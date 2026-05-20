Bayern München vs Stuttgart Wett Tipp: Die unaufhaltsamen Bayern

Unser Wett-Experte geht fest davon aus, dass die Bayern ihre Titelsammlung in dieser Saison um den DFB-Pokal erweitern und sich damit das nationale Double sichern werden.

Die besten Wetten für Bayern München vs Stuttgart

1x2: Sieg Bayern München zu einer Quote von 1.30 auf bet365

Über/Unter: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.72 auf bet365

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Deniz Undav zu einer Quote von 3.20 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayern München 4:1 Stuttgart

Torschützen-Wett Tipp: Bayern München – Harry Kane, Luis Diaz, Nicolas Jackson, Michael Olise; Stuttgart – Deniz Undav

Der FC Bayern München hat am vergangenen Wochenende seine 34. deutsche Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Die Bayern sicherten sich den Titel bereits vier Spieltage vor Schluss – ein klarer Beweis für ihre absolute Dominanz in der Bundesliga in dieser Saison. Vincent Kompany wird diese Spielzeit nun natürlich mit dem Gewinn des DFB-Pokals krönen wollen.

Das nationale Double würde die Saison endgültig zu einem vollen Erfolg machen. Trotz des bitteren Ausscheidens gegen Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League können die Münchner stolz auf ihre Leistungen auf nationaler und europäischer Ebene sein. Die Roten werden alles daran setzen, am Samstag im Berliner Olympiastadion gegen Stuttgart die nächste dominante Performance abzuliefern.

Sebastian Hoeneß kann ebenfalls mächtig stolz auf seine Stuttgarter Mannschaft sein, besonders nach dem starken vierten Platz in der Abschlusstabelle. Das ist eine gewaltige Steigerung im Vergleich zum neunten Platz der Vorsaison. Die Schwaben dürfen sich damit nach einem Jahr Abstinenz auf die Rückkehr in die Champions League in der kommenden Saison freuen.

Der VfB Stuttgart weiß zudem ganz genau, wie man den DFB-Pokal gewinnt: Im vergangenen Jahr holten sie die Trophäe durch einen 4:2-Sieg im Finale gegen Arminia Bielefeld. Für den Verein war es der erste große Titel seit 18 Jahren. Hoeneß hofft verständlicherweise, dass sein Team an diesem Wochenende den Titel verteidigen kann. Gegen eine der besten Mannschaften Europas ist das allerdings leichter gesagt als getan.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs Stuttgart

Bayern München:Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Bischoff, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Stuttgart:Nübel, Hendriks, Chabot, Mittelstädt, Lewelling, Andres, Stiller, Führich, Nartey, Demirović, Undav

Alle Zeichen stehen auf Bayern-Sieg

Die Bayern gehen als haushoher Favorit in dieses Pokalfinale. Sie präsentieren sich vor allem auf nationaler Ebene in bestechender Form; die letzte Pleite gab es Ende Januar. In den vergangenen 24 Pflichtspielen mussten sie sich lediglich ein einziges Mal geschlagen geben – eine beeindruckende Serie, die 19 Siege und vier Unentschieden umfasst.

Stuttgart dürfte also mit gehörigem Respekt in diese Partie gehen, und das völlig zu Recht. Die Schwaben spielten in drei ihrer letzten vier Partien nur Unentschieden, was für das Selbstvertrauen innerhalb der Truppe nicht unbedingt optimal ist. Zwar sind sie seit fünf Spielen ungeschlagen, doch die letzte Niederlage fingen sie sich ausgerechnet gegen die Bayern ein.

Zudem spricht der direkte Vergleich eine klare Sprache für die Kompany-Elf. Die Bayern gewannen jedes der letzten fünf Duelle, darunter auch den deutschen Supercup in dieser Saison. Die Jungs von Sebastian Hoeneß konnten dagegen nur zwei der letzten 32 Aufeinandertreffen mit dem Rekordmeister für sich entscheiden – eine statistisch extrem magere Ausbeute. Alles läuft darauf hinaus, dass der Bundesliga-Meister am Samstagabend den Pokal in den Berliner Nachthimmel streckt.

Bayern München vs Stuttgart Wette 1: 1x2: Sieg Bayern München zu einer Quote von 1.30 auf bet365

Die beiden besten Offensivreihen garantieren Tore

Die Münchner Offensive zeigte sich in dieser Saison extrem torhungrig. Allein in der Liga erzielte die Mannschaft von Vincent Kompany sagenhafte 122 Tore in 34 Spielen – das entspricht einem Schnitt von 3,59 Treffern pro Partie. Die Bayern sind Spektakel gewohnt und werden den Gegner von Beginn an ununterbrochen unter Druck setzen.

Stuttgart stellte allerdings den zweitbesten Angriff der Liga. Mit 71 Toren in 34 Spielen brachten sie es auf einen starken Schnitt von 2.09 Treffern pro Partie. Wir können uns also darauf einstellen, dass beide Teams den Vorwärtsgang einlegen und versuchen werden, den Gegner einfach zu überreffen. Zusammengezählt fielen in den jeweils letzten fünf Ligaspielen beider Teams stolze 28 Tore.

Besonders interessant für Statistik-Fans: In den Bundesligaspielen der Bayern fielen in dieser Saison im Schnitt 4,65 Tore pro Partie, bei Stuttgart waren es 3,53 Tore. In den beiden direkten Duellen in der Bundesliga fielen jedes Mal mehr als vier Tore – insgesamt klingelte es in diesen zwei Partien elfmal. Es spricht also alles dafür, dass uns auch im Finale ein echtes Torfestival erwartet.

Bayern München vs Stuttgart Wette 2: Über/Unter: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.72 auf bet365

Value-Tipp auf den Außenseiter

Da hier die beiden torgefährlichsten Mannschaften Deutschlands aufeinandertreffen, kommen mehrere Akteure für einen Treffer infrage. Ein Tor von Harry Kane ist natürlich immer wahrscheinlich, allerdings werfen die Quoten auf den Kapitän der englischen Nationalmannschaft kaum Value ab. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Reihen des Außenseiters.

Deniz Undav war in der Bundesliga der absolute Torgarant des VfB und netzte in 29 Einsätzen 19-mal ein. Auch im Pokal zeigte er sich mit drei Toren und zwei Vorlagen in fünf Partien äußerst treffsicher. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Freiburg erzielte er den wichtigen Ausgleichstreffer.

Undav reist mit der Empfehlung von einem Tor und einem Assist aus seinen letzten beiden Einsätzen für Stuttgart nach Berlin. Aufgrund der attraktiven Quote und seiner aktuellen Form ist ein Tipp auf einen Undav-Treffer am Samstagabend absolut zu empfehlen.

Bayern München vs Stuttgart Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Deniz Undav zu einer Quote von 3.20 aufbet365

+