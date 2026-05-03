Everton vs Manchester City Wett Tipp: Gäste wollen Titel-Träume untermauern

Unser Wett-Experte erwartet, dass die Gäste von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand nehmen und einen Sieg einfahren – inklusive eines Treffers von Tormaschine Erling Haaland.

Die besten Wetten für Everton vs Manchester City

1. Halbzeit – Sieg Man City zu einer Quote von 1,90 auf bet365

Erling Haaland trifft jederzeit zu einer Quote von 1,53 auf bet365

Sieg Man City & Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1,90 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Everton 1:2 Manchester City

Torschützen-Wett Tipp: Everton – Kiernan Dewsbury-Hall; Manchester City – Erling Haaland (2x)

Evertons Ambitionen, im Saisonendspurt noch einmal die europäischen Plätze anzugreifen, haben durch zwei Niederlagen in Folge einen herben Dämpfer erlitten. Zuletzt mussten sich die Toffees im Merseyside-Derby vor heimischer Kulisse Liverpool mit 1:2 geschlagen geben. Mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien zeigt die Formkurve nach unten – auch wenn der beeindruckende 3:0-Erfolg gegen Chelsea dazwischen aufhorchen ließ.

Auch bei Man City lief im März nicht alles nach Plan, als man gegen Nottingham Forest und West Ham jeweils nur Remis spielte. Die Antwort folgte jedoch prompt: Im April feierte das Team von Pep Guardiola drei Siege in drei Premier-League-Spielen. Vor allem der 2:1-Erfolg gegen Arsenal im Etihad Stadium vor zwei Wochen hat das Titelrennen wieder komplett offen gemacht.

Voraussichtliche Aufstellungen für Everton vs Manchester City

Everton:Pickford, Mykolenko, Tarkowski, Keane, O’Brien, Gueye, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, McNeil, Barry

Manchester City:Donnarumma, Ait-Nouri, Guehi, Khusanov, Nunes, O'Reilly, Silva, Doku, Cherki, Semenyo, Haaland

City übernimmt früh das Kommando

Neun Tage nach ihrem Erfolg im FA-Cup-Halbfinale gegen Southampton reist Man City gut erholt an. Es ist davon auszugehen, dass sie von der ersten Minute an hellwach sind – eine echte Spezialität von Guardiolas Elf in dieser Spielzeit.

City weist in der ersten Halbzeit der Premier League eine beeindruckende Tordifferenz von +28 auf, während es nach dem Seitenwechsel „nur“ +9 sind. Dieser Trend ist auswärts sogar noch deutlicher: Während sie in der Fremde in beiden Halbzeiten jeweils 14-mal trafen, kassierten sie stolze 82 % ihrer Gegentore erst im zweiten Durchgang.

Die Citizens lagen in 53 % ihrer Auswärtsspiele bereits zur Pause in Führung. Everton hingegen lag in 41 % seiner Heimpartien zum Seitenwechsel bereits hinten. Ein Tipp auf die Gäste im Halbzeit-Markt scheint hier die logische Wahl zu sein.

Everton vs Manchester City Wette 1: 1. Halbzeit – Sieg Man City zu einer Quote von 1,90 auf bet365

Haalands Formhoch hält an

Mit fünf Toren in seinen letzten vier Startelf-Einsätzen für Man City kommt Erling Haaland mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen in dieses Spiel. Der Norweger wirkt seit der Rückkehr von der letzten Länderspielpause deutlich spritziger und fokussierter.

Selbst wenn man eine kleine Schwächephase zur Saisonmitte einberechnet, bleibt der 25-Jährige der Top-Scorer der Premier League. Haaland erzielt im Schnitt alle 112 Minuten ein Tor im englischen Oberhaus. Auch sein Schnitt von 3,6 Schüssen pro Spiel ist der absolute Spitzenwert der Liga.

Zudem liest sich seine Bilanz gegen Everton hervorragend: In fünf Partien gegen die Toffees netzte er sechsmal ein. Nur ein einziges Mal ging der City-Stürmer gegen diesen Gegner leer aus.

Ein Tipp darauf, dass Haaland jederzeit trifft, bietet bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 60,2 % einen klaren Value.

Everton vs Manchester City Wette 2: Erling Haaland trifft jederzeit zu einer Quote von 1,53 auf bet365

Gäste sichern sich wichtige drei Punkte

Everton kann insgesamt auf eine solide Saison blicken. Ein starker Endspurt könnte sogar noch das Ticket für Europa bedeuten. Allerdings ist es den Toffees bisher nicht gelungen, das Hill Dickinson Stadium in eine echte Festung zu verwandeln.

Die Mannschaft von David Moyes holt zu Hause im Schnitt nur 1,29 Punkte pro Spiel – im Vergleich zu 1,47 Punkten in der Fremde. Sieben der letzten 13 Premier-League-Heimspiele gingen verloren.

Defensiv gehört Everton mit nur 1,21 Gegentoren pro 90 Minuten zwar zu den Top-5 der Liga, weshalb ein komplettes Debakel gegen City unwahrscheinlich ist. Die schwache Heimbilanz deutet jedoch stark darauf hin, dass die Toffees erneut leer ausgehen werden.

Ein Sieg für Man City in Kombination mit „Unter 4,5 Tore“ ist hier ein smarter Spielzug. Diese Wette war in 55 % der bisherigen Ligaspiele von City in dieser Saison erfolgreich.

Everton vs Manchester City Wette 3:Sieg Man City & Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1,90 auf bet365

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