defensiv anfällig und offensiv oft ineffektiv. Dennoch wird das Team nach dem Sieg gegen Lecce alles daran setzen, die Serie auszubauen. Die Giallorossi haben in jedem ihrer letzten neun Pflichtspiele getroffen.

Da Inter in den letzten acht Heimspielen in der Liga immer mindestens ein Tor erzielt hat, ist davon auszugehen, dass auch die Roma-Offensive zuschlagen wird. Wir erwarten ein enges Match, in dem beide Keeper hinter sich greifen müssen.

Inter vs Roma Wette 1: Beide Teams treffen – Ja, zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Defensivreihen dominieren im Meazza

Seit dem 3:2-Sieg gegen Juventus im Derby d’Italia hat Inter wettbewerbsübergreifend schwache Leistungen gezeigt. Von den letzten acht Pflichtspielen gewannen die Nerazzurri lediglich zwei – beide gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte.

In der Hälfte ihrer 30 Serie-A-Partien fielen weniger als 2,5 Tore. Zwar führen sie die Liga mit 66 Toren an und stellen die drittbeste Abwehr (24 Gegentore), doch der Motor stockt.

Die Roma stand defensiv stabil, bis die jüngste Formdelle einsetzte. Zusammen mit dem AC Milan stellen sie die zweitbeste Abwehr der Liga (23 Gegentore). Bei Gasperinis Mannschaft endeten in dieser Saison zudem 20 von 30 Ligaspielen mit weniger als 2,5 Toren.

Ein Blick auf die Historie: In sieben der letzten zehn direkten Duelle fielen weniger als 2,5 Tore. In Anbetracht der aktuellen Form und der Defensivstatistiken rechnen wir auch diesmal mit einer eher torarmen Partie im Stadio Giuseppe Meazza.

Inter vs Roma Wette 2: Unter 2.5 Gesamttore, zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Die Roma ist bereit für den Punktgewinn

Die jüngsten Duelle zwischen diesen beiden Schwergewichten waren extrem eng. Vier der letzten fünf Begegnungen in der Serie A endeten 1:0 – dreimal zugunsten der Nerazzurri. Allerdings konnte die Roma in der letzten Saison genau mit diesem Ergebnis im San Siro gewinnen.

Inter fehlt momentan die mentale Stärke, um den Vorsprung an der Spitze souverän auszubauen. Die Rossoneri liegen nur noch sechs Punkte zurück, bei acht verbleibenden Spielen. Die jüngsten 1:1-Unentschieden haben die Schwachstellen aufgezeigt: In beiden Fällen kassierte Inter den Ausgleich in den letzten 15 Minuten, nachdem man früh in Führung gegangen war.

Die Roma hat ihre Sieglos-Serie beendet und wird hochmotiviert sein, den Anschluss an die Top 4 zu wahren – die Champions-League-Plätze sind nur noch drei Punkte entfernt.

Ein Unentschieden ist hier das wahrscheinlichste Ergebnis. Die Giallorossi haben jedoch letztes Jahr bewiesen, dass Inter zu Hause nicht unschlagbar ist. Auf die Doppelte Chance zugunsten der Roma zu setzen, bietet in unseren Augen einen hervorragenden Value.

Inter vs Roma Wette 3: Doppelte Chance – Sieg Rom oder Unentschieden, zu einer Quote von 2.30 bei Interwetten

+