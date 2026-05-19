Freiburg vs Aston Villa Wett Tipp: Ein Rendezvous mit dem Schicksal

Unser Wett-Experte rechnet mit einem packenden und engen Finale in der Europa League. Hier trifft der SC Freiburg, der zum ersten Mal überhaupt in einem europäischen Endspiel steht, auf den Europapokalsieger von 1981/82, Aston Villa.

Die besten Wetten für Freiburg vs Aston Villa

Beide Teams treffen – Ja, zu einer Quote von 2.00 auf bet365

Über 3.5 Gesamttore, zu einer Quote von 3.50 auf bet365

Vincenzo Grifo trifft jederzeit, zu einer Quote von 4.50 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Freiburg vs. Aston Villa 2:2 (3:2 n.V.)

Torschützen-Wett Tipp: Freiburg – Igor Matanovic, Vincenzo Grifo, Johan Manzambi; Aston Villa – Ollie Watkins, John McGinn

Ein monumentales Kapitel des europäischen Fußballs wird aufgeschlagen. Zwei völlig unterschiedliche Vereine kämpfen um die Krone im Finale der Europa League 2025/26. Während der SC Freiburg nach dem allerersten großen Titel seiner Vereinsgeschichte greift, lechzt Aston Villa nach dem ersten europäischen Silber seit über 40 Jahren. Mehr Druck und Dramatik gehen nicht.

Die Breisgauer machten den Einzug ins größte Spiel ihrer Vereinsgeschichte durch einen sensationellen Erfolg über den Finalisten von 2011, den SC Braga, perfekt. Die Deutschen steckten ein 1:2 aus dem Hinspiel weg und starteten im Rückspiel eine furiose Aufholjagd. Ein Doppelpack von Lukas Kübler brachte die Wende gegen ein dezimiertes Braga, das nach einer Roten Karte nur noch zu zehnt auf dem Platz stand.

Nach diesem Halbfinal-Krimi folgten für die Freiburger die letzten beiden Bundesliga-Spieltage. Auf ein torreiches 2:3 gegen den Hamburger SV folgte ein echtes Ausrufezeichen: Ein deutlicher 4:1-Heimsieg im Europa-Park Stadion gegen den Tabellendritten RB Leipzig, mit dem sich der SCF Platz 7 sicherte.

Gegner Aston Villa beendete pünktlich zum Halbfinal-Rückspiel eine Durststrecke von drei Niederlagen in Folge (darunter das 0:1 im Hinspiel gegen Nottingham Forest). Im Villa Park fegten die "Villans" Forest dann mit 4:0 vom Platz und buchten souverän das Ticket für ihr erst zweites europäisches Finale überhaupt.

In der Premier League ließen sie ein 2:2-Unentschieden gegen Absteiger Burnley folgen, bevor sie mit einem spektakulären 4:2-Sieg gegen kriselnde Liverpooler die Qualifikation für die Champions League endgültig eintüteten.

Die gesamte Arbeit einer langen Saison kulminiert nun im Beşiktaş-Park. Wir erwarten einen packenden Abnutzungskampf, der wohl erst in der Verlängerung oder sogar im Elfmeterschießen entschieden wird. Istanbul darf sich auf die nächste magische europäische Nacht freuen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Freiburg vs Aston Villa

Freiburg:Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Beste, Höler, Grifo, Matanovic

Aston Villa:Martínez, Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendía, Watkins

Tor-Garantie auf beiden Seiten

Obwohl die Saison auf die Zielgerade einbiegt, denkt der SC Freiburg gar nicht daran, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Ganz im Gegenteil: Die Breisgauer haben in fünf Pflichtspielen in Folge genetzt, insgesamt trafen sie in acht ihrer letzten zehn Partien auf internationalem und nationalem Parkett.

Ein Hauptgrund für den Erfolg der Mannschaft von Julian Schuster ist die enorme Qualität in der Offensive. Der Freiburger Coach setzt auf eine perfekte Mischung aus jugendlicher Unbekümmertheit und abgezockter Erfahrung – sinnbildlich stehen dafür Vincenzo Grifo und das junge Talent Johan Manzambi. Tore sind beim SCF aktuell absolute Pflichtprogramm.

