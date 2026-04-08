Freiburg vs Celta Vigo Wett Tipp: Spanier übernehmen die Kontrolle im Hinspiel

Unser Experten-Team rechnet fest damit, dass beide Teams treffen und sich Celta Vigo eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel in der nächsten Woche erarbeitet.

Die besten Wetten für Freiburg vs Celta Vigo

Beide Teams treffen zu einer Quote von 1.80 bei Oddset

Draw No Bet (Unentschieden keine Wette) – Celta Vigo zu einer Quote von 2.22 bei Oddset

Celta Vigo erzielt über 1,5 Tore zu einer Quote von 2.80 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Freiburg 1:2 Celta Vigo

Torschützen-Wett Tipp: Freiburg – Vincenzo Grifo; Celta Vigo – Fer Lopez, Williot Swedberg

Der SC Freiburg musste im Achtelfinal-Hinspiel gegen Genk zunächst eine Niederlage einstecken, kämpfte sich dann aber mit einem fulminanten 5:1-Heimsieg in die nächste Runde. In der Bundesliga gab es danach einen Sieg gegen St. Pauli, und auch am Samstag sah es lange nach einer Überraschung gegen den FC Bayern aus.

Doch die Mannschaft von Julian Schuster gab eine Zwei-Tore-Führung innerhalb der letzten zehn Minuten noch aus der Hand und verlor dramatisch mit 2:3.

Auch Celta Vigo leistete sich kurz vor der Länderspielpause einen herben Rückschlag, als sie eine noch deutlichere Führung verspielten: Gegen Alaves setzte es zu Hause eine 3:4-Niederlage, nachdem man bereits mit 3:0 geführt hatte. Doch die Galicier fingen sich rechtzeitig und kehrten am Sonntag mit einem 3:2-Erfolg beim FC Valencia in die Erfolgsspur zurück.

In der Europa League sind sie im Jahr 2026 bisher eine Macht und schalteten bereits zwei Gegner in der K.o.-Phase aus. Celta setzte sich zunächst mit einem Gesamtergebnis von 3:1 gegen PAOK durch, bevor sie Lyon mit demselben Resultat beeindruckend aus dem Wettbewerb warfen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Freiburg vs Celta Vigo

Freiburg:Atubolu, Günter, Lienhart, Ginter, Treu, Eggestein, Manzambi, Grifo, Suzuki, Beste, Matanovic

Celta Vigo:Radu, Alonso, Starfelt, J. Rodriguez, Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira, Swedberg, Lopez, Iglesias

Offener Schlagabtausch im Hinspiel erwartet

Alles deutet auf ein extrem offenes Duell hin, da beide Trainer einen mutigen Offensiv-Ansatz bevorzugen. Allein in den letzten drei Partien des SC Freiburg fielen sage und schreibe 14 Tore – und in jedem dieser Spiele trafen beide Mannschaften.

Celta Vigo steht dem in Sachen Unterhaltungswert in nichts nach. In sechs ihrer letzten sieben Pflichtspiele hieß es am Ende: „Beide Teams treffen“. Die Truppe von Claudio Giraldez hat zudem in jedem ihrer letzten 12 Spiele mindestens ein Tor erzielt.

Interessanter Fakt: Beide Teams kamen in der Ligaphase auf durchschnittlich 2.0 xG (Expected Goals) pro 90 Minuten. Damit ließen sie Schwergewichte wie Aston Villa oder Midtjylland hinter sich, die die Ligaphase immerhin unter den Top 3 abschlossen.

Insgesamt bietet der Markt „Beide Teams treffen“ in diesem Hinspiel bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 54,6 % einen echten Value.

Freiburg vs Celta Vigo Wette 1: Beide Teams treffen zu einer Quote von 1.80 bei Oddset

Freiburg stößt an seine Grenzen

Freiburg galt als eine der großen Überraschungen der Ligaphase und fegte zuletzt Genk aus dem Weg. Doch man muss ehrlich sein: Der bisherige Erfolg beruht zum Teil auch auf einem dankbaren Spielplan.

Die Breisgauer gewannen alle vier Heimspiele der Vorrunde, was 71 % ihrer Punkte ausmachte. Allerdings landeten alle Teams, die im Europa-Park Stadion gastierten, am Ende unter den letzten sieben der Tabelle. Der einzige Auswärtssieg gelang gegen Nizza – ein Team, das nach sieben Niederlagen aus acht Spielen auf Platz 33 durchreichte.

Gegen die Spanier wartet nun ein ganz anderes Kaliber. Celta hat auf dem Weg in dieses Viertelfinale die Auswärtsspiele bei PAOK und Lyon gewonnen und ist in der Europa League im Jahr 2026 noch ungeschlagen.

Zudem spricht die aktuelle Form gegen die Deutschen: Freiburg hat vier der letzten sieben Pflichtspiele verloren und nur zwei Siege eingefahren. Dass sie in diesem Duell als Favorit quotiert sind, ist schwer zu rechtfertigen – der Value liegt hier eindeutig bei den Gästen.

Freiburg vs Celta Vigo Wette 2: Draw No Bet (Unentschieden keine Wette) – Celta Vigo zu einer Quote von 2.22 bei Oddset

Galicier vor dem nächsten Auswärtscoup

Die starke Auswärtsbilanz von Celta Vigo lässt auf einen erfolgreichen Abend für den spanischen Club schließen. Wettbewerbsübergreifend sind sie seit acht Spielen auf fremdem Platz ungeschlagen.

In fünf der letzten sechs Auswärtspartien erzielten die Galicier mindestens zwei Treffer. Auch in der Europa League netzten sie sowohl in Frankreich als auch in Griechenland exakt doppelt ein.

Für Freiburg hingegen steht die Defensiv-Null schon seit 10 Spielen nicht mehr. Sowohl die Bayern als auch Leverkusen konnten seit Beginn des letzten Monats jeweils drei Tore im Breisgau erzielen. Die Defensive wirkt anfällig, besonders gegen eine Celta-Offensive, die über enorme Tiefe verfügt und von Giraldez' Rotationsprinzip profitiert.

Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von nur 35,7 % ist die Wette auf über 1,5 Tore der Gäste ein Tipp mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Freiburg vs Celta Vigo Wette 3:Celta Vigo erzielt über 1,5 Tore zu einer Quote von 2.80 bei Oddset

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