Celta Vigo vs SC Freiburg Wett Tipp: Ein hart umkämpftes Rückspiel steht bevor

Unser Wett-Experte erwartet im Balaidos eine torarme Partie, die am Ende mit einem knappen Heimsieg für Celta auf dem Papier endet, aber dennoch Freiburg jubeln lässt.

Die besten Wetten für Celta Vigo vs SC Freiburg

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

Zweite Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2,45 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Celta Vigo 1:0 SC Freiburg

Torschützen-Wett Tipp: Celta Vigo – Ferran Jutgla

Celta Vigo startete als Favorit auf das Weiterkommen in dieses Viertelfinale. Im Hinspiel lieferten sie jedoch eine ihrer schwächsten Saisonleistungen ab. Freiburg spazierte förmlich zu einem 3:0-Sieg, dank der Treffer von Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste und Matthias Ginter.

Am Sonntag folgte für die Spanier der nächste Tiefschlag: In der La Liga setzte es eine bittere 0:3-Heimpleite gegen das Tabellenschlusslicht Real Oviedo. Dabei hatte das Team von Claudio Giraldez vor diesen beiden Niederlagen noch sechs von zehn Pflichtspielen gewonnen.

Freiburg hingegen war mit nur zwei Siegen aus den vorangegangenen sieben Partien ins Hinspiel gegangen. Doch die Breisgauer waren auf den Punkt da, als es zählte, und legten am Sonntag mit einem 1:0-Sieg gegen Mainz in der Bundesliga direkt nach.

Voraussichtliche Aufstellungen für Celta Vigo vs SC Freiburg

Celta Vigo:Radu, Alonso, Aidoo, J. Rodriguez, Mingueza, Moriba, Vecino, Carreira, Swedberg, Jutgla, Iglesias

SC Freiburg:Atubolu, Makengo, Lienhart, Ginter, Treu, Eggestein, Manzambi, Grifo, Suzuki, Beste, Matanovic

Zähes Spiel: Freiburg macht den Sack zu

Mit einem Drei-Tore-Vorsprung im Rücken wird Freiburg im Rückspiel voraussichtlich eine extrem defensive Marschroute wählen. Das entspricht ohnehin ihrem Stil in der Ferne auf europäischer Bühne. In den letzten drei Auswärtsspielen in der Europa League fielen insgesamt nur zwei Tore über 270 Minuten.

Schon im Achtelfinale bei Genk kreierte die Elf von Julian Schuster lediglich einen xG-Wert von 0,30. Sie verteidigten tief und massiert. Obwohl die Belgier 17 Mal Richtung Tor schossen, ließen die Freiburger keine einzige Großchance zu. Auch der Trip nach Lille im Januar verlief nach diesem Muster und endete mit einer knappen 0:1-Niederlage.

Die Wette auf „Unter 2,5 Tore“ war in dieser Europa-League-Saison in 64 % der Freiburger Spiele erfolgreich. Das bietet auch diesmal wieder Value – besonders da Celta nach den letzten beiden Auftritten sichtlich verunsichert wirkt. Zudem wartet Borja Iglesias, der Topscorer der Hausherren, seit mittlerweile sieben Partien auf einen Treffer für Club oder Nationalteam.

Celta Vigo vs SC Freiburg Wette 1: Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Die Abwehrreihen dominieren das Rückspiel

Das dürfte ein verdammt harter Abend für Celta Vigo werden. Du musst erst einmal diese Freiburger Defensive knacken, die in acht Spielen der Ligaphase nur vier Gegentore zuließ – der zweitbeste Wert des gesamten Wettbewerbs.

Nimmt man die K.o.-Runde hinzu, kassiert Freiburg im Schnitt nur 0,55 Tore pro 90 Minuten in der Europa League. In nur zwei ihrer letzten neun Spiele in diesem Wettbewerb trafen beide Teams. Die Breisgauer werden im Rückspiel kaum Ambitionen nach vorne zeigen, aber ihre Defensive sollte stabil genug sein, um das Ticket für das Halbfinale zu lösen.

Celta-Spiele sind normalerweise torreicher, aber sie haben massive Probleme gegen Teams, die sich tief hinten reinstellen. Getafe, Espanyol und zuletzt Oviedo haben alle im Balaidos gewonnen, ohne ein Gegentor zu kassieren. Darauf zu setzen, dass mindestens eine Mannschaft ohne Tor bleibt, ist bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 48,8 % eine sehr solide Option.

Celta Vigo vs SC Freiburg Wette 2: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

Frustrierende zweite Hälfte für Celta

Besonders besorgniserregend für Celta: Freiburg steht nach der Pause defensiv extrem sicher. Die Deutschen haben in elf Europa-League-Partien dieser Saison nur zwei Gegentore in der zweiten Halbzeit kassiert. Das spricht dafür, dass sie den zu erwartenden Dauerdruck der Galicier nach dem Seitenwechsel standhalten können.

Die Spanier wiederum haben ihre Stärken eher in der ersten Halbzeit gezeigt. Im ersten Durchgang stehen sie bei einem Torverhältnis von +5, nach der Pause schrumpft die Bilanz auf 11:11 Tore.

Letzten Monat verspielte Celta in der La Liga gegen Alaves eine 3:0-Führung und verlor noch mit 3:4 – ein deutliches Zeichen für die Probleme, die Spielkontrolle in der Schlussphase zu behalten.

Während Freiburg kaum aufrücken wird, könnte Celta sich nach der Pause erneut die Zähne ausbeißen. Ein Unentschieden im zweiten Durchgang ist hier ein cleverer Spielzug.

Celta Vigo vs SC Freiburg Wette 3:Zweite Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2,45 bei Interwetten

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