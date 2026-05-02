Espanyol vs Real Madrid Wett Tipp: Vinicius trifft beim Auswärtssieg der Königlichen

Unser Wett-Experte rechnet mit einem Treffer von Vinicius Junior in einer Partie, in der nach dem Seitenwechsel auf beiden Seiten Tore fallen werden.

Die besten Wetten für Espanyol vs Real Madrid

Real Madrid gewinnt zu einer Quote von 1,75 auf Oddset

Vinicius Junior trifft jederzeit zu einer Quote von 2,15 auf Oddset

Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,60 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Espanyol 1-2 Real Madrid

Torschützen-Wett Tipp: Espanyol – Kike Garcia; Real Madrid – Vinicius Junior, Fede Valverde

Espanyol kämpfte zu Beginn der Saison noch um die europäischen Plätze, wartet aber im Jahr 2026 immer noch auf den ersten Sieg. Dieser Negativlauf hat sie tief in den Abstiegskampf gezogen. Mit aktuell 39 Punkten auf dem Konto ist der Klassenerhalt noch lange nicht in trockenen Tüchern. Zuletzt reichte es am Montag zu Hause gegen das kriselnde Levante nur zu einem faden 0:0.

Bei Real Madrid sind die letzten zarten Titelhoffnungen wohl endgültig begraben, nachdem man am vergangenen Spieltag in der 94. Minute den Ausgleich gegen Real Betis kassierte. Für die „Blancos“ steht damit nur ein einziger Sieg aus den letzten sechs Pflichtspielen zu Buche. Auch die Champions-League-Saison endete vor zwei Wochen enttäuschend mit einer 4:6-Gesamtniederlage gegen Bayern München.

Voraussichtliche Aufstellungen für Espanyol vs Real Madrid

Espanyol:Dmitrovic, Romero, Cabrera, Calero, El Hilali, Gonzalez de Zarate, Exposito, Roca, Terrats, Dolan, Kike

Real Madrid:Lunin, Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Tchouameni, Valverde, Brahim, Vinicius, Gonzalo

Espanyols Misere hält an

Beide Mannschaften glänzen derzeit nicht gerade durch Formstärke. Espanyol dürfte die motiviertere Truppe sein, da es für sie ums nackte Überleben in der Liga geht. Dennoch fällt es schwer, auf das Team von Manolo Gonzalez zu setzen, wenn man sich die desaströse Bilanz im Jahr 2026 ansieht.

Espanyol hat seit dem Jahreswechsel mickrige sechs Punkte aus 16 Spielen geholt – das ist mit Abstand der schlechteste Wert in La Liga. Sowohl individuell als auch kollektiv ist das Niveau nach dem starken Saisonstart massiv eingebrochen.

Seit Februar traf man dreimal auf Teams aus den Top 4 und verlor alle diese Partien, wobei man gegen Barcelona, Atletico Madrid und Villarreal jeweils vier Gegentore schlucken musste.

Real Madrid haderte zuletzt mit Schiedsrichterentscheidungen gegen Betis, hatte nun aber über eine Woche Zeit, um zu regenerieren. Wenn sie die Intensität der abstiegsbedrohten Hausherren annehmen, ist ein Auswärtssieg das mit Abstand wahrscheinlichste Szenario.

Espanyol vs Real Madrid Wette 1: Real Madrid gewinnt zu einer Quote von 1,75 auf Oddset

Vinicius übernimmt die Verantwortung ohne Mbappe

Kylian Mbappe hat einen erneuten Verletzungsrückschlag erlitten und fällt für dieses Spiel aus. Fast zwei Jahre nach seinem Wechsel zu Real gibt es immer noch Debatten darüber, ob die Statik des Teams mit dem französischen Superstar wirklich optimal ist. Spieler wie Vinicius und Jude Bellingham wirken oft torgefährlicher, wenn er nicht auf dem Platz steht.

Die Zahlen stützen diesen Eindruck: Real Madrid erzielt ohne ihren Starstürmer durchschnittlich 2,80 Tore pro Spiel in La Liga – mit ihm sind es nur 1,93 Tore.

Vinicius hat in den sechs Partien, in denen Mbappe nicht in der Startelf stand, bereits viermal genetzt. Zudem dürfte er hier wieder die Elfmeter übernehmen. Da er bereits in zwei aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hat, bietet der Brasilianer als Torschütze im RCDE Stadium einen echten Value.

Espanyol vs Real Madrid Wette 2: Vinicius Junior trifft jederzeit zu einer Quote von 2,15 auf Oddset

Tore in der zweiten Halbzeit garantiert

Es gibt klare Trends bei beiden Teams, die auf Treffer nach der Pause hindeuten. Bei Real Madrid fielen 57 % aller Tore in der zweiten Halbzeit, allerdings kassierten sie nach dem Seitenwechsel auch 65 % ihrer Gegentore.

Espanyol hat in dieser Saison in der zweiten Hälfte mehr als doppelt so viele Tore erzielt wie in der ersten (im Schnitt nur 0,36 Tore vor der Pause). Auch die Katalanen sind defensiv im zweiten Durchgang deutlich anfälliger.

In jedem der letzten neun Spiele von Real Madrid haben beide Mannschaften getroffen. Es gibt klare Risse in der Defensive der Königlichen, die das Heimteam ausnutzen will. Da Manolo’s Mannschaft seit Jahresbeginn jedoch durchschnittlich 2,00 Gegentore pro Spiel kassiert, ist hinten alles offen.

Insgesamt ist die Wette, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit treffen, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 38,2 % ein starker Value-Tipp.

Espanyol vs Real Madrid Wette 3:Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,60 auf Oddset

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