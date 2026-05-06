Freiburg vs Braga Wett Tipp: Braga lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen

Unser Betting-Experte geht davon aus, dass die von Carlos Vicens trainierte Truppe aus Braga den SC Freiburg ausschaltet und zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 wieder ins Finale der Europa League einzieht.

Die besten Wetten für Freiburg vs Braga

Beide Teams treffen zu einer Quote von 1.90 auf Interwetten

Doppelte Chance: Braga oder Unentschieden zu einer Quote von 2.05 auf Interwetten

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.00 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Freiburg 1:2 Braga

Torschützen-Wett Tipp: Freiburg – Vincenzo Grifo; Braga – Ricardo Horta, João Moutinho

Nach der Pleite im Hinspiel gegen Braga und dem anschließenden Remis gegen Wolfsburg hat der SC Freiburg die Chance verspielt, sich direkt über die Bundesliga für die Champions League zu qualifizieren. Für die Truppe von Julian Schuster führt der einzige Weg ins internationale Geschäft – jenseits der Conference League – nur noch über den Gewinn der Europa-League-Trophäe.

Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Das magere 1:1 vor heimischer Kulisse gegen die Wölfe war bereits das vierte sieglose Spiel in Folge für den SCF, auch wenn damit immerhin die jüngste Pleitenserie von drei Niederlagen am Stück gestoppt werden konnte. Einen Dreier durften die Breisgau-Brasilianer schon länger nicht mehr bejubeln – der letzte Sieg datiert von Mitte März gegen das Bundesliga-Schlusslicht Heidenheim.

Braga hingegen reist mit dem Rückenwind von zwei ungeschlagenen Partien im Gepäck an. Der Lauf startete in der vergangenen Woche mit dem verdienten 2-1-Erfolg gegen Freiburg, gefolgt von einem soliden 1:1-Unentschieden in der heimischen Liga gegen Estoril.

Die Mannschaft von Carlos Vicens präsentiert sich auf europäischer Bühne extrem gefestigt und hat nur zwei der letzten 20 Europa-League-Partien verloren. Allerdings zeigt sich bei den Portugiesen in der Fremde immer mal wieder eine gewisse Inkonstanz: In den letzten zehn Auswärtsspielen in diesem Wettbewerb reichte es lediglich zu drei Siegen.

Dank des Last-Minute-Treffers von Mario Dorgeles in der Nachspielzeit geht Braga mit einer knappen 2:1-Führung ins Rückspiel. Die Gäste werden den Freiburgern alles abverlangen und wollen den Traum der Hausherren in diesem alles entscheidenden K.o.-Spiel eiskalt platzen lassen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Freiburg vs Braga

Freiburg: Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Manzambi, Beste, Suzuki, Grifo, Matanovic

Braga: Hornicek, Lagerbielke, Carvalho, Lelo, Gomez, Gorby, Grillitsch, Martinez, Zalazar, Victor, Dorgeles

Beide Teams treffen? Fast schon Formsache!

Der SC Freiburg macht aktuell eine schwierige Phase durch und wartet nun schon seit vier Pflichtspielen auf ein Erfolgserlebnis. Offensiv brennt in der Fremde jedoch selten etwas an: In den letzten 11 Pflicht-Auswärtsspielen blieben die Freiburger nur ein einziges Mal ohne eigenen Treffer – bei der deutlichen 0:4-Klatsche in Dortmund.

Zuhause im Europa-Park Stadion liest sich die Bilanz in der Europa League überragend: Sechs Siege in Folge und drei ungeschlagene Heimspiele stehen zu Buche. Vor den eigenen Fans treffen die Freiburger wie am Fließband. Das letzte Mal, dass man zu Hause ohne Torerfolg blieb, war Mitte März bei der 0:1-Niederlage gegen Union Berlin.

Braga wiederum hat in jedem der letzten 11 Pflichtspiele mindestens einmal eingenetzt. Das letzte Mal, dass die Portugiesen torlos blieben, war im Achtelfinal-Hinspiel gegen Ferencváros. Besonders spannend für Sportwetten-Fans: In sieben dieser elf Partien trafen am Ende beide Mannschaften.

Historisch gesehen steht uns hier eine intensive und packende Partie bevor. Beide Teams werden versuchen, früh Nadelstiche zu setzen. Ein Wett Tipp darauf, dass beide Mannschaften in diesem hochbrisanten Rückspiel treffen, verspricht also richtig guten Value.

Freiburg vs Braga Wette 1: Beide Teams treffen zu einer Quote von 1.90 auf Interwetten

Doppelte Chance spricht für die "Arsenalistas"

Als Freiburg Mitte April eine Serie von vier Siegen in Folge hinlegte, keimte im Breisgau schon die Hoffnung auf ein mögliches Double auf. Doch dann folgte das bittere Aus im DFB-Pokal gegen Stuttgart, und nun wiegt auch die Hypothek aus dem Hinspiel gegen Braga schwer.

Da auch das Ticket für die Königsklasse über die Liga futsch ist, fehlt dem Schuster-Team aktuell der nötige Schwung – was sich auch beim jüngsten Heim-Remis gegen den Abstiegskandidaten Wolfsburg deutlich zeigte.

Die "Arsenalistas" hingegen reisen trotz einer eher durchwachsenen Phase in der heimischen Liga mit breiter Brust nach Deutschland. Den extrem wichtigen Heimsieg gegen Freiburg tütete Braga dank des späten Geniestreichs von Mario Dorgeles ein.

Wir stellen uns auf Tore auf beiden Seiten ein. Momentum und Cleverness sprechen in diesem Duell allerdings eher für Braga. Der Fokus der Portugiesen liegt voll und ganz darauf, den ersten großen europäischen Titel der 105-jährigen Vereinsgeschichte einzufahren.

Freiburg vs Braga Wette 2: Doppelte Chance: Braga oder Unentschieden zu einer Quote von 2.05 auf Interwetten

Torejagd im Breisgau garantiert

Sowohl Freiburg als auch Braga beendeten die Ligaphase punktgleich mit jeweils 17 Zählern. In den acht Partien traf Freiburg zehnmal, während Braga elf Buden verbuchen konnte.

In der Bundesliga rangiert die Schuster-Elf in der Statistik "Über 2.5 Tore" auf dem neunten Platz – in 20 ihrer 32 Ligaspiele knackten sie diese Marke. Braga steht in Portugal sogar auf Rang vier dieser Statistik: Bei 21 ihrer 32 Ligaspiele durften die Zuschauer mindestens dreimal jubeln.

Auch auf europäischer Bühne geht es munter zur Sache. Drei der bisherigen fünf K.o.-Spiele von Braga in der Europa League endeten mit über 2,5 Toren. Freiburg toppt diesen Wert in seinen K.o.-Duellen sogar noch knapp.

Auf beiden Seiten stehen hochkarätige Offensivakteure auf dem Rasen, die jede Unachtsamkeit sofort bestrafen können. Alles ist angerichtet für einen offenen Schlagabtausch, bei dem am Ende die Kugel auf beiden Seiten im Netz zappeln dürfte und die magische Marke von über 2,5 Toren problemlos geknackt wird.

Freiburg vs Braga Wette 3: Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.00 auf Interwetten

+