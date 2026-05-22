Hull City vs Middlesbrough Wett Tipp: Die Tigers triumphieren in Wembley

Boro-Trainer Kim Hellberg gab zu, dass seine Mannschaft 9 bis 10 Tage lang nicht trainiert hat. Wird sich die mangelnde Spielpraxis auf der größtmöglichen Bühne im Wembley-Stadion bemerkbar machen?

Die besten Wetten für Hull City vs Middlesbrough

Hull City steigt auf zu einer Quote von 2.75 bei bet365

Unentschieden (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2.20 bei bet365

Hull City oder Unentschieden (Doppelte Chance) zu einer Quote von 2.00 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Hull City 1:0 Middlesbrough

Torschützen-Wett Tipp: Hull City – McBurnie; Middlesbrough – /

Hull City weiß endlich, gegen wen es im Championship Play-off-Finale zur Sache geht. Middlesbrough hat an diesem Wochenende eine unerwartete zweite Chance geschenkt bekommen.

Die Tigers wären am Ende fast noch komplett aus den Play-off-Rängen gerutscht. Ohne den Heimsieg am letzten Spieltag gegen Norwich hätten sie den Kürzeren gezogen und dem Tabellensiebten Wrexham den Vortritt lassen müssen. Ihre Form in der Endphase der Saison war extrem wechselhaft – von den letzten fünf Spielen konnte nur ein einziges gewonnen werden.

Letztendlich war es Hulls offensive Durchschlagskraft, die das Team über die Ziellinie rettete und auch im engen Halbfinale gegen Millwall den Ausschlag gab. Hull kassierte in den 46 Saisonspielen stolze 66 Gegentore – nur drei Teams in der gesamten Liga waren defensiv noch anfälliger. Auch ihr xG-Wert (erwartete Tore) war mit dem 17. Platz im ligaweiten Vergleich alles andere als berauschend.

Dennoch präsentierten sie sich vor dem gegnerischen Kasten eiskalt und nutzten die wenigen Chancen, die sie sich erarbeiteten, konsequent aus. Wenn sie diese Effizienz am Samstag beibehalten, könnte das Pendel zu ihren Gunsten ausschlagen.

Was Middlesbrough betrifft: Ihr Antrag auf den Ausschluss von Southampton aus dem Play-off-Finale aufgrund der „Spygate 2.0“-Affäre war von Erfolg gekrönt. Eigentlich hatten die Männer von Kim Hellberg in zwei dramatischen Halbfinalspielen spät gegen die Saints den Kürzeren gezogen. Der schwedische Coach bestätigte nun, dass die Spieler nach der bitteren Niederlage im St. Mary’s Stadium fast eineinhalb Wochen komplett trainingsfrei hatten.

Es bleibt abzuwarten, ob diese unfreiwillige Pause Boro geholfen hat. Über die gesamte Saison gesehen stellte Boro den zweitbesten Wert an erwarteten Toren (xGF) der Liga auf. Mit durchschnittlich 1,80 xGF pro Spiel lagen sie nur hauchdünn hinter Coventry (1,83).

Voraussichtliche Aufstellungen für Hull City vs Middlesbrough

Hull City:Pandur, Hughes, Egan, Ajayi, Giles, Coyle, Slater, Crooks, Millar, Belloumi, McBurnie

Middlesbrough:Brynn, Brittain, Target, Fry, Malanda, Morris, Hackney, McGree, Whittaker, Gilbert, Strelec

Warum wir darauf setzen, dass die Tigers den Sack zumachen

Middlesbrough setzte Anfang Dezember mit einem fulminanten 4:1-Auswärtssieg bei den Tigers ein dickes Ausrufezeichen. Hull schlug jedoch nur wenige Wochen später zurück und gewann das Rückspiel im Riverside Stadium mit 1:0.

Hull hat an diesem Wochenende absolut nichts zu verlieren. Sie haben sich am letzten Spieltag der regulären Saison regelrecht auf den sechsten Platz geschleppt. Allein die Teilnahme am Finale in Wembley ist ein riesiger Erfolg. Deshalb werden sie mit Sicherheit befreiter aufspielen können als ein mental und physisch erschöpftes Boro-Team.