Blickt man auf die vergangenen fünf Pflichtspiele von Villa, war bei dreien die Wette „Beide Teams treffen“ (BTTS) erfolgreich. Auf europäischer Bühne war das in den letzten drei Partien zwar nicht der Fall (das letzte Mal gab es ein BTTS beim 3:1-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen Bologna) – doch ein Finale schreibt bekanntlich eigene Gesetze.

Wenn es um einen historischen Titel geht, ist Offensiv-Feuerwerk auf beiden Seiten vorprogrammiert. Weder Emiliano Martínez noch Noah Atubolu dürften in diesem hochklassigen Endspiel in der Türkei die weiße Weste wahren.

Freiburg vs Aston Villa Wette 1: Beide Teams treffen – Ja, zu einer Quote von 2.00 auf bet365

Schützenfest in Istanbul erwartet

Der SC Freiburg hat in jedem seiner letzten drei Pflichtspiele mindestens doppelt getroffen. In allen drei Partien fiel die Marke von Über 3.5 Toren. Auch in der Europa League zeigten sich die Breisgauer treffsicher: In vier ihrer sechs K.-o.-Spiele dieser Kampagne erzielten sie drei oder mehr Tore.

In der Bundesliga endeten 13 ihrer 34 Saisonspiele mit Über 3.5 Toren, darunter drei der letzten vier Begegnungen. Mit einem Schnitt von 3,2 Toren pro Freiburger Ligaspiel im Jahr 2025/26 ist statistisch bewiesen: Wo der SCF auftaucht, da scheppert es im Kasten.

Das lässt sich eins zu eins auf Aston Villa übertragen. Die "Villans" trafen in ihren letzten drei Pflichtspielen ebenfalls immer mindestens zweifach – und jedes Mal wurde die Linie von 3.5 Toren geknackt. Zudem durften die Engländer in drei ihrer letzten vier Europa-League-Partien jeweils über drei eigene Treffer jubeln.

Bei beiden Teams lief die Tor-Maschine in den letzten Wochen heiß. Es gibt absolut keinen Grund, warum diese Serie ausgerechnet jetzt reißen sollte. In diesem immens wichtigen Finale treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit offenem Visier den ganz großen Coup landen wollen.

Freiburg vs Aston Villa Wette 2: Über 3.5 Gesamttore, zu einer Quote von 3.50 auf bet365

Der italienische Fixpunkt ist bereit

Vincenzo Grifo ist die Lebensversicherung des SC Freiburg. Der 33-Jährige ist der unangefochtene Rekordtorschütze des Vereins und der treffsicherste Italiener der Bundesliga-Historie. Das Finale der Europa League ist für ihn die ultimative Bühne, um sich endgültig unsterblich zu machen.

Grifo lieferte in fast jedem der letzten fünf europäischen K.-o.-Spiele des SCF ab – entweder als Torschütze oder als Vorlagengeber. Die einzige Ausnahme bildete die knappe 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel gegen Genk.

Mit seinen fünf Treffern in 14 Europa-League-Spielen dieser Saison teilt er sich aktuell den dritten Platz in der Torjägerliste – nur zwei Hütten hinter den Führenden Igor Jesus und Petar Stanić. Insgesamt blickt Grifo in dieser Spielzeit auf beeindruckende 14 Tore und 10 Assists in 52 Pflichtspielen zurück.

Es wäre eine faustdicke Überraschung, wenn Grifo ausgerechnet im größten Spiel der Freiburger Vereinsgeschichte blass bleiben würde. Bekommt er von seinen Nebenleuten die nötigen Bälle serviert, wird er gegen Aston Villa zum entscheidenden Faktor.

Freiburg vs Aston Villa Wette 3:Vincenzo Grifo trifft jederzeit, zu einer Quote von 4.50 auf bet365

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