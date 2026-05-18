Chelsea vs Tottenham Wett Tipp: Beide Teams bannen die Abstiegsgefahr

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass Tottenham die Krise von Chelsea eiskalt ausnutzt und einen Dreier einfährt, um den endgültigen Klassenerhalt in der Premier League unter Dach und Fach zu bringen.

Die besten Wetten für Chelsea vs Tottenham

Doppelte Chance - Tottenham/Unentschieden zu einer Quote von 1.78 auf Oddset

Beide Teams treffen? - Nein zu einer Quote von 2.25 auf Oddset

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt - Richarlison zu einer Quote von 2.60 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Chelsea 0-1 Tottenham

Torschützen-Wett Tipp: Tottenham Hotspur – Richarlison

Die Saison des FC Chelsea hat am vergangenen Wochenende den nächsten Tiefpunkt erreicht, als man das FA-Cup-Finale im Wembley-Stadion gegen Manchester City verlor. Immerhin haben die Blues dadurch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, das nun am Dienstagabend ausgetragen wird. Chelsea geht als Tabellenzehnter in diese Partie, hat aber paradoxerweise nur drei Punkte Rückstand auf die Ränge für die Conference League.

Durch den Pokalsieg von City reicht in dieser Saison nun sogar Platz 8 in der Liga für das internationale Geschäft. Was auf dem Papier wie eine machbare mathematische Gleichung aussieht, scheitert in der Realität an Chelseas Formkrise: Seit dem 4. März warten die Blues auf einen Dreier in der Liga. Gegen ein Team zu spielen, das mitten im Abstiegskampf steckt, macht die Aufgabe an der Stamford Bridge nicht gerade leichter.

Unter der Regie von Roberto De Zerbi zeigt die Formkurve von Tottenham derweil nach oben. Die Nordlondoner sind seit vier Ligaspielen ungeschlagen und wissen ganz genau, dass bereits ein einziger Punkt reicht, um das Ticket für ein weiteres Jahr im Oberhaus endgültig zu lösen. Ein gutes Omen für die Spurs: In vier der letzten fünf Spielzeiten konnten sie ihr letztes Auswärtsspiel der Saison gewinnen.

Trotzdem müssen die Londoner am Dienstagabend voll da sein, denn eine Pleite würde das Abstiegsgespenst noch einmal kurz vor der Ziellinie zum Leben erwecken. Die Spurs stehen kurz davor, den dritten Auswärts-Dreier in Serie einzufahren – das gelang ihnen zuletzt im November 2020.

Voraussichtliche Aufstellungen für Chelsea vs Tottenham

Chelsea:Sanchez, Fofana, Colwill, Hato, Gusto, Fernandez, Caicedo, Cucurella, Palmer, Neto, Delap

Tottenham:Kinsky, Porro, Danso, Van De Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison

Spurs wollen den Fluch der Vergangenheit brechen

Die bittere Realität an der Stamford Bridge: Chelsea hat magere zwei der letzten zehn Pflichtspiele gewonnen – und beide Siege gab es im FA Cup gegen unterklassige Gegner. In der Premier League wartet man seit sieben Partien auf ein Erfolgserlebnis. Auch die jüngsten sechs Heimspiele vor den eigenen Fans blieben allesamt ohne Sieg.

Fünf Heimpleiten in Serie gab es für die Blues an der Stamford Bridge allerdings noch nie. Interimstrainer Calum MacFarlane läuft also Gefahr, sich einen Eintrag in den Geschichtsbüchern des Klubs zu sichern, den er lieber vermeiden würde.

Ganz anders die Spurs, die rechtzeitig zum Saisonendspurt die Kurve bekommen haben. Seit vier Ligaspielen ist Tottenham ungeschlagen. Überraschenderweise wurden beide Siege in diesem Zeitraum in der Fremde eingefahren, was den Gästen vor diesem Duell eine gehörige Portion Selbstvertrauen geben dürfte. Ein Blick auf die historische Bilanz gegen Chelsea macht den mitreisenden Fans allerdings weniger Mut.

Die "Lilywhites" konnten nur eines ihrer letzten 35 Ligaspiele an der Stamford Bridge gewinnen. Zudem gingen die letzten fünf direkten Duelle (unabhängig vom Austragungsort) allesamt an die Blues. Aktuell ist Tottenham jedoch deutlich besser in Schuss und scheint bereit, diese schwarze Serie endlich zu beenden. Selbst wenn es nicht für den ganz großen Dreier reicht, sollten sie die Partie ohne Niederlage überstehen.

Chelsea vs Tottenham Wette 1: Doppelte Chance - Tottenham/Unentschieden zu einer Quote von 1.78 auf Oddset

Nutzt Tottenham die Ladehemmung der Blues?

Chelsea gehört theoretisch zu den sechs torgefährlichsten Teams der Liga. Mit 55 Toren in 36 Spielen kommen die Blues auf einen Schnitt von 1,53 Treffern pro Partie. Zu Hause hält sich die Bilanz mit jeweils 24 erzielten und kassierten Toren in 18 Partien exakt die Waage.

Das dürfte den Spurs Mut machen, zumal die Gäste in ihren 18 Auswärtsspielen 25 Mal trafen (Schnitt von 1,39 Toren pro Spiel). Bemerkenswert ist zudem die Defensivarbeit der Spurs in der Fremde: Tottenhams Auswärts-Abwehr gehört zu den Top 5 der Liga. Die Quote von 78 % an Spielen ohne Gegentor auf fremdem Platz liegt in dieser Saison weit über dem Ligaschnitt.

Chelsea hingegen hat in den letzten acht Ligaspielen gerade einmal ein Tor mehr (6) erzielt als die Kellerkinder Burnley und Fulham (je 5). Gleichzeitig kassierten in diesem Zeitraum nur die Clarets (17) mehr Gegentore als die Blues (16). Hier öffnet sich für die Gäste das Tor sperrweit, um die Stamford Bridge mit einer "weißen Weste" zu verlassen. Die Verletzung von Joao Pedro dürfte die Offensivsorgen von Chelsea zusätzlich verschärfen.

Chelsea vs Tottenham Wette 2: Beide Teams treffen? - Nein zu einer Quote von 2.25 auf Oddset

Richarlison glänzt in der Fremde

Die Gastgeber dürften im Angriff extreme Probleme bekommen, insbesondere da ihr treffsicherster Akteur verletzungsbedingt passen muss. Es lohnt sich also, einen Blick auf die Torschützen-Märkte der Gäste zu werfen. Richarlison ist unter De Zerbi die gesetzte Waffe im Sturmzentrum der Spurs und dürfte am Dienstagabend hochmotiviert sein.

Ein klares Argument für den Brasilianer: Seine letzten drei Treffer für Tottenham erzielte er allesamt in der Fremde – ein extrem ermutigendes Signal für das abstiegsbedrohte Team. Zudem war jeder seiner bisherigen drei Karriere-Treffer gegen Chelsea gleichzeitig das wichtige 1:0-Führungstor des Spiels. Mit einem Tor und einer Vorlage in zwei seiner letzten drei Einsätze ist der Seleção-Stürmer unser heißer Kandidat für einen Treffer an der Stamford Bridge.

Chelsea vs Tottenham Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt - Richarlison zu einer Quote von 2.60 auf Oddset

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