Auch wenn im Lager von Kim Hellberg Erleichterung darüber herrscht, dass am grünen Tisch Gerechtigkeit walten gelassen wurde: Neun Tage ohne Training sind ein schweres Handicap. In dieser entscheidenden Phase der Saison kann der Verlust an Fitness und Wettkampfhärte in einem so monumentalen Spiel den Ausschlag geben. Boro tut sich zudem seit Januar bekanntermaßen extrem schwer gegen tiefstehende Gegner – und Hull beherrscht die Kunst des defensiven Abwehrriegels perfekt.

Wir tippen darauf, dass die Tigers das Spiel entweder in der regulären Spielzeit knapp für sich entscheiden oder sich in der Verlängerung bzw. im Elfmeterschießen dramatisch den Aufstieg sichern.

Hull City vs Middlesbrough Wette 1: Hull City steigt auf zu einer Quote von 2.75 bei bet365

Eine zähe erste Hälfte

Middlesbrough hat in dieser Saison in der ersten Halbzeit im Schnitt nur 0,46 Gegentore zugelassen. Auch die Tigers hielten in mehr als der Hälfte (54 %) ihrer Ligaspiele vor der Pause die Null. Auf dem Wettmarkt wird ein Unentschieden zur Halbzeit aktuell jedoch nur mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 47,62 % eingepreist.

Das Championship Play-off-Finale gilt als das finanziell lukrativste Spiel im Weltfußball. Es geht nicht nur um die Ehre, in Wembley zu gewinnen, sondern um das goldene Ticket zur Premier League, wo die absolute Elite wartet. Genau deshalb bietet dieser Wett Tipp den besten Value aus unserem Trio für Hull City vs Middlesbrough.

Hulls Taktik wird darauf ausgelegt sein, den Gegner zu frustrieren, hinten kompakt zu stehen und Nadelstiche per Konter zu setzen. Wir erwarten eine erste Halbzeit, in der die Tigers Boro den Ballbesitz überlassen werden. Middlesbrough dürfte sich jedoch die Zähne an einer Hull-Mannschaft ausbeißen, die das Verteidigen leidenschaftlich zelebriert.

Hull City vs Middlesbrough Wette 2: Unentschieden (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2.20 bei bet365

Boro mit einer vermeintlichen 50%-Siegchance in der regulären Spielzeit

Eine Wette darauf, dass das Spiel nach 90 Minuten entweder unentschieden endet oder Hull gewinnt, bringt uns eine implizierte Wahrscheinlichkeit von gerade einmal 50 %. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Buchmacher Middlesbrough eine 50%-Chance einräumen, das Ding in der regulären Spielzeit zu schaukeln.

Wenn man alle Faktoren berücksichtigt, erscheint dieser Wert schlichtweg zu hoch. Allen voran steht Hellbergs Bestätigung, dass sein Kader seit dem Halbfinal-Rückspiel bis zum Donnerstagmorgen nicht mehr auf dem Trainingsplatz stand. Der Markt scheint positiv darauf reagiert zu haben, dass Hayden Hackney wieder im Training ist.

Boros Star-Regisseur musste wegen Wadenproblemen zwei Monate lang pausieren. Die Nachricht von Hackneys Rückkehr wird die Moral von Boro pushen, aber es ist völlig unklar, wie viel Luft der Mittelfeldspieler für ein solches Match hat. Ihn direkt ins kalte Wasser eines Wembley-Finales zu werfen, ist für Hellberg ein riskantes Pokerspiel. Zudem schmerzt der Ausfall des unermüdlichen Stürmers Tommy Conway, der wegen einer Knöchelverletzung passen muss.

Hulls pragmatischer, auf Umschaltmomente ausgerichteter Stil wird es Middlesbrough extrem schwer machen. Unserer Meinung nach sollte ein mögliches Unentschieden samt Verlängerung deutlich höher gewichtet werden – Boros reale Siegchancen in der regulären Spielzeit liegen für uns eher bei 40 % bis 45 %.

Hull City vs Middlesbrough Wette 3:Hull City oder Unentschieden (Doppelte Chance) zu einer Quote von 2.00 bei bet365

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