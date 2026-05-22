Bologna vs Inter Mailand Wett Tipp: Punkteteilung zum Saisonabschluss

Unser Experte tippt am letzten Spieltag der Serie A auf eine Punkteteilung zwischen dem frischgebackenen Scudetto-Sieger Inter Mailand und dem Tabellenachten aus Bologna.

Die besten Wetten für Bologna vs Inter Mailand

Inter gewinnt oder Unentschieden & Beide Teams treffen (BTTS - Ja), zu einer Quote von 1,90 auf bet365

Über 3,5 Tore insgesamt, zu einer Quote von 2,32 auf bet365

Riccardo Orsolini trifft jederzeit, zu einer Quote von 3,60 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bologna 2:2 Inter Mailand

Torschützen-Wett Tipp: Bologna – Riccardo Orsolini, Santiago Castro; Inter – Lautaro Martínez, Federico Dimarco

Bologna konnte am vergangenen Spieltag zwar einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei Atalanta Bergamo einfahren, doch "La Dea" verteidigte den letzten europäischen Startplatz aufgrund des besseren direkten Vergleichs und des Torverhältnisses.

Da das internationale Geschäft damit futsch ist, geht es für die "Rossoblù" nur noch um die Ehre. In dieser Saison schied man in der Europa League gegen den späteren Turniersieger Aston Villa aus. Die Mannschaft von Vincenzo Italiano steht felsenfest auf dem achten Tabellenplatz – nach oben oder unten geht nichts mehr.

Derweil feiert Inter Mailand die furiose 21. Meisterschaft ihrer 118-jährigen Vereinsgeschichte. Die "Nerazzurri" reisen nach einem 1:1-Unentschieden gegen den bereits feststehenden Absteiger Hellas Verona zum Finale an.

Ein spätes Gegentor durch Kieron Bowie in der Nachspielzeit vermasselte Inter den vierten Pflichtspielsieg in Serie. Dennoch ist das Team seit nunmehr 11 Pflichtspielen ungeschlagen (davon neun in der Liga). Mit einem Dreier zum Abschluss würde Inter die Saison mit 89 Punkten beenden – Platz 11 in der ewigen Bestenliste der Serie A.

Das Stadio Renato Dall’Ara stellt sich also auf ein reines Schaulaufen ein. Da es für beide Teams um nichts mehr geht, dürfen wir uns in Bologna auf einen spektakulären und offenen Schlagabtausch freuen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bologna vs Inter Mailand

Bologna:Pessina, Helland, Lucumí, Mario, Miranda, Freuler, Pobega, Sohm, Bernardeschi, Castro, Orsolini

Inter Mailand:Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram

Tore auf beiden Seiten und Value auf die "Double Chance" für Inter

Auch wenn Inter in der Champions League sensationell am norwegischen Underdog Bodø/Glimt gescheitert ist, haben sie den italienischen Fußball in dieser Spielzeit nach Belieben dominiert. Als Gewinner des Doubles aus Serie A und Coppa Italia müssen die Mailänder niemandem mehr etwas beweisen.

Die Rückkehr von Lautaro Martínez hat die ohnehin gefährliche Offensive der Mailänder noch einmal auf ein neues Level gehoben. Die enorme Durchschlagskraft des Meisters könnte auch hier den Ausschlag geben, wenngleich Bologna im eigenen Stadion traditionell extrem unangenehm zu bespielen ist.

In der vergangenen Saison behielten die Rossoblù hier noch mit 1:0 die Oberhand. Diesmal reisen sie nach einem mageren 0:0 gegen das kriselnde Cagliari an. Der letzte Heimsieg liegt bereits Mitte April gegen Lecce zurück. Überhaupt sahen die Zuschauer nur in vier der letzten 16 Heimspiele Bolognas Treffer auf beiden Seiten, und das Team konnte nur zwei der letzten 13 Heimpartien in der Serie A für sich entscheiden.

In den letzten Jahren hat sich Bologna jedoch zu einer echten Top-10-Macht entwickelt. Angetrieben von den eigenen Fans werden sie hier treffen wollen. Am Ende bleibt Inter aber der Favorit, um die Saison mit zählbarem Erfolg zu beenden.

Bologna vs Inter Mailand Wette 1: Inter gewinnt oder Unentschieden & Beide Teams treffen (BTTS - Ja), zu einer Quote von 1,90 auf bet365

Offensiv-Feuerwerk zum Saisonabschluss im Dall’Ara

Inter präsentierte sich in dieser Saison extrem torhungrig und netzte in 37 Spielen beeindruckende 86 Mal ein. Das ist fast doppelt so oft wie Bologna (46 Tore) und satte 25 Buden mehr als der schärfste Verfolger Como.

Die letzten sechs direkten Duelle dominierte Inter mit drei Siegen und zwei Unentschieden deutlich. Im Schnitt trafen die Mailänder in diesem Zeitraum etwas mehr als zweimal pro Partie, darunter auch beim 3:1-Sieg im Hinspiel Anfang Januar.

Zudem hat Inter in den letzten drei Auswärtsspielen in der Liga immer mindestens doppelt getroffen. Bologna mag defensiv kompakter stehen, bringt aber reichlich eigene Qualität mit.

Erst vor gut einer Woche schenkten sie dem Tabellenzweiten Neapel im Diego Armando Maradona drei Tore ein und bewiesen damit, dass sie auch gegen die Elite der Liga eiskalt knipsen können. Da der Druck komplett abgefallen ist, rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten in einem absolut hochkarätigen Saisonfinale.

Bologna vs Inter Mailand Wette 2: Über 3,5 Tore insgesamt, zu einer Quote von 2,32 auf bet365

Orsolini bleibt der Erfolgsgarant

Nach einer kleinen Durststrecke von vier torlosen Spielen fand Riccardo Orsolini in den letzten zwei Partien pünktlich zu seiner Topform zurück. Beim 3:1-Erfolg gegen Neapel verwandelte er in der ersten Halbzeit einen Elfmeter, bevor er gegen Atalanta Bergamo mit dem goldenen Tor des Tages die drei Punkte im Alleingang sicherte.

Damit steht der Flügelstürmer nun bei drei Toren aus den letzten sechs Serie-A-Einsätzen für die Rossoblù. Insgesamt schraubte er sein Konto damit auf 14 Tore in 51 Pflichtspielen dieser Saison. Es ist seine zweitbeste Ausbeute überhaupt, nachdem er in der vergangenen Spielzeit 17 Treffer in 40 Partien markieren konnte.

Im Hinspiel im Januar stand er lediglich 23 Minuten auf dem Platz und konnte die 1:3-Niederlage nicht mehr abwenden. Letzte Saison war Orsolini hier jedoch der Matchwinner: Mit einem sensationellen Seitfallzieher in der 94. Minute schoss er sein Team damals zu einem historischen Sieg gegen Inter.

Es wird erwartet, dass Orsolini am Samstag gegen Inter in der Startelf steht. Mit 29 Jahren befindet er sich im besten Fußballalter und liefert genau zur richtigen Zeit ab. Wir tippen darauf, dass er im Dall’Ara erneut zuschlägt.

Bologna vs Inter Mailand Wette 3:Riccardo Orsolini trifft jederzeit, zu einer Quote von 3,60 auf bet365

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