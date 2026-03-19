Brighton vs Liverpool Wett Tipp: Wetten gegen müde Reds

Brighton hat den Klassenerhalt in der Premier League für die nächste Saison so gut wie sicher. Die Männer von Fabian Hürzeler können die verbleibenden Ligaspiele nun mit großem Selbstvertrauen angehen.

Die besten Wetten für Brighton vs Liverpool

Beide Teams treffen (Ja) und Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Brighton oder Unentschieden (Doppelte Chance) und Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Mo Salah erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 1,87 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Brighton 2:2 Liverpool

Torschützen-Wett Tipp: Brighton – Welbeck, Gomez; Liverpool – Salah, Gakpo

Brighton & Hove Albion empfängt Liverpool zum frühen Samstagsspiel. Ihr Ziel ist es, den vierten Ligasieg aus den letzten fünf Partien einzufahren.

Die Mannschaft von Fabian Hürzeler hat stark reagiert, nachdem sie gefährlich nah an den Abstiegskampf geraten war. Siege gegen formstarke Teams wie Brentford, Nottingham Forest und Sunderland haben die „Seagulls“ auf 40 Punkte katapultiert. Das sollte fast sicher reichen, um den Klassenerhalt zu sichern.

Ein Schlüsselfaktor für den Aufschwung war die Defensive: Brighton hat in den letzten vier Spielen nur zwei Gegentore kassiert. Hürzeler hofft zudem auf die Rückkehr des japanischen Offensivstars Kaoru Mitoma, der rechtzeitig gegen die Reds fit werden könnte.

Liverpools Ambitionen auf einen Platz unter den ersten Fünf erhielten am vergangenen Wochenende einen schweren Dämpfer. Die Reds kassierten gegen die abstiegsbedrohten Spurs in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1 an der Anfield Road. Eine bittere Pille für Coach Arne Slot, dessen Team zuvor bereits eine 1:2-Niederlage beim Tabellenschlusslicht Wolves hinnehmen musste.

Besonders die Auswärtsform der Reds bereitet Sorgen. Sie haben in der Fremde genauso viele Spiele verloren wie gewonnen (6) und holen auswärts im Schnitt nur 1,40 Punkte pro Partie. Der Kader steht aktuell satte 24 Punkte schlechter da als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsprung – ein deutliches Indiz für den sportlichen Rückschritt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Brighton vs Liverpool

Brighton:Verbruggen, Wieffer, Kadioglu, Dunk, van Hecke, Milner, Gross, Mitoma, Gomez, Hinshelwood, Welbeck

Liverpool:Alisson, Szoboszlai, Robertson, van Dijk, Gomez, Gravenberch, Mac Allister, Frimpong, Ngumoha, Wirtz, Gakpo

Fokus auf Unterhaltung: Tore auf beiden Seiten erwartet

Blickt man auf die Head-to-Head-Statistiken, bietet dieser Wett Tipp einen exzellenten Value. In 90 % der letzten zehn Duelle fielen drei oder mehr Tore. Zudem haben in 90 % der letzten zehn Begegnungen über alle Wettbewerbe hinweg beide Teams getroffen.

Die Wahrscheinlichkeit für diese Kombination liegt laut Markt bei etwa 53,48 %. Für uns ist dies der ultimative Value-Tipp unter unseren Brighton vs Liverpool Wett Tipps.

Die Reds zeigten sich in dieser Saison auswärts extrem anfällig und kassierten im Schnitt 1,53 Gegentore pro Spiel, während sie selbst 1,47 Treffer markierten. Gleichzeitig endeten 67 % der Heimspiele von Brighton in der Saison 2025/26 mit Toren auf beiden Seiten.

Brighton vs Liverpool Wette 1: Beide Teams treffen (Ja) und Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Die Reds straucheln gegen beflügelte Seagulls

Liverpool hat zudem die Belastung durch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Galatasaray am Mittwochabend im Nacken. Die Reds müssen an der Anfield Road einen Ein-Tor-Rückstand drehen – eine Kraftanstrengung, die Körner kosten wird.

Nach der Enttäuschung gegen Tottenham steht die Zukunft von Arne Slot weiterhin zur Debatte. Sollten die Reds am Mittwoch gegen Galatasaray ausscheiden, dürften die Rufe nach einer Entlassung vor dem Brighton-Spiel lauter werden.

Brighton hingegen kann befreit aufspielen. Die Abstiegssorgen sind abgehakt, was dem Team in den verbleibenden acht Spielen eine gewisse Leichtigkeit verleihen sollte.

Angesichts der aktuellen Unruhe bei Liverpool ist eine Wette gegen sie – abgesichert durch die Doppelte Chance und kombiniert mit mindestens zwei Toren im Spiel – eine kluge Entscheidung. Die Wettmärkte bieten hierfür derzeit eine sehr attraktive Quote über dem Doppelten des Einsatzes an.

Brighton vs Liverpool Wette 2: Brighton oder Unentschieden (Doppelte Chance) und Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Salah als Erfolgsgarant am Amex

Der 33-jährige Ägypter biegt zwar langsam auf die Zielgerade seiner Karriere in Anfield ein, doch seine Form ist nach wie vor stabil. In der laufenden Premier-League-Saison kommt er auf eine Quote von 50 % bei den direkten Torbeteiligungen – und das, obwohl er nur in 22 Spielen zum Einsatz kam.

Salah ist im gegnerischen Strafraum dauerpräsent und kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 7,81 Ballkontakte pro 90 Minuten (auch wenn dieser Wert im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken ist). Mit zwei Toren in den letzten vier Pflichtspielen und insgesamt fünf Torbeteiligungen in den letzten acht Partien seit Februar ist er brandgefährlich.

Die Buchmacher schätzen seine Chance auf ein Tor oder einen Assist am Samstagmittag auf etwa 43,48 %. Da seine tatsächliche Quote zuletzt eher im Bereich von 50–60 % lag, nehmen wir diesen Tipp gerne mit.

Brighton vs Liverpool Wette 3: Mo Salah erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 1,87 bei bet365

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