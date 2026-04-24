Getafe vs Barcelona Wett Tipp: Getafe schielt auf die europäischen Plätze

Unser Wett-Experte erwartet ein für Barcelona untypisches, torarmes Spiel, bei dem die Hausherren durchaus in der Lage sind, ein Ergebnis einzufahren.

Die besten Wetten für Getafe vs Barcelona

1. Halbzeit - Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 3.00 auf bet365

Doppelte Chance: Getafe oder Unentschieden zu einer Quote von 2.15 auf bet365

Beide Teams treffen - Nein zu einer Quote von 1.95 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Getafe 0:0 Barcelona

Beide Mannschaften gehen mit ordentlich Rückenwind in diese Partie, nachdem sie unter der Woche jeweils 1:0-Siege einfahren konnten. Getafe nutzte die „Pokal-Müdigkeit“ von Real Sociedad nach deren Copa del Rey-Finale eiskalt aus und siegte in San Sebastian. Die Azulones haben damit drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen und sich fest im Rennen um die europäischen Plätze etabliert.

Barcelona sicherte sich am Mittwochabend zwar einen Sieg gegen Celta Vigo, musste aber einen herben Rückschlag hinnehmen: Lamine Yamal verletzte sich und droht für den Rest der Saison auszufallen. Für den Tabellenführer aus Katalonien war dies zwar der siebte Sieg in den letzten acht Pflichtspielen, doch in diesem Zeitraum mussten sie auch das bittere Aus in der Champions League gegen Atletico Madrid verkraften.

Voraussichtliche Aufstellungen für Getafe vs Barcelona

Getafe:Soria, Iglesias, Boselli, Duarte, Abqar, Femenia, Arambarri, Djene, Milla, Satriano, Vazquez

Barcelona:J. Garcia, Balde, Martin, Araujo, Kounde, De Jong, Pedri, Rashford, Fermin, Bardghji, Lewandowski

Gastgeber setzen auf Defensive

Getafe wird am Samstag zweifellos eine Mauertaktik wählen. Sie verfügen über eine der am besten organisierten Defensiven der La Liga, und ihre Fünferkette ist nur extrem schwer zu knacken.

Der Club aus dem Süden Madrids stellt die statistisch stärkste Abwehr der spanischen Eliteklasse außerhalb der Top-Zwei-Teams. Im Schnitt kassieren sie lediglich ein Gegentor pro Spiel. Allerdings ist ihre Offensivbeute mit durchschnittlich 0,88 Toren pro 90 Minuten auch die zweitschwächste der gesamten Liga.

Besonders in der ersten Halbzeit fallen in ihren Heimspielen kaum Tore. Das Team von Jose Bordalas hat im Coliseum in 15 Spielen vor der Pause erst zwei Gegentreffer zugelassen. Beeindruckende 60 % ihrer Heimspiele standen zur Halbzeitpause noch 0:0.

Da bei Barcelona wahrscheinlich sowohl Yamal als auch Raphinha fehlen werden, dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Ein Tipp auf „Unter 0,5 Tore in der 1. Halbzeit“ bietet bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 33,3 % einen echten Value.

Getafe vs Barcelona Wette 1: 1. Halbzeit - Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 3.00 auf bet365

Barcelona vor kniffliger Auswärtsaufgabe

Dies ist einer der unangenehmsten Termine im La Liga-Kalender der Katalanen. Getafe ist ein physisch starkes, defensivbetontes Team, das den Giganten aus Barcelona regelmäßig den Zahn zieht. Da die Azulones aktuell unter den Top Sechs der Tabelle stehen, wird die Aufgabe am Samstag sicher nicht leichter.

Barcelonas letzter Sieg in diesem Stadion datiert aus dem September 2019 – damals standen noch Legenden wie Gerard Pique, Sergio Busquets und Luis Suarez in der Startelf. In der folgenden Saison siegte Getafe mit 1:0, während die letzten vier direkten Duelle auf diesem Rasen allesamt Unentschieden endeten.

Getafe hat sich im Jahr 2026 massiv gesteigert, wozu auch die Winter-Neuzugänge Luiz Vazquez und Martin Satriano beigetragen haben, die ein gefährliches Sturmduo bilden. Sie haben insgesamt nur drei ihrer letzten 12 Spiele verloren. Angesichts dieser Zahlen liegt der Value klar auf der Seite von Bordalas’ Team, wenn es darum geht, auch dieses Wochenende gegen Barca ungeschlagen zu bleiben.

Getafe vs Barcelona Wette 2: Doppelte Chance: Getafe oder Unentschieden zu einer Quote von 2.15 auf bet365

Wenig Tore im Coliseum erwartet

Dass Barcelona seit fünf Anläufen in diesem Stadion nicht mehr gewinnen konnte, ist schon überraschend – doch die Torflaute dort ist noch schwerer zu erklären. Seit dem 2:0-Sieg vor sieben Jahren hat Barca im Coliseum lediglich ein einziges Tor erzielt.

Allein zwischen 2022 und 2023 endeten drei Begegnungen in Folge torlos 0:0. Rechnet man die Spiele in Barcelona dazu, endete nur eines der letzten acht direkten Duelle damit, dass beide Teams trafen.

In Anbetracht der Personalsorgen und des straffen Zeitplans der letzten Wochen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Offensive der Gäste erneut ins Stocken gerät. Hansi Flick dürfte immerhin durch die verbesserte Defensive ermutigt sein: Barca kassierte in den letzten acht Ligaspielen nur fünf Gegentore.

Bei Getafe endete zudem nur eines der letzten acht Spiele mit Toren auf beiden Seiten. Die Wette, dass mindestens ein Team ohne Tor bleibt, ist bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 52,6 % absolut spielbar.

Getafe vs Barcelona Wette 3:Beide Teams treffen - Nein zu einer Quote von 1.95 auf bet365

